«В Чехии не рады, что я вернулся в КХЛ. Но это моя жизнь». Защитник «Нефтехимика» — о хейте на родине

Лукаш Клок — об игре в России и пропуске чемпионата мира из-за отстранения от сборной.

Возвращение чешского защитника Лукаша Клока — главное подписание «Нефтехимика» этим летом. В сезоне-2021/22 Клок был одним из лидеров команды, но из-за политической ситуации отказался от продолжения карьеры в КХЛ. Через сезон Лукаш вернулся в Нижнекамск, чему очень рад. В интервью «СЭ» он рассказал о давлении на родине, семейной атмосфере «Нефтехимика» и возвращении в Россию.

У меня не было мечты играть в НХЛ

— Что чувствуете после возвращения в «Нефтехимик»?

— Шикарные ощущения. Правда, много новых ребят в команде. Очень скучаю по Марату Хайруллину, Павлу Порядину — мы близко общались, дружили. При этом я рад за них: Марат провел прекрасный сезон в СКА, Пашу ждет новый вызов в «Спартаке».

Для меня это большой шаг — вернуться в Нижнекамск. Очень рад снова поработать на нашей базе, вернуться в клуб, который стал мне очень близок.

— Что вам сказал главный тренер Олег Леонтьев?

— Мы общались с ним и с его ассистентом Марцелом Озимаком по ходу прошлого сезона, я узнавал, как дела в команде. Когда я решил вернуться, Леонтьев написал мне, что будет очень рад снова увидеть меня и поработать вместе. Это взаимное желание.

— Почувствовали какую-то особую атмосферу в клубе?

— Конечно. Ни про одного человека, который работал в клубе во время моего присутствия, не могу сказать ничего плохого. Есть небольшие переживания по поводу того, что команда сильно изменилась, но я уверен, что все новички хорошо вольются в коллектив. «Нефтехимик» подписал несколько очень сильных игроков, они должны нам помочь. Коллектив начинает создаваться. На льду все могут допустить ошибку, но за его пределами мы должны друг друга поддерживать.

— Удивились, когда узнали, что в команду пришел первый номер драфта НХЛ-2012 Наиль Якупов?

— Наиль — очень талантливый хоккеист, он уже выигрывал Кубок Гагарина. У него большой опыт и в НХЛ, и в КХЛ. Когда мы играли друг против друга, у нас бывали и стычки. Но теперь мы в одной команде, он отличный парень.

— Почему вы все-таки решили вернуться в «Нефтехимик»?

— Я хотел вернуться и в прошлом сезоне, но у меня были семейные обстоятельства, из-за которых не мог этого сделать. Поэтому после отъезда из «Аризоны» я играл в Европе (Клок выступал за шведский «Регле» и швейцарский «Лугано». — Прим. «СЭ»). Но я хотел вернуться в КХЛ. Мы постоянно были на связи с директором клуба Игорем Ларионовым и в определенный момент достигли договоренности. У меня никогда не было мечты играть в НХЛ, но после того как я поиграл в КХЛ за «Слован» (в сезоне-2018/19. — Прим. «СЭ»), я хотел вернуться в эту лигу.

Не могу сказать, что мне сложно далось это решение. Я отлично знал клуб, людей, которые здесь работают. Хоккей, в который играет команда, мне подходит.

Фото ХК «Нефтехимик»

Просил, чтобы в России не писали о моем возвращении

— Чувствовали ли вы давление в Чехии из-за подписания контракта?

— Конечно, не все были рады этому. Но это моя жизнь. Я подписывал новый контракт на два года, но в клубе поняли непростую ситуацию и отпустили меня весной 2022 года. Я дал слово, что если вернусь в КХЛ, то только в «Нефтехимик».

Люди в Чехии читают газеты и осуждают, но это мое решение. Моя семья приняла его и поняла меня. Я всего лишь хочу играть на самом высоком уровне и получать удовольствие от своего любимого дела.

— Информация о вашем возвращении была секретной, но вас все равно отцепили от сборной перед чемпионатом мира. Почему?

— У меня были семейные проблемы, накопились травмы. Было сложно отказать национальной сборной, ведь и в «Лугано» я провел хорошо концовку сезона. Но я решил, что мне нужно больше времени провести с семьей, получше подготовиться к новому сезону. Да, я просил Ларионова, чтобы о моем переходе не писали в России — иначе я бы столкнулся с большой волной хейта. При этом в Чехии все равно узнали об этом — после я получил много гневных сообщений в соцсетях. Но я не обращаю внимания на это.

— Дмитрий Яшкин сказал о том, что хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира в следующем году, но понятно, что шансов нет. Что думаете об этом?

— Я уважаю решение федерации, но и они должны уважать наше решение. Когда я подписывал контракт с «Нефтехимиком», я знал, что не смогу больше играть за сборную. Конечно, это печально, но ничего тут уже не поделаешь. Не хочется никого винить в этом.

— Слышали о том, что Лайпсик, Менелл и Кэм Ли получили российское гражданство?

— Да, конечно. Ха-ха, интересно, они говорят на русском? Теперь они не будут легионерами, это поможет их командам.

Фото Global Look Press

— Как получилось, что за прошлый сезон вы сыграли в трех командах?

— В «Регле» меня позвал генеральный менеджер, а получилось так, что главный тренер не видел меня в команде. Переход в «Лугано» был отличным решением — отличная команда, близко от моего дома. Я мог там остаться, и если бы я не вернулся, то наверняка бы продолжил выступать за «Лугано».

— Можете сказать, что сезон в «Нефтехимике» был лучшим в вашей карьере? Столько очков вы ни разу не набирали, плюс попали в состав сборной на Олимпиаду.

— Я был счастлив, что тренеры доверяли мне много игрового времени. У нас не было много звезд в команде, но зато был отличный коллектив. Была группа ребят, с которыми мы проводили много времени вместе за пределами льда. Тренерский штаб проделывал отличную работу. Обидно, что в первом раунде мы проиграли 0-4 «Трактору», все игры при этом уступили с разницей в одну шайбу. Но общее впечатление от сезона осталось потрясающим, могу назвать его очень успешным.

— Смотрели в прошлом сезоне матчи «Нефтехимика»?

— Да, в плей-офф, например, видел три матча серии с «Ак Барсом». Соперник был на бумаге намного сильнее, но «Нефтехимик» отлично бился.