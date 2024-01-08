Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:25

Магия в Омске! «Авангард» и «Салават Юлаев» провели матч в стилистике Гарри Поттера

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен
FONBET устроил масштабную акцию перед игрой КХЛ.

Новый год — время волшебства, которое уже многие годы ассоциируется с мальчишкой в очках и со шрамом на лбу. Гарри Поттер и другие персонажи культового фэнтези полюбились миллионам людей по всему миру. Не исключение и хоккеисты с болельщиками в КХЛ, где матч между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» был проведен в стилистике вселенной магии и чародейства.

Организатор акции и титульный спонсор Континентальной хоккейной лиги — букмекерская компания ФОНБЕТ — собрал множество отсылок к саге. Игроки и болельщики на один день перенеслись в мир волшебства Хогвартс, а команды были неофициально названы в честь противоборствующих факультетов: хозяева благодаря красным цветам заняли сторону Гриффиндора, а гости с их зелеными оттенками — Слизерина.

Прелесть акции заключалась в том, что соответствующий фильму стиль прослеживался даже в мелочах. Например, в соцсетях «Авангарда» посвященные матчу новости и другие сообщения были окрашены в светло-коричневые оттенки, а шрифт был похож на тот, что мы привыкли видеть в заставке к кинокартине. Забавной получилась и подача информации — поттероманы наверняка оценили сленг со словечками из фильма.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

Но важнее было не как, а о чем рассказывали омичи. Благодаря им мы узнали, что Гарри — любимый персонаж игроков «Авангарда», хотя были и другие предпочтения: Сергею Бойкову больше понравилась Гермиона Грейнджер, Богдану Киселевичу — Волан-де-Морт, а Ивану Телегину — Добби. Команды здорово и весело прогрели матч до его начала, поэтому сам поединок был очень интригующим.

Хоккеисты создали правильный антураж, прибыв на стадион в красных и зеленых мантиях с обновленными гербами. А внутри их, как и зрителей, ждал незабываемый сюрприз от организаторов. ФОНБЕТ подготовил увлекательную программу и конкурсы: болельщиков встречал струнный оркестр PRIMA, который исполнял мелодии из Гарри Поттера, а сами они могли принять участие в активностях: одна из них — распределяющая шляпа, а вторая вдохновлена квиддичем (нужно было забросить мини-квоффл в кольца). В зависимости от успешности игры можно было заработать галлеоны (специальные жетоны) и затем обменять их на подарки — шапки и шарфы в цветах клубов, как во вселенной ГП.

Волшебное шоу было представлено непосредственно перед самим матчем. Болельщики с помощью фонариков создали звездное небо под музыкальную композицию из фильма — будто кто-то применил заклинание «Люмос». А еще группа фигуристов в плащах двух факультетов откатала программу под музыку из «Философского камня», которая очень напомнила «Святочный бал» из части про «Кубок огня». Также потрясающей находкой для максимального погружения в атмосферу Гарри Поттера оказалось приглашение актеров дубляжа фильма, которые дали озвучку игровым моментам: на старте матча прозвучала фраза «снитч в игре», при нарушении — «это не по правилам», «10 очков «Авангарду» после гола.

Что касается самого матча, то для хозяев он сложился неудачно. Уже в первом периоде Башкиров и Дроздов в большинстве оформили задел для «Салавата Юлаева». Во второй двадцатиминутке Холодилин сократил отставание, но спустя всего 40 секунд омичи допустили очередную небрежность в обороне, и Хмелевский сделал счет 3:1. В оставшееся до конца периода время соперники еще раз обменялись заброшенными шайбами, одну из которых с партнерами организовал Дамир Жафяров.

Также стоит отметить, что прошедшая встреча стала 800-й в КХЛ для нападающего «Салавата» Евгения Тимкина. Хоккеист, который начинал как раз в «Авангарде», не отметился результативными действиями, но едва во втором матче подряд не сцепился с Романом Абросимовым. Комментируя этот эпизод после игры, Тимкин пошутил, что в Хогвартсе его определили бы в спецкласс. Не менее забавный комментарий оставил защитник гостей Алексей Василевский, поздравивший «всех магов уфимского факультета с победой».

4:2 — волшебный праздник в Омске завершился триумфом Слизерина. А «Авангарду» стоит подумать над тем, чтобы к следующей игре привлечь настоящего Гарри Поттера, который добавит их игре щепотку магии. Хотя у омской команды есть свой волшебник, но в тот день на льду его не было. Речь, конечно, о Владимире Ткачеве. Его помощь очень пригодится 13-го числа в этот день в Уфе состоится ответный матч двух волшебных команд. Кто знает, может, нас всех ждет продолжение Хогвартса, но уже в башкирском стиле.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Даня Милохин может провести бой в феврале в Дубае
«Хватит заигрывать с болельщиками!» Дзюба пристыдил легенду «Спартака» Тихонова
ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей
В правительстве Швеции призвали граждан быть готовыми к войне
Уголовное дело возбудили после ДТП с 50 автомобилями в Новгородской области
Участнику «голой» вечеринки рэперу VAC?O вручили повестку в военкомат
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Судьи прибили СКА или все было чисто? Спорный гол принес победу «Магнитке» в Питере