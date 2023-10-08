Лидеры «Магнитки» — не дорогие иностранцы, а местная молодежь. Разин снова раскрывает таланты

Так было в «Северстали», а теперь — в «Металлурге».

Молодежь получила доверие

Летом Андрею Разину, экс-наставнику «Северстали», доверили обновленный «Металлург». Команду покинули статусные игроки: Голдобин, Майе, Лайпсик, Паскуале, Керран, Бурмистров и Чибисов. Нападение изменилось больше чем наполовину. С предсезонки стало понятно, что новый главный тренер не побоится доверить больше игрового времени молодежи. В детской школе «Магнитки» хватает проблем, но она стабильно выпускает ярких талантов. Данила Юров выбран в первом раунде драфта НХЛ «Миннесотой». Романа Канцерова под 44-м номером приметил «Чикаго». Никита Гребенкин задрафтован «Торонто». Вот только до нынешнего сезона банда молодых талантов «Магнитки» довольствовалась крохами игрового времени и не выходила на лидерские роли.

Все изменилось, когда после уволенного Ильи Воробьева команду принял Разин. Доверие молодым игрокам колоссально возросло. Юров и Гребенкин выходят в большинстве, о чем оба в прошлом сезоне (речь именно о «Металлурге») могли только мечтать. Канцерова тренер не прятал в запас и не переводил в МХЛ, даже когда Роман не забивал 14 матчей подряд. 19-летнего нападающего Разин использовал в разных ситуациях. Поражался, как эффективно лучший бомбардир прошлого сезона «Стальных лисов» действовал в меньшинстве. Долгожданный гол пришел Канцерову в матче с «Салаватом Юлаевым», когда форвард мастерски разобрался с вратарем Ильей Ежовым.

Другое открытие «Металлурга» — Михаил Грасс. Если Канцерова подпускали к основе еще в прошлом сезоне, то габаритный форвард спокойно играл в «Лисах» без намеков на повышение. Разин разглядел Грасса на предсезонке. Фактурный центральный нападающий, который не теряется на пятаке с мужиками, впечатлил в лагере новичков. Еще в конце июля, когда он только-только принял команду, Разин отнес Грасса к игрокам, которые могут попасть в основу. К 7 октября Михаил провел в КХЛ четыре матча и набрал 3 (2+1) очка.

Прогресс Юрова и Гребенкина

Рассыпаясь в комплиментах тренеру, не следует забывать о прогрессе каждого игрока. За одно лето не добьешься феноменальных изменений в игре, но существенно добавить в отдельных компонентах вполне возможно. Для молодых — это мышечная масса, скорость, выносливость. Сейчас заметно, как Юров, Гребенкин, Канцеров и Грасс выдерживают полноценный матч на уровне КХЛ. Развеялся миф о том, что эти парни не справятся с большой нагрузкой. Не забываем про одного из сильнейших вратарей последних сезонов МХЛ — Илью Набокова, который получил роль бэкапа в «Металлурге» именно при новом главном тренере.

Заслуга Разина в том, что тренер, придя в команду, сразу пояснил, что спрашивать со всех игроков будет одинаково. Молодой или опытный — это лишь возраст в паспорте, который не влияет на отношение тренера к хоккеисту. Большое внимание штаб уделяет индивидуальному разбору ошибок. Тренеры не боятся возиться с молодыми — только так можно раскрыть талантливого игрока. Мало владеть шикарным броском, обводкой или скоростью. На уровне КХЛ все навыки должны дополнять друг друга для командного результата.

Фото ХК «Металлург»

Пока у «Металлурга» иностранные нападающие — Ди и Джонсон — остаются в тени, лидерские роли не стесняются брать молодые игроки. К началу октября лучший бомбардир «Магнитки» — 25-летний Егор Коробкин, на втором месте — Гребенкин. Юров входит в топ-6 по очкам. А Грасс за четыре матча забил столько же, сколько 50-миллионный американец Джонсон за 15 игр. Легионеры — скрытый резерв Разина, но в первые недели чемпионата команда справлялась без их большого вклада. «Металлург» — единоличный лидер Восточной конференции, а победная серия уральцев насчитывает четыре матча.

Доверие молодежи — тренд современной КХЛ. Не только лимит помогает юниорам. Примеры «Торпедо», «Северстали» и других команд становятся заразительными. Менеджерам выгоднее вырастить большого таланта из местной школы, чем тратиться на сформировавшихся звезд. Такой позиции придерживаются не все клубы. «Ак Барс», что неудивительно, осторожно подпускает молодежь. Зацепился за основу только защитник Никита Евсеев. Московское «Динамо», напротив, не боится вводить в состав юниоров, в том числе защитников — Марио Паталаху и Артема Кудашова.

«Металлург» — в числе лидеров по доверию молодым игрокам. Причем если в СКА и ЦСКА хоккеисты моложе 21 года довольствуются скромным айстаймом, то в «Магнитке» Юров и Гребенкин выходят в большинстве, Канцерова использовали в меньшинстве, а Грасса в последних матчах заявляли как первого центра команды. Разин перевернул представление о молодежи в «Металлурге» и исправил картину, созданную прошлым тренером — Воробьевым. Теперь в команде не смотрят в паспорт, а относятся ко всем хоккеистам одинаково. Результат не заставил себя ждать уже на старте чемпионата. Игра «Магнитки» радует глаз, а команда лидирует в лиге.