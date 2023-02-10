«Представьте, что Ларионова позовут в «Детройт». Как мы можем его не отпустить?»

Интервью генерального менеджера «Торпедо».

В «Торпедо» перед началом этого сезона мало кто верил. Минимально разрешенный бюджет зарплат, новый главный тренер без опыта работы в КХЛ, лишенный Жафярова и Чеховича состав. Но нижегородцам удалось сотворить главную сказку КХЛ последних лет. «Торпедо», показывая яркий атакующий хоккей под руководством Игоря Ларионова, закрепилось в числе лидеров Западной конференции и уже гарантировало себе попадание в плей-офф.

Генеральный менеджер нижегородского клуба Максим Гафуров в интервью «СЭ» рассказал об успехе нынешнего сезона, продлении контрактов с лидерами команды, новой арене и многом другом.

Хотим сделать максимально современный стадион

- Вы могли представить перед началом сезона, что «Торпедо» будет идти на втором месте в конце регулярки?

— Естественно, мы не могли загадывать, на каком точно месте будем, да и сейчас об этом еще рано говорить, но мы обсуждали с ребятами, что это будет аномальный сезон. Я думаю, что только сейчас окончательно стало ясно, что надо вкладываться в молодежь, давать им шансы. Для многих клубов будет большим вызовом уложиться в потолок на следующий год, а мы, пользуясь этим аномальным сезоном, планировали выстрелить, при этом не озвучивая в медиа никаких целей, чтобы избежать дополнительной нагрузки на ребят.

Мы двигаемся своим ходом согласно своему плану, и он сейчас выполняется, чему мы рады. Наше место пока скорее подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении, но ещё много над чем предстоит работать.

- Вы планировали создать мощную команду к открытию новой арены. Кажется, вы уже готовы, а арена еще нет.

— Если у нас получится раньше, чем построится арена, то это будет даже лучше, потому что у многих нижегородцев есть мечта — привезти Кубок Гагарина на проспект Гагарина, на котором располагается Дворец спорта «Нагорный».

Естественно, мы с удовольствием постараемся все сделать раньше, но при этом я бы не стал обольщаться по поводу текущих результатов, потому что есть регулярка, а есть плей-офф. Больше всего меня волнует отсутствие опыта у многих ребят. Только это может как-то помешать в плей-офф, при этом здорово, что команда себя отлично показала со всеми лидерами, можно сказать, что после недавней победы в Питере последний гештальт закрыт.

Ребята очень сильно выросли в этом году, это видно даже визуально, у них нет страха, осталось перенести это на плей-офф. Здесь большая задача тренерского штаба, именно они, ввиду отсутствия опытных ребят с победным опытом, должны рассказать, как это все работает, чтобы избежать мифологии о том, что в плей-офф бородатые злые дровосеки убивают молодых и скромных ребят.

- Понятно, что «Торпедо», как хоккейный клуб, не имеет никакого отношения к строительству арены, но есть пример Новосибирска, где Кирилл Фастовский участвовал в консультациях будущего руководства арены. Как было у вас? Советовались ли с вами?

— Я думаю, что это прекрасный момент для комплимента нашей PR-службе, а конкретно Алексею Кудакову. У него есть инженерное образование, он изучал проект стадиона, дал много полезных комментариев, благодаря чему мы со своей стороны внесли пожелания при строительстве стадиона. Разумеется, мы не занимаемся реализацией, но в остальном наши пожелания учтены.

Может быть, хотелось где-то сделать еще современнее, но есть определенные нормы, которым нужно соответствовать. Вы видите сейчас, какой красивый стадион у «Авангарда», классно они сделали наклон трибун, но их обязали в таком случае обеспечить безопасность знаменитыми заборами, которые сейчас, к счастью, разрешили заменить на стекла. Мы хотим учесть все ошибки и сделать максимально комфортный стадион для болельщиков, чтобы каждый человек получал удовольствие вне зависимости от места, на котором он сидит.

Андрей Козырев, Игорь Ларионов, Михаил Васильев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тренерский штаб подписан на 2 года

- Увеличат ли зарплату Ларионову?

— С удовольствием всем увеличили бы зарплату, но давайте отыграем плей-офф. Не забывайте, что за хорошие результаты предусмотрена система мотивации, которая в этом сезоне отлично работает как для игроков, так и для тренеров.

— У Ларионова контракт еще на год, но, может быть, были предложения от топ-клубов?

— Круто иметь такую позитивную проблему. Не нужно забывать, что мы живем в спортивном мире, здесь все может поменяться. Представьте, что сейчас «Детройт», который не выходит в плей-офф восьмой год подряд, позовет Игоря Николаевича к себе. Можно ли будет его не отпустить?

— Насколько синхронизированы контракты у остальных членов тренерского штаба с Ларионовым? Они также действуют до конца следующего сезона?

— Да, весь тренерский штаб подписан на 2 года.

- Расскажите, как он формировался? Понятно как в нем оказались Васильев, Арзамасов, Хабибуллин. Неожиданной оказалась фигура Андрея Козырева. Где они с Ларионовым пересеклись и как появилась идея пригласить именно его в тренерский штаб?

— Мы сторонники того, чтобы главный тренер, исходя из стратегии клуба, предлагал кандидатов, с которыми ему будет комфортно работать. Все эти кандидаты изначально были предложены. С Козыревым они пересекались и в сборной, плюс по работе в системе СКА он знал его.

Мы слышали много хороших отзывов о работе наших тренеров. Васильев здорово умеет наладить коммуникации, Козырев прекрасно себя показал в «СКА-Неве», от работы с Хабибуллиным получаю огромное удовольствие, хоть у него нет большого опыта. Человек горит своей работой, перестраивает вратарей. Есть шаблонное мнение, что не нужно менять сложившуюся технику вратарей. Николай Александрович оставляет лучшее из их техники и добавляет что-то новое.

Думаю, что прогресс наших вратарей заметен. Хуска не очень хорошо начал сезон, но сильно прибавил. Наконец-то у Николая Александровича появилась приятная головная боль, когда он выбирает, кого ставить на матч. Нам очень понравился проект тренерского штаба во главе с Ларионовым, который должен был поработать над амбициями и характером игроков. У ребят многое поменялось в голове, они сами поверили, что могут достигать чего-то большего. Не было бы этого второго места, если бы они изнутри не чувствовали, что ограничения есть только в голове.

- Все журналисты любят Ларионова за открытость, но у этого есть и обратная сторона. Он как-то сказал, что «Торпедо» договорилось с защитником, а он в итоге уехал в «Трактор» (Хэмилтон). После этой ситуации не говорили ему поменьше откровенничать?

— Об этом лучше написать в книжке через пару лет, точно не сейчас. Конечно, мы были расстроены, но основная причина в том, что «Трактор» значительно увеличил свое изначальное предложение. Могу только порадоваться за них, потому что с уменьшением количества легионеров эти суммы выглядят более чем в тему. При этом на момент той пресс-конференции вопрос был еще не закрыт, потому что для нас важно брать игрока на долгосрочную перспективу.

Понятно, что в краткосрочной перспективе Хэмилтон бы нам помог, но у нас есть свои ребята, которые через год-два, возможно, будут уже на голову сильнее того же Хэмилтона. Его приход означал бы, что нужно делить время в большинстве, а у нас есть Богдан Конюшков и Максим Федотов, которые своей игрой заслужили лидировать на синей линии. Поэтому в своей селекции на следующий год мы будем учитывать, не помешает ли подписание конкретного игрока развитию молодых ребят, которые уже есть в составе.

- С Конюшковым получилась довольно интересная история — он поехал на просмотр в Нижнекамск, а подписался в итоге с вами.

— Его поездка на просмотр в Нижнекамск — это наша недоработка, которую нам пришлось исправлять очень срочно и достаточно агрессивно.

Игорь Ларионов с игроками команды. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хочется, чтобы «Торпедо» стало авторитетом

— Не было ли у вас перед началом сезона внутренней тревоги из-за того, что вы заходите в сезон с двумя защитниками на синей линии, у которых вообще нет опыта игры в КХЛ в большинстве?

— Тренерский штаб хорошо изучил команду, они были уверены в них, к тому же сами ребята с первых матчей предсезонки начали доказывать. Рынок легионеров сейчас, как и рынок российских игроков очень ограничен для команд, у которых нет топового бюджета. У нас были сомнения по ряду иностранцев, мы думали, стоит их пригласить для надежности или нет.

Сейчас назову только одного игрока, которого мы могли подписать, но не стали этого делать и жалеем — это Тейлор Бек. Этот праворукий форвард сейчас был бы нам интересен, особенно в большинстве, но история не терпит сослагательных наклонений, никто не знает, как бы он сыграл у нас. Иногда с сожалением и ревностью смотрю, как он выводит «Сибирь» на первое место на Востоке. Среди защитников таких нет.

- Появились новости, что Андрей Козырев может возглавить «Трактор».

— У меня такой информации нет. Я думаю, что Козырев получает искреннее удовольствие от работы здесь. Если честно, меня это немного задевает. Мне очень хочется, чтобы наша команда сама стала авторитетом, и здорово, что Ларионов вынес это наружу. А когда говорят, что кто-то перейдет, например, в «Трактор» — уважаемый мной клуб...

Во-первых, «Торпедо» идет в лидерах, а этот состав с амбициями через несколько лет может претендовать на самые высокие места. Во-вторых, Нижний Новгород — классный и красивый город в центральной части России с кучей возможностей и развлечений, с удобной логистикой до Москвы и до Питера, поэтому я не думаю, что люди отсюда хотят рваться в другие места.

- В НХЛ есть негласное правило, что можно обратиться в клуб с просьбой провести собеседование с помощником, который находится на контракте. Вы допускаете, что к Козыреву обратятся весной или летом?

— Мы готовы повоевать за Андрея Леонидовича тогда. Никто не отменял прихода какого-нибудь гиганта с сумасшедшим контрактом — в спортивном мире все возможно. Но Козыреву в таком случае нужно будет самому думать — стоит ли разрывать контракт с нами и так ли хороши «молочные реки» и «кисельные берега» на другой стороне? У нас отличный проект, строится стадион, есть стратегия, финансовый порядок, классная молодая команда, которая будет становиться только сильнее. Достичь успеха с «Торпедо» гораздо круче, чем выиграть Кубок Гагарина с топ-клубом.

- Стало ли больше игроков проситься к вам в команду даже на меньшие деньги? Будет ли теперь работа генерального менеджера команды проще?

— Я не думаю, что она станет проще, все-таки рынок достаточно ограничен, но при прочих равных выбор в пользу Нижнего Новгорода люди готовы делать. Это началось при Немировски — западный подход к игрокам, большой уровень доверия. В том числе по иностранцам мы так работали — через хороший диалог с игроками здесь, через обратную связь.

Мы шутили, что Энди Миле — ассистент генерального менеджера, потому что здорово, когда ребята потенциальным новичкам могут рассказать, что у нас отличная атмосфера, отличный клуб, что мы стараемся быть современными. Но я не могу сказать, что это капитально что-то перевернет в системе, начиная со СДЮШОР и заканчивая рынком свободных агентов. Все-таки есть всему цена, только при равных условиях может быть плюс в сторону «Торпедо».

— Насколько «Торпедо» сейчас может бороться за игроков уровня Толчинского? Это реально?

— Это реально с финансовой точки зрения, но есть ли в этом необходимость? Я боюсь повторить один известный случай, когда сказали, что Жафяров не нужен, хотя не уверен, что там реально было его подписать. Опять же, если взять в пример конкретно Толчинского, я не думаю, что он бы хотел перейти именно к нам, но с финансовой стороны мы бы могли закрыть эти вопросы.

Если идти по линии от скаутинга к формированию состава, то меня сейчас больше всего волнует не заткнуть какие-то конкретные дыры в составе, меня больше всего волнует вопрос коллектива — какой человек нам нужен, чтобы стать сильнее. Например, вспоминая опыт плей-офф. Нам нужны игроки, которые принесут дополнительную харизму в команду и будут хорошими партнерами, а где-то даже наставниками для молодых ребят. Такими были Крис Уайдмен, Энди Миле.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хоккей — родственный вид спорта

- Когда будете вести переговоры с Алексеем Кручининым?

— Мы еще в начале сезона обсуждали потенциальное продление, когда Кручинин еще не был на таком топовом уровне. Договорились все обсудить по окончании сезона. У некоторых игроков есть жадность, в том числе окружения, как было у одного из игроков «Торпедо», но я надеюсь, что с Алексеем будет другой случай, потому что он сознательный человек, который понимает, что у него здесь все хорошо пошло. А вопрос денег — решаемый.

- В чем секрет Кручинина?

— Кручинин — умнейший игрок и, наверное, для такого роста его личное созревание стало большим фактором. К сожалению, очень много негатива мне кидали, когда мы только обсуждали его кандидатуру и брали на просмотр, но нас не очень волнуют все истории, которые происходили с ребятами раньше. Нас интересует, как человек будет работать и вести себя здесь. От нас всегда изначально есть доверие к игрокам, а дальше кто-то его заслуживает, а кто-то — нет.

Кручинин сам захотел оказаться в команде, поэтому это не пример нашего скаутинга и нашей работы. Он сам изъявил желание перейти, а наша работа заключалась в том, чтобы убедить Ларионова, что нам нужны и такие возрастные игроки, как Кручинин, Мишарин, попробовать выстроить их диалог, чтобы в личной беседе игрок смог заинтересовать и убедить тренера в том, что он «голодный» парень и хочет чего-то достичь. Сейчас я могу только порадоваться, что такие ребята в команде есть. Это как раз один из тех игроков, который может своим опытом поделиться с молодыми и сказать им, какие ошибки допускать не стоит.

- Вы уже начали обрисовывать контуры контрактов с Летуновым и Фирстовым? Возможно ли продлить аренду Фирстова еще на год?

— Да, вполне возможно. Сейчас это не так быстро реализуется с НХЛ, более того, для них сейчас не то время, когда нужно заниматься решением этого вопроса. У них идет свой сезон, окончательно можно будет что-то решить, только когда он закончится. Мы по традиции уже к концу ноября строим состав на следующий год, поэтому большое количество трансферов было организовано в ноябре-декабре, в том числе и переходы Зията Пайгина, и Андрея Тихомирова. Все идем в рамках нашей стратегии.

- Были ли попытки взять в аренду Семена Дер-Аргучинцева?

— Ездил специально в США, в том числе по этому поводу встречался с «Торонто», полтора часа разговаривали с Кайлом Дубасом. Могу порадоваться за Семена, не знаю, почему ему так мало игрового времени дают, но его ведут, у него последний год контракта и в клубе подразумевают его рост и развитие внутри «Торонто». Они очень рады его прогрессу в защите.

Мы в свою очередь предлагали вариант аренды, но на момент нашего разговора в декабре Семена держали на низком старте и хотели вызвать его в основную команду. Сложно сейчас что-то сказать, я пока считаю, что «Торонто» — достаточно сложная система именно для него, но у игрока есть свое видение. Находимся в диалоге, будем смотреть, как «Торонто» отыграет плей-офф, я думаю, что и от этого многое зависит, так что увидим. Семен бы идеально встроился в команду, помог бы.

Но у нас другой праворукий нападающий приближается к своему уровню и, наверное, сам до конца его не знает — Илья Федотов. Желаем ему только успехов в Нижнекамске. Я слышал вопрос, почему он оказался в аренде. Думаю, что его результаты отвечают на этот вопрос — человек получает игровое время, ему нужно обрести веру в себя. Илье надо было перестроиться с молодежного уровня на взрослый, потенциально он шикарный игрок.

- Денис Ян, Максим Летунов, Александр Дарьин и Владислав Фирстов набрали суммарно 87 очков, а Иван Чехович набрал 21 очко, плюс вы получили 50 миллионов. Есть ли какое-то внутреннее ликование, когда вспоминаете тот обмен?

— Перед сезоном мы говорили об этом с Ярославлем, я спрашивал, что они думают по этому поводу. Потому что много выходило новостей с заголовком «трансфер в одну калитку». Мне бы не очень хотелось, чтобы это так звучало, потому что в дальнейшем это отрубает трансферы с другими клубами, никто не хочет, чтобы они оказались в проигрышной ситуации.

У нас есть внутреннее ликование по тому поводу, что все четыре игрока оказались у нас, потому что на момент перехода не было уверенности, что все ребята окажутся здесь. Это касается Максима Летунова, да и с Фирстовым «Миннесота» могла отказать. Ване мы тоже желаем удачи, следим за ним. Здесь хороший пример, потому что эти четыре игрока вряд ли были нужны «Локомотиву», но были нужны нам, а им, наоборот, был нужен такой игрок, как Чехович.

— Благодаря чему заиграл Ларионов-младший? Все-таки парень не играл толком на уровне КХЛ. Изначально ведь все говорили, что он играет по блату.

— По-моему, хоккей — достаточно родственный вид спорта, где отец приводит сына и дальше его развивает. И в этом нет ничего плохого, если это приносит пользу команде. Игорь-младший прошел все стадии от просмотрового контракта до минимального, всем все доказал. Я очень надеюсь, что он скоро поправится и все вот эти проблемы со здоровьем останутся в прошлом. Нам нужен такой игрок со светлой головой, ДНК у него потрясающая, многие позавидуют.

— Как сейчас проходит восстановление Кенни Агостино, Дениса Яна?

— Дениса ждем в ближайшее время, неудачный был эпизод на тренировке, когда шайба попала ему в руку. Сам он рвется на лед как можно быстрее, но мы не видим смысла торопить события, учитывая приближающийся плей-офф.

Очень жаль, что так все складывается у Кенни Агостино. В начале сезона к нему были обоснованные претензии по игре, хотя проблемы с травмами у него были до глобального случая, когда ему пришлось лечь на операцию, но я надеюсь, что карма ему вернет свое. Он через большие трудности прошел, чтобы приехать в Россию, он хотел вернуться в «Торпедо», он искренне желал сюда попасть, он большой наш талисман, родной парень для нас. Я надеюсь, что своими удачными действиями в плей-офф он обоснует всю необходимость своего нахождения в команде.

— Расскажите, зачем в команде глобально нужен Ю Сато? Игорь Николаевич в интервью часто говорит, что ему нужны легионеры, сопоставимые по статусу с Кьеллини, Бэйлом. Как сюда вписывается Сато?

— Мы по Бэйлу, кстати, спорили. Мне кажется, что ему сейчас гольф интереснее, чем футбол. А что касается Ю Сато, во-первых, он 2002 года, во-вторых, достаточно быстрый, в-третьих, человек прошел 5 лет школы «Крылья Советов» и прошел ее достаточно успешно. Это хороший момент, когда мы можем рискнуть и ничего не теряем, а этот человек в теории может в ближайшее время вернуть наши инвестиции в многократном размере.

Более того, мы потенциально обсуждаем смену гражданства. В СМИ прошла информация, что Ю Сато — это в чистом виде японец, но, во-первых, это японец, который говорит по-русски, во-вторых, это японец, который понимает и уважает нашу культуру, в-третьих, это человек, которого потенциально можно встроить в наш хоккей на элитном уровне, а в-четвертых, у него русская девушка. А любой иностранец, у которого русская девушка, для меня больше русский.

Адам Хуска. ХК «Торпедо»

- Как вы видите будущее Адама Хуски в клубе? Есть ли смысл за него держаться, учитывая, что лимит на легионеров сократили, а у вас есть Кульбаков, который неплохо играет.

— Думаю, что не только мы с Николаем Хабибулиным понимаем его уровень. Сам Адам уже доказал, что он элитный вратарь, и он еще достаточно молодой и будет продолжать развиваться. Да, есть Иван Кульбаков, и его заслуги в этом сезоне сложно переоценить, он большой молодчик, но для него Адам был хорошим раздражителем, хорошим конкурентом внутри. Выдал ли бы такие матчи Иван без Хуски — большой вопрос.

Я бы хотел сохранить этот тандем на следующий сезон, более того, Хуска — ограниченно свободный агент, права на него в любом случае будут у нас. А самому Адаму в Нижнем все нравится, его вопросы заключаются только в том, как стать сильнее и как подготовиться к следующему сезону.

- Кто будет первым номером в плей-офф?

— Пускай Хабибулин ломает голову, я только рад приносить тренерскому штабу такие позитивные проблемы. Все будет зависеть от конкретной формы в конкретный день и час и от соперника.

- Как вам удалось утащить у «Динамо» Андрея Крутова — одного из сильнейших нападающих страны по 2006 году рождения. Я слышал, что одной ногой он уже был в Москве, но там возникли какие-то проблемы с компенсацией «Ладе».

— Он уже даже сыграл на регионах за сборную Москвы. Будет не совсем правильно все раскрывать, не хочется потенциально делиться информацией со своими конкурентами. Я понимаю негодование «Динамо», но мы с Алексеем Сопиным хорошо общаемся, надеюсь, что я в этом плане его успокоил.

Я вообще считаю, что у клубов КХЛ должен быть чуть более спокойный подход к своим воспитанникам. Надеюсь, что мы когда-нибудь к этому придем. Например, в «Динамо» играет Андрей Никонов — классный парень и классный игрок. И в Нижнем после ухода задавали вопросы: «Ну и зачем мы привозили человека в свою школу из Чебоксар?», «Что это за менеджмент такой? Парня отдали в «Динамо», а он там играет в КХЛ».

Все просто — у нас он не продолжил бы играть даже в «Чайке» в тот момент, Андрей попал в определенный застой, да и даже если по стилю брать, то он нам сейчас не очень подходит. Это хороший пример, который позволил другим агентам и другим игрокам повысить уровень доверия к «Торпедо». Они теперь знают, что их никто не будет держать насильно, если у них не получится в нашей команде. Они знают, что их отпустят в другую команду. Благодаря этому большее количество ребят хочет к нам идти.

- Насколько сложнее вам будет после сокращения лимита и насколько изменится лига после этого решения?

— Мне кажется, что этим решением мы усложнили жизнь сами себе, подогрев ценник на рынке. Те иностранцы, которые будут доступны для КХЛ, в одну секунду стали стоить дороже. Алексей Сопин правильно сказал, что в краткосрочной перспективе — это плохо, а в долгосрочной — посмотрим.

- Как можно решить вопрос с логистикой? Бывает, что перелет составляет всего один час, а по факту команды тратят по 5-6 часов, чтобы добраться. Это влияет на восстановительный процесс.

— Есть классный тренд на увеличение количества матчей, но мы забыли, что у нас логистика гораздо сложнее, чем в НХЛ. В большинстве случаев команды используют чартер, но это не сильно экономит время, к сожалению, потому что команда проходит общий досмотр, общую погрузку багажа, что отнимает большое количество времени.

Яркий пример — после матча в Москве перелет до Минска занимает один час, а мы только в пятом часу утра заходим в гостиницу в Минске. О каком режиме может идти речь? Нужно сказать спасибо игрокам, что они такой сезон выдают. В частности, поэтому мы взяли много игроков, чтобы было время на восстановление. Лига многие моменты здесь слышит, она над ними работает, но осталось их реализовать. Топ-клубы могут обеспечить себе ВИП-проходы, но хочется, чтобы у всех были равные возможности.

- Как вы относитесь к институту аренды? Многие клубы относятся по-разному, Кирилл Фастовский, например, отдает своих игроков в аренду в другие клубы, но сам не берет. Вы не думали взять кого-то в аренду из топ-клуба?

— Я думаю, что сейчас даже Кирилл Валерьевич может смело переобуться, потому что пример Гребенкина и Лихачева не оставляет вариантов относиться к аренде иначе. Все просто — на все негативные моменты один ответ: не пользуйтесь, если не нравится. Оставьте право для других клубов. Это хорошо, что клубы получили легальное право на это.

Есть только один момент, который меня смущает, — необходимость заключить контракт с игроком на два года. То есть ты не знаешь, подходит ли игрок под уровень КХЛ, отдаешь его в аренду, и он в любом случае останется у тебя на контракте еще на один год. Пока что нет подходящих вариантов для аренды к нам, которые подходили бы обоим клубам.

— Была ли возможность или идея пригласить Михаила Варнакова?

— Думаю, что ответ достаточно очевиден, если учитывать нынешнюю стратегию «Торпедо». Есть ли в этом логика? Михаилу желаю здоровья, классно провел матч за «Локомотив», удивил даже Никитина, могу только пожелать ему здоровья и решения всех проблем. Пройдет время, и мы поднимем его именной стяг под своды «Нагорного» или новой арены.

— «Торпедо» — один из немногих клубов, у которого есть собственная скаутская служба. Насколько я знаю, она расширилась. Много говорили про Сергея Кузина, сейчас еще есть Андрей Порядин. Как вы взаимодействуете? Кто за что отвечает?

— Работаем командой, моя задача — довести ребятам новости и текущие координаты рынка, обозначить стратегические направления, которые мы хотим видеть, а дальше — креатив, споры, дискуссии, максимально открытое пространство для творчества, плюс дополнительно какие-то конкретные задачи, когда мы видим, что какой-то возраст проседает в нашей школе.

При всем романтизме, который есть к скаутингу, я могу сказать, что скаутинг и статистика — это один из важных пазлов, который может привести команду к успеху, но не определяющий. Я не очень понимаю пессимизма некоторых клубов в России по поводу скаутинга, многие не понимают, зачем это вообще нужно. Если они углубятся в аналитику, то они поймут, что на хоккей в целом можно смотреть по-другому.

- Чего больше всего опасаетесь перед плей-офф? Чего ждете от команды?

— Со скаутами как раз регулярно думаем об этом, на каждой тренировке смотрим и обсуждаем различные идеи, потому что, с одной стороны, наш инструментарий сейчас ограничен, с другой стороны, наши ребята изо дня в день обрабатывают огромное количество информации, которая идет на стол тренерскому штабу про какие-то повторяющиеся ошибки, про статистические аномалии.

Я опасаюсь только одного — что мы потеряем свою волну и начнем бояться соперника. Перед началом сезона говорил, что если мы будем играть в свою игру, все у нас будет в порядке. Понятно и очевидно, что наша цель — Кубок Гагарина. Но у нас нет задачи кровь из носу взять его в этом году. Эта цель нужна для того, чтобы мы понимали, куда стремиться и что делать. Естественно, мы говорим с ребятами об этом в раздевалке, но не хотим заявлять об этом в СМИ и в медиа. Более того, нам нравится скепсис к команде по ходу сезона. Даже сейчас многие говорят, что это просто регулярка, а в плей-офф мы после первого раунда вылетим. Супер, пускай будет так, нас это только мотивирует.