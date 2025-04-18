Канадский провокатор раздражает всю КХЛ. Но представить без него «Динамо» невозможно

Максим Комтуа — главный вожак «Динамо» в этом плей-офф.

Москвичи пережили слабый старт канадца и получили идеального кубкового бойца

Максим Комтуа — однозначно самый горячий хоккеист «Динамо» не только в серии против «Ак Барса», но и в плей-офф в целом. Пока в противостоянии с Казанью не так ярко выглядят Никита Гусев и Джордан Уил, у москвичей на первый план выходит человек, которого в октябре называли потенциально главным разочарованием сезона в составе бело-голубых.

Практически все лето бывший генменеджер «Динамо» Алексей Сопин получал в свой адрес комплименты за подписание бывшего нападающего «Анахайма». Правда, фактически его влияние на приезд канадца в КХЛ несколько преувеличено: Комтуа хотел играть исключительно в Москве, а большую роль в итоговом выборе сыграл его друг Эрик О'Делл, с которым он успел сблизиться на одном из чемпионатов мира. За что по-настоящему стоит похвалить экс-босса бело-голубых, так это за терпение, которое он проявил к легионеру.

От нападающего с достаточно богатым энхаэловским опытом ждали моментального влияния на команду Алексея Кудашова. Только на деле начало регулярки у Макса не задалось, а адаптация Комтуа затянулась до середины ноября. Причем достаточно долго тренерский штаб «Динамо» не мог найти ему подходящее звено, перепробовав на старте чемпионата порядка шести сочетаний с ним до тех пор, пока не остановился на тройке Рашевский — Пакетт — Комтуа.

Пока Кудашов на фоне слабого старта команды не понимал, что делать со звездным новичком, в какой-то момент оказавшимся в запасе, в кулуарах все чаще стали появляться слухи о том, что «Динамо» прорабатывает вариант с его обменом. В феврале президент клуба Виктор Воронин решительно опроверг эту информацию, но осенью расставание с нападающим, на счету которого было 9 (4+5) очков в 20 первых матчах, не стало бы чем-то неожиданным.

Причины пробуксовки внутри клуба назывались разные. Одни считали, что Комтуа нужно перестроиться ментально. Другие — видели проблемы в слабой «физике» и не лучшей реакции на суровую реальность российских сборов, стартующих летом. Как бы то ни было, в «Динамо» пережили его адаптационный период и получили практически идеального кубкового бойца, которого ненавидят соперники.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лучший друг Неймара

Если задать хоккеистам вопрос, кого они считают самым грязным игроком КХЛ, как минимум 25 процентов наверняка назовут Комтуа. По крайней мере, в аналогичном анонимном опросе руководителей клубов от «СЭ» канадца упомянули сразу три менеджера — больше голосов получил только Григорий Панин, имеющий куда более давнюю кредитную историю. Однако насколько его презирают нейтральные болельщики и соперники, настолько же обожают собственные тренеры, партнеры и фанаты «Динамо». Само собой, красноречивее всех поведение франкофона оценил Роман Ротенберг по ходу первого раунда, назвав его на пресс-конференции на французском языке «спортивным петухом».

А ведь бесить российских болельщиков он начал еще на МЧМ в 2019-м будучи капитаном сборной Канады, когда в заключительном матче группового этапа Комтуа спровоцировал капитана сборной России Клима Костина и получил от него не самый сильный тычок в грудь, картинно упав на лед. Судьи тогда поступок канадца не оценили и «наградили» его двумя минутами за симуляцию, отправив вместе с ним на скамейку штрафников Костина. Последний после матча молчать не стал и назвал оппонента «лучшим другом Неймара»: «Он же в цирке работал в прошлой жизни, вы не знали? Перешел в хоккей, а привычки цирковые остались. Он, наверное, в футбол летом переиграл. Не знаю, может, лучший друг Неймара», — пошутил россиянин в микст-зоне.

Однако, как ни странно, больше всего Комтуа досталось на родине, где его поступок посчитали недостойным капитанской нашивки и закидали камнями, устроив настоящую травлю в сети, которая достигла невиданных масштабов после нереализованного буллита в полуфинале с финнами (1:2 ОТ) и вылета в полуфинале. Вдобавок «рыбка» после удара Костина оказалась далеко не единственной у форварда на домашнем турнире — подобными эпизодами он успел отметиться также в матчах против Дании и Чехии. Все это вкупе с итоговым результатом команды дало канадским болельщикам и журналистам повод назвать тогда еще проспекта «Анахайма» «худшим капитаном в истории сборной Канады».

«Комтуа надо убрать «рыбки» из своей игры. Я играл с двумя капитанами сборной Канады — Тоддом Харви и Эриком Линдросом — и они себе такого никогда не позволяли. Капитан должен подавать пример, а Комтуа — слишком хороший игрок для такого абсурда. Тренер говорил, что надо играть, как мужчина, мужчины так не падают каждый раз, когда тебя кто-то касается. Он уже не в первый раз симулирует, я понимаю, что он хочет получить большинство для своей команды, но надо заканчивать с этой хренью», — негодовал аналитик TSN Джефф О'Нилл.

В защиту молодого хоккеиста по горячим следам выступил лишь специалист по оценке личности Джефф Марек, работавший с молодыми хоккеистами «Дакс». После молодежного первенства он пришел на одну из радиостанций и рассказал, что ранее любил задавать игрокам вопрос, какую бы одну вещь они взяли из раздевалки, если бы она загорелась. И если большинство игроков назвали клюшку, коньки или какой-либо памятный сувенир, то Комтуа выбрал свитер своей команды. По мнению Марека, именно поэтому форварда назначили капитаном сборной Канады.

Макс Комтуа и Степан Фальковский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комтуа — лидер КХЛ по количеству штрафных минут. Но он приносит «Динамо» много большинства

Нужно ли говорить, что практически с первых матчей Комтуа начал напоминать болельщикам бело-голубых более талантливую версию Лео Комарова?

«Не говорю, что Комтуа весь такой белый и пушистый, но думаю, когда он приезжал, все были в курсе, что это за игрок. В жизни он отличный парень, а на льду такой же, как капитан «Бостона» Брэд Маршан. Или Лео Комаров, про которого никто не скажет, что он плохой игрок. Поймите, своим поведением Комтуа может принести пользу команде. Он же никакие правила не нарушает», — комментировал игровой стиль Комтуа его агент Иван Ботев.

Нередко подкожность Комтуа играет против него и его партнеров. В регулярке Макс стал первым в лиге по штрафному времени, получив 99 минут за 62 матча. Сразу 34 из них он получил в предпоследней встрече регулярки с «Локомотивом». Разумеется, немалая часть удалений вытекает из его силовой манеры — больше него в команде Кудашова хитует только невероятно жесткий защитник-домосед Кирилл Адамчук (168), а также постоянного треш-тока и трепа на льду, который судьи нередко воспринимают на свой счет. Но вместе с тем именно он с большим запасом стал лидером «Динамо» по количеству заработанных на себе удалений.

«Сейчас самый грязный для меня — это Комтуа. Смотрел за ним, стоя в воротах. Он постоянно к кому-то подъезжает, что-то говорит. Слышал, что он говорит. Словесно пытается задеть соперника, залезть под кожу. Стиль игры такой. Он и очки набирает. От него есть польза», — рассказывал голкипер «Сочи» Евгений Волохин.

Сам франкофон никогда не скрывал, что он намеренно провоцирует соперников и всегда лезет в самую гущу, заставляя ненавидеть себя всех, кроме собственных одноклубников и болельщиков.

«Я всегда играл именно так. Мне кажется, что такой стиль помогает мне на льду показывать хороший результат. На самом деле, мне нужно было привыкнуть к игре в КХЛ, потому что здесь более скрупулезные арбитры. Я долго пытался найти ту тонкую грань между чистой игрой и нарушением правил. Так или иначе, я до сих пор достаточно часто получаю штрафные минуты из-за того, что играю с большой страстью. Конечно, я очень стараюсь быть более осторожным на каждом участке площадки, чтобы не удаляться. Если другим командам что-то не нравится, то это не моя проблема. Моя задача — не переходить границу дозволенного. Думаю, пока у меня получается», — признавался он в интервью Metaratings.

Одновременно с этим канадец жаловался, что российские арбитры относятся к легионерам несколько предвзято и судят их жестче, нежели местных хоккеистов. Впрочем, его мнение разделяет чуть ли не каждый иностранец, играющий в КХЛ. Кажется, эти разговоры звучат едва ли не со дня основания лиги.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

После такого сезона Макс может получить еще один шанс в НХЛ

В январе Комтуа исполнилось 26 лет, и в этом возрасте он наверняка не закрыл для себя дверь в НХЛ. Неплохая регулярка и классный плей-офф в «Динамо» вполне способны принести ему минимальный односторонний контракт и еще один шанс заиграть в лучшей лиге мира. В другом случае возвращаться в Северную Америку смысла нет. В России канадец получает удовольствие от хоккея. Сейчас вопрос в том, будет ли он получать его за пределами КХЛ, играя на двустороннем соглашении за копейки.

Месяц назад гендиректор бело-голубых Сергей Сушко уверял, что переговоры с вингером о новом контракте продвигаются положительно. Добавляет оптимизма болельщикам москвичей то, что лучший бомбардир команды в текущем плей-офф этим летом получит статус ограниченно свободного агента и вряд ли окажется в другом клубе КХЛ. Однако сейчас нетрудно представить расклад, при котором один из энхаэловских клубов должным образом оценит его сочетание скорости, габаритов, достойного броска и постоянной неуемности на льду.

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