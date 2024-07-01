Максим Сушинский: «За всю карьеру меньше костей переломал, чем за одно падение в медиалиге!»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — один из лучших бомбардиров в истории российского хоккея, чемпион мира-2008, которому сегодня исполняется 50 лет.

1 — Кто-то накануне 50-летия говорит: «Масштабных торжеств не планирую. Отмечу тихо в кругу семьи». А кто-то закатывает банкет на сто персон. Как у вас будет?

— Для меня юбилей — отличный повод собраться. Приедут родственники, друзья, партнеры по бизнесу. В общей сложности — человек двести. Отметим, повеселимся, повспоминаем.

Из хоккейного мира жду Диму Затонского, Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Сашу Гуськова, Дениса Денисова, Сашу Попова... Гостей могло быть и больше, но лето в разгаре, многие разъехались по отпускам.

2 — Продолжите фразу: «В юности думал: когда мне стукнет 50, я буду...»?

— Дедом, старым и седым. В то время казалось, что 50 — запредельный возраст. Когда уже еле двигаешься и ничего не хочется. Максимум — с газеткой на лавочке посидеть.

Как же я заблуждался! Правда, дедушкой меня сделали давным-давно, в 41. Виктория, старшая дочь, подарила двух внучек, а в прошлом году еще и внука. Но в остальном старичком себя не считаю. Я по-прежнему полон сил. Бодр и игрив, ха-ха.

Не скажу, что в 50 жизнь только начинается. Нет, она продолжается в ярких красках, с каждым годом все интереснее и насыщеннее. Новые знакомства, новые идеи, новые открытия...

3 — Например?

— Если говорить о бизнесе, пробую себя в разных направлениях. Допустим, два года назад стал соучредителем компании, которая выпускает чипсы из лаваша. Мне кажется, это прекрасная альтернатива классическим. Их ведь многие производители готовят не из картошки, а из крахмала.

У нас же натуральный продукт. Никакой химии. Мука высшего сорта, а печки настроены так, что масло циркулирует постоянно. При запекании новой партии автоматически заливается свежее. На сырье не экономим, отсюда довольно высокая себестоимость чипсов. Но они недорогие. Мы осознанно теряем в маржинальности, чтобы оставаться конкурентоспособными.

4 — В Петербурге у вас давно три автосалона. Лет семь назад вы говорили, что на службе каждый день с 9.00. Что-то изменилось?

— Всё! Я же теперь в Москве живу. Оперативка на исполнительном директоре, вот он в офисе с утра до вечера. А я руковожу удаленно, на мне развитие компании, поиск новых автомобильных брендов.

С бизнесом переезд не связан. Это произошло в 2018-м, когда стал президентом «Авангарда». Из-за проблем с домашней ареной команде пришлось перебираться из Омска в Балашиху. Здесь дети пошли в школу, даже после моего ухода из клуба их не дергали. Так и прикипели к Москве.

Максим Сушинский играет за команду «Чисто Питер». Фото Media Hockey League

5 — Как СВО и санкции ударили по вашему бизнесу? Вы же «Мерседесами» торговали...

— Не забывайте — сначала была пандемия. Уже тогда мы полностью пересмотрели подход к работе и маркетингу. Перешли на удаленку. До сих пор все совещания проводим по зуму. Если я в Питере, формат не меняется. Так проще и удобнее, не надо никому тащиться в офис. Огромная экономия времени!

Ну а в 2022-м... Конечно, сразу поставки автомобилей и запчастей через параллельный импорт не наладишь. Спасало то, что у нас были два других бренда — Hyundai и Geely. С недавних пор к ним добавились еще несколько. «Китайцев» в основном и продаем.

А вот на «Мерседесы» спрос упал. Раньше у нас уходило 120-130 машин в месяц, сейчас — 15-20.

6 — Хоть в чем-то чувствуете возраст?

— Если брать 40 лет и 50 — вообще никакой разницы. Теперь даже больше успеваю, поскольку встаю раньше. Просыпаюсь в семь утра, ложусь за полночь. Шести часов сна мне вполне хватает. Разве что в субботу и воскресенье могу поваляться в кровати до половины десятого. Потом уже все равно не спится — как бы себя ни заставлял.

Энергии много, активно занимаюсь спортом. Больше, чем десять лет назад! Сегодня у меня и сайклинг, и падел. Хожу в тренажерный зал. Ну и о хоккее не забываю. Держу себя в форме. Если в игровые времена весил 78 килограммов, то сейчас 82. Нормально!

7 — Слышал, в апреле, играя в хоккейной медиалиге за команду «Чисто Питер», вы сломали четыре ребра. Кто-то в борт впечатал?

— Нет. Несчастный случай. Убегаю от соперника, выкатываюсь на вратаря, убираю шайбу в сторону и... Наверное, на льду была трещина. Мыском зацепился, потерял равновесие, улетел в борт. Елки-палки, да я за всю карьеру меньше костей переломал, чем за одно падение в медиалиге!

8 — Ну и ну.

— Сначала думал, четыре ребра сломано. А после рентгена выяснилось — семь! Плюс вывих ключицы. Три дня в больнице провел. Не мог ни лечь, ни повернуться. Спал полусидя.

Слава богу, сейчас все в порядке. Уже играю в падел, кручу велосипед. Надеюсь, и возвращение на лед не за горами.

9 — «Авангард» вы покинули летом 2020-го. За эти годы были предложения от хоккейных клубов?

— Да. В один звали гендиром, в другой — генеральным менеджером. В первом случае не договорились. Кое-что меня не устроило. Дело не в деньгах, до обсуждения финансовых условий даже не дошло. От остальных подробностей воздержусь. Что касается второго варианта, то просто не хотелось уезжать из Москвы.

Максим Сушинский (справа) на матче «Авангарда». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

10 — С возрастом желание работать в хоккее пропало?

— Да ну что вы! С удовольствием поработал бы. Тем более я умею это делать. Понимаю, как управлять клубом, что требуется для результата. Уверен, у меня получится.

Но хочется попасть в клуб, которому будешь полностью отдаваться. Который как-то связан с тобой. Либо тебе близка его политика. А ехать абы куда не вижу смысла.

11 — Когда-то в «Разговоре по пятницам» вы поразили откровением: «Ну какой я мастер? Все у меня за счет цап-царап. Нет суперталанта, филигранной техники, мощного броска. Брал игровым мышлением. Умением открыться, которое приводило в ту точку, куда секунду спустя прилетала шайба. Подворотная игра — вот моя стихия». Сегодня в КХЛ есть нападающий, похожий на вас по манере игры?

— Врезались в память слова Бориса Петровича Михайлова: «Суперзвезда — не тот, кто все время на виду, постоянно владеет шайбой, способен накрутить двоих-троих. А тот, кто знает, куда она отскочит, и забьет в пустые ворота». Наверное, мой уровень хоккейного ай-кью и позволял в нужный момент найти место, где будет шайба.

А возвращаясь к вопросу... Может, Сергей Толчинский? Интересный форвард. Настойчивый, тоже играет за счет сердца и желания. Правда, он любит с шайбой повозиться. А я, наоборот, старался побыстрее с ней расстаться. Отдам пасик — и сразу откроюсь.

12 — За седьмым матчем финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» следили в прямом эфире?

— Нет. Даже мыслей не возникало. Я не настолько люблю хоккей, чтобы ради него вскакивать в три часа ночи и ломать себе весь режим. Понятно, матч особенный, в другое суток время суток посмотрел бы целиком. Но когда проснулся, счет уже был известен, поэтому ограничился хайлайтами. Включил, порадовался за наших ребят. Телефонов Володи Тарасенко и Димы Куликова у меня нет. А Сергею Бобровскому тут же написал, поздравил.

13 — Болели за «Флориду»?

— Ну, мне и «Эдмонтон» очень нравится. Классная команда. Один Коннор Макдэвид чего стоит. В каждой игре восхищает, уже кучу рекордов побил. Гений! А «Флориде» симпатизировал из-за наших. Конечно, хотелось, чтобы они выиграли. Бобровский Кубок Стэнли точно заслужил. Сколько матчей вытащил в этом сезоне!

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— В человеческом плане — нет. В разыскном — да.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Больше всего ненавижу вранье. А из еды — болгарский перец и сыр с плесенью.