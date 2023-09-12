Третьяк произвел фурор в Ярославле. Выйдет ли внук великого вратаря на новый уровень?

За хорошим матчем у Максима следует провал. Как будет на этот раз?

Максим Третьяк произвел фурор в Ярославе. Голкипер помог своему «Сочи» обыграть «Локомотив» со счетом 5:0. И эта победа очень важна даже не для клуба, а для самого голкипера. Теперь бы ему сохранить такой хоккей. Беда в том, что это не всегда получается.

Споры о том, какой вратарь Максим, шли всю его карьеру. Многие считают, что он блатной и играет в КХЛ только из-за того, что его дедушка возглавляет Федерацию хоккея России, депутат и по-настоящему великий в прошлом вратарь. И ладно, если бы так считали исключительно болельщики, которые в интернете не стесняются в выражениях. Знаю, что с подобными шутками он сталкивался и в командах. Причем особенно жесткие они были как раз в ЦСКА.

Давным-давно я говорил с Максимом на эту тему. И он, уже измученный подобным отношением, сказал, что все прекрасно понимает и осознает, что никуда от этого не деться. Обращать внимание на подобные разговоры, реагировать на них не собирается, так как любит хоккей и хочет доказать, что на деле является хорошим вратарем. С тех пор прошло много времени, у Третьяка-младшего уже «толстая кожа», и вспоминать о его родстве сейчас даже как-то нелепо.

Но и отрицать фактор влияния дедушки нельзя. Не покидает мысль, что Максим не был бы в клубе КХЛ после таких сезонов. Хотя, кто знает? В ЦСКА он как-то весь чемпионат провел в «вышке» и сыграл прилично. А сейчас дефицит голкиперов, так что вряд ли бы хоккеист сидел без работы. Но внутренняя борьба с теми, кто считает его карьеру «сделанной», не осталась без следа. Максим долго пытался найти то состояние, при котором его бы волновали лишь ближайшая тренировка и следующая игра. Не надо было загоняться после неудачных матчей и каждое утро начинать с чистого листа.

Максим Третьяк. Фото ХК «Сочи»

Кажется, в прошлом сезоне он рассказывал, что решил свои психологические проблемы. И любая неудача теперь никак не влияет на его поведение и желание работать. Однако мы видели, что Третьяку не хватает стабильности. Такие игры, как в понедельник вечером в Ярославле, были у него и в прошлом сезоне, и даже этим летом на турнире в Сочи. Но провести второй хороший матч Максим не мог.

Хорошо, что голкипер находит в себе силы сыграть здорово хотя бы на определенном отрезке. Третьяк — нормальный вратарь. Кто знает, каким бы он был, если бы не знаменитая фамилия. Вполне возможно, раньше бы вышел на высокий уровень. Потому что тренеры, работающие с ним, признают, что все данные у Максима есть.

Совсем не удивлен, что Третьяк переиграл «Локомотив». На тренировках вратарь сильно старается, постоянно работает над своими слабыми сторонами, что-то пытается улучшать. Но элитный вратарь — это не только технические навыки. А значит, Максима точно не нужно ставить на следующую встречу. Ему надо пережить победу, переварить хорошую игру и снова набраться эмоций. Если его выпустить против «Северстали», весьма активной в атаке, то может случиться беда, и это снова отбросит Третьяка назад. Но через один-два матча он способен показать отличный хоккей.

Для «Сочи» очень важно, чтобы голкипер спасал. Михаил Бердин, кажется, чуть надломился после поражения от московского «Динамо», но он, увидев, как сыграл его конкурент, закусится и попытается сыграть не хуже хотя бы потому, что ему бросили вызов.

Но мы рады за Третьяка. Всегда радостно за человека, который преодолевает проблемы, не сдается и старается доказать всем, что он чего-то стоит. Поверьте, если бы Максим не играл в хоккей, то у него была бы устроенная жизнь. Но он любит хоккей.