Интервью Марата Валиуллина.

«Ак Барс» стал одним из информационных хедлайнеров межсезонья в КХЛ. Смена Зинэтулы Билялетдинова на Анвара Гатиятулина, уход звезд — Радулова, Шипачева и Войнова, подписание Александра Барабанова и Ника Петана — из топ-клубов такая же глубокая перестройка произошла только в ЦСКА. Об изменениях в интервью «СЭ» рассказал генменеджер казанцев Марат Валиуллин.

Никогда не скажу плохого про Шипачева

— Вадим Шипачев был разозлен тем, как «Ак Барс» избавился от него. И как будто для него это стало сюрпризом.

— Мы общались с мая. И в офисе встречались, и в раздевалке несколько раз. Его агент был в курсе. Возможно, он до конца не верил в это — может, я на его месте так же бы думал, что, имея контракт, останусь в клубе. Но так сложилось. Желаю ему удачи. Объяснял ему, что мы остаемся в хороших, дружеских отношениях. Никогда про него плохо не скажу. Он действительно многое сделал для «Ак Барса», и мы для него сделали многое. И в плане быта, и в плане игры, и в плане всего. Но пришел новый тренер, который его не видел в составе. Мы ему это объяснили.

— Это инициатива тренера — расстаться с Шипачевым?

— Правильнее сказать, что мы поменяли вектор. Когда мы обменивали Вадима из «Динамо», у него был двухлетний контракт — мы продлили его еще на год. И хотели его видеть в «Ак Барсе» на эти три сезона — но немного не сложилось. Хоккейная жизнь, такое бывает — где-то бизнес влияет, где-то отношения. Не хочу с ним в дальнейшем ссориться. Мы на связи, сказал ему, что мы можем всегда обговорить разные вещи. Дай бог Вадиму эти два года контракта в Минске отыграть. Но он тоже когда-то закончит с хоккеем. Возможно, вместе будем работать — кто знает.

— Вы раньше в одном из интервью сказали про скоростной хоккей, который нужен «Ак Барсу», а Анвар Гатиятулин сейчас утверждает, что он про быстрый хоккей никогда не говорил. Неувязка.

— Может, речь все-таки шла про современный хоккей, который ориентирован на скорость? Бывает, что одно какое-то слово выдирается из контекста и потом расходится.

— Подозрительным выглядит расторжение контрактов с Евгением Свечниковым и Вячеславом Войновым. Просто так люди не отказываются от больших сумм.

— Есть некоторые другие игроки, которые на контрактах с клубами, их помещают в список отказов, и они не находят команды. А у Свечникова и Войнова появились предложения от «Торпедо». И мы пошли навстречу друг другу. С учетом действующего контракта с ними, зная, что они не будут в следующем сезоне играть за «Ак Барс», мы также могли сказать: «Заплатите нам две трети согласно регламенту и можете переходить в новый клуб». Мы так не поступили, расстались в хороших отношениях.

— Вы им платили наличными? Было ли с вашей стороны незаконное расторжение контрактов?

— Нет. В прошлом ответе я все объяснил. Это действительно так. Можете спросить у генменеджера «Торпедо» Вадима Аверкина. У них была очень большая заинтересованность, они попросили нас, чтобы мы быстрее все сделали по расторжению контрактов.

Зинэтула Билялетдинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Билялетдинов не вернется в «Ак Барс» тренером осенью

— Очень странным выглядит резкое изменение вектора клуба. Есть ощущение, что это идет не от вас.

— Изменение вектора не резкое. Посмотрите на возраст ушедших хоккеистов — мы понимаем, что ничто не вечно, им по 36-38 лет. Мы пошли на небольшое омоложение. Посмотрели два последних года: в первом добрались до финала, во втором вылетели в первом раунде. Нужны были какие-то телодвижения. Мы не хотели кого-то унизить или оскорбить. Со всеми в хороших отношениях остались: с ребятами и их представителями.

— Мы привыкли, что в «Ак Барсе» играют звезды. И в одно межсезонье уходят Кагарлицкий, Радулов, Шипачев, Войнов — люди с именами. Кажется, что это не ваше решение.

— Неправильно делить, мое это или нет. У нас есть клуб, одна семья, команда. Это общее решение. Пришел Александр Барабанов. Он провел четыре года в НХЛ, был одним из лучших в КХЛ до этого. Пришел Ник Петан — новый человек для нашей лиги. Быстрый и техничный центрфорвард. Или тот же Егор Коршков.

— Один хороший год в «Амуре» — и то это была вторая половина сезона. И один неплохой сезон в «Локомотиве».

— Ему 28 лет — хороший возраст. Плюс мы видим молодых ребят, которые у нас есть: Терехов, Быков, Кателевский. Они тоже могут себя показать.

— Говорят, что Зинэтула Билялетдинов не отошел от клуба, он по-прежнему всем руководит и может опять вернуться осенью.

— Я это на сто процентов опровергну. За селекцию он не отвечает. Насколько я знаю, он лечился после сезона — какие-то болячки залечивал. Приехал сейчас посмотреть наш матч с «Куньлунем». Пока рабочие моменты с ним не обсуждал.

— Будет ли он занимать какую-то должность в «Ак Барсе»?

— Время покажет. Пока не занимает.

— То есть он может стать советником?

— Все может быть.

— Но вы понимаете, что если Билялетдинов останется в клубе, то у вас никакого будущего не будет?

— У нас есть будущее. Это слухи. Один сказал, второй дополнил, третий увеличил. Этого нет, на сто процентов могу об этом заявить. Каждый игрок подбирался после консультации с главным тренером, все нюансы с агентами шли через меня. Билялетдинов не участвовал в этом.

— Вас не беспокоит, что Анвар Гатиятулин мог с Билялетдиновым без вас обсуждать какие-то моменты?

— Все может быть. Я же не могу залезать в телефон, как бывает в некоторых командах. Не буду этим заниматься.

Анвар Гатиятулин. Фото ХК «Ак Барс»

Не боюсь, что меня могут уволить

— Какие у вас взаимоотношения с Гатиятулиным?

— Пока полное взаимопонимание.

— Вы легко пошли на его предложение убрать Шипачева, Войнова, Радулова, Кагарлицкого?

— Это не однодневное решение, оно обсуждалось. Мы понимали, что это риск. На тот момент не было Барабанова и Петана. Мы приняли сложное для нас решение. Продление контракта с Радуловым обсуждалось в том числе, Саша до последнего ждал.

— Мы говорили с вами про Радулова в декабре. Тогда продление было на финишной прямой.

— Не отказываюсь от своих слов, договоренности были. Они где-то тянули, мы где-то тянули — не могли договориться. Все дошло до весны. Но все, что ни делается, к лучшему.

— Не боитесь, что «Ак Барс» потеряет в качестве? В прошлом сезоне у Гатиятулина в «Тракторе» не получилось.

— Можно по-разному на это смотреть. Мы взяли под Гатиятулина хороших специалистов в тренерский штаб. Например, тот же Денис Ячменев показал хороший уровень — он был одним из лучших в ВХЛ. Александра Макрицкого тоже многие клубы хотели видеть у себя. Алексей Тертышный — один из лучших по большинству. Георгий Гелашвили по вратарям — посмотрите на молодых ребят, кто с ним работал и был после этого задрафтован. Усилили штаб со всех сторон. Возможно, этого не было у Гатиятулина в «Тракторе». Надеюсь, что новый вектор с новыми тренерами поможет ему.

— Что для вас будет приемлемым результатом в регулярном чемпионате?

— У нас клуб с большими традициями. Слово «приемлемый» я не говорю. Мы не должны падать ниже своего уровня, должны бороться за кубок. Нужно выходить на каждый матч, готовиться к плей-офф через эти игры. Чем выше заберемся, тем лучше.

Марат Валиуллин. Фото ХК «Ак Барс»

— Правда, что это может быть ваш последний сезон в «Ак Барсе», если не будет выхода в финал?

— У меня каждый сезон последний. Работаем каждый день, стараемся. Руководство примет решение. Бояться каждый день, что лишишься работы, — неправильно. Сейчас только ленивый не говорит, что я скоро закончу, но это такая должность — уже завтра все может измениться.

— Но как вы видите свои позиции? Они крепкие? Можете пойти на любой шаг?

— Думаю, да. Я никогда не боялся.