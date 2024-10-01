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1 октября, 23:25

Матчи в поддержку Доброшрифт и людей с церебральным параличом. Хоккейные и футбольные клубы вместе делают доброе дело

«Салават Юлаев».
Илья Набоков.
Александр Самонов.
«Оренбург» — «Локомотив» в FONBET Кубке России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Оренбург» — «Локомотив» в FONBET Кубке России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Доброматч.
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В течение недели футбольные и хоккейные команды будут играть в специальной форме с Доброшрифтом — особенным шрифтом на основе неровных букв, написанных детьми с ДЦП. Так спортсмены привлекут внимание болельщиков к проблемам людей с двигательными нарушениями и подчеркнут важность инклюзии в обществе.

Доброматч.

30 сентября 2024 года старт марафону «Добрых матчей» в поддержку Доброшрифта дал давний друг проекта хоккейный «Металлург» на домашнем матче с «Ладой». Тематикой дня стала сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» — нестареющая классика о любви, доброте и простых, но важных истинах, которые необходимо соблюдать не только детям, но и взрослым.

Весь матч, от трещоток до графики в социальных сетях клуба, был выполнен в стилистике «Маленького принца» и Доброшрифта. Команды вышли на лед в форме, которая украшена детьми с диагнозом ДЦП, а в фойе прошли активности и фотозоны, вдохновленные книгой. Игру посетили более 100 детей с церебральным параличом.

Илья Набоков.

«Мы провели матч в поддержку «Доброшрифта» уже второй год подряд. И для болельщиков, и для команды, это большое событие! Как и в прошлом году, мы устроили аукцион игровых свитеров, чтобы направить средства на комплексную физическую и логопедическую реабилитации подопечных фонда «Подарок Ангелу». В прошлом году нам удалось собрать почти 600 тысяч рублей, а хоккеисты лично вручали лоты не только в Магнитогорске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и даже во Владивостоке!» — поделился капитан «Металлурга» Егор Яковлев.

1 октября Доброматч «Салават Юлаев» — «Куньлунь» прошел в Уфе. Игра завершилась со счетом 2:5, а вся символика на матче в поддержку детей с ДЦП и проекта «Доброшрифт» также была выполнена на основе неровных букв и детских рисунков. Символическое вбрасывание сделал подопечный фонда «Подарок Ангелу», нуждающийся в адресной поддержке.

Александр Самонов.

6 октября второй год подряд Доброшрифт поддержит хоккейный «Витязь» на встрече с московским «Динамо»: Доброшрифтом будут оформлены медиаэкраны на предматчевом шоу и билеты.

В рамках 5-го тура пути РПЛ Кубка России по футболу все матчи 1 и 2 октября откроет выход команд специальных футболках, выполненных с использованием Доброшрифта. После финального свистка игроки оставят на них автографы и передадут на благотворительный аукцион «Кубок России по Футболу» — Доброшрифт. Средства от него пойдут на оплату комплексных программ помощи детям с ДЦП — подопечным БФ «Подарок Ангелу». Благотворительный аукцион пройдет 18 октября, а за всеми анонсами можно проследить на ресурсах FONBET Кубка России по футболу.

«Оренбург» — «Локомотив» в FONBET Кубке России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Солидарность теме поддержки маломобильных людей со стороны спортивных клубов с каждым годом приобретает все больший масштаб, — рассказала руководитель партнерских интеграций «Доброшрифт» София Покровская. — Совокупный охват зрителей матчей с использованием Доброшрифта составляет уже около 5 млн, а это значит, всего за два дня благодаря спортсменам мы сможем донести нашу миссию поддержки инклюзии и уважения к маломобильным людям по всей стране. Наши подопечные дети с ДЦП из разных уголков страны рисуют маскоты и элементы для игровой формы, встречаются со спортсменами на матчах и тренировках и это, конечно, дает им силы проходить реабилитации с усердием настоящих спортсменов».

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