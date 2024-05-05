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Сегодня, 10:30

Мичков уезжает в НХЛ? Русский талант может перейти из СКА в «Филадельфию» уже этим летом

Мичков может перейти из СКА в «Филадельфию»
Михаил Зислис
Обозреватель
Матвей Мичков в СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матвей Мичков в «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матвей Мичков в «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Где продолжит карьеру перспективный нападающий?

Еще год назад сценарий, при котором Матвей Мичков досрочно покидает Россию и отправляется в НХЛ, представлялся несбыточной фантазией самых оголтелых поклонников «Филадельфии». Однако сейчас, когда у игрока осталось еще два года по действующему контракту со СКА, вероятность такого развития событий неимоверно выросла. Несколько дней назад председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев в интервью коллегам с «Матча» рассказал, что находится в контакте с руководством «Флайерз» и отъезд молодого нападающего за океан исключать не стоит.

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Эти слова вступают в явное противоречие с активной и одновременно здравомыслящей риторикой российских хоккейных властей, что отправляться в НХЛ надо созревшим по примеру Артемия Панарина с Кириллом Капризовым. Раньше такая позиция могла показаться возмутительной и даже вредной. Мичков долгое время считается талантом поколения, пусть еще и не до конца ограненным. Однако в минувшем сезоне информационный ажиотаж вокруг фигуры восходящей звезды поутих, как только он оказался в «Сочи». Южный клуб воспринимается иначе, поэтому локальные успехи и приличную результативность сложно экстраполировать на более серьезный уровень.

В какой-то момент показалось, что на юниора, обладающего не самым простым характером, махнули рукой. Мол, выгребай из пучины как сам знаешь.

Матвей Мичков в «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Научиться плавать можно и в том случае, если тебя выбросили за борт в открытом море. Но лучше приобрести этот навык, тренируясь в безопасном бассейне под руководством опытного инструктора. К огромному сожалению, СКА операцию «Мичков — суперзвезда» почти завалил.

Сначала это был поток нескончаемой любви, обеспечившей игроку массу преимуществ, которых он на тот момент не заслуживал при всем уважении к его таланту. Потом взаимные чувства покрылись льдом и хоккеиста отправили чуть ли не в свободное плавание к Черному морю. Выдержать сбалансированную позицию петербургский клуб в развитии игрока не сумел. Пребывание в золотой клетке с условиями «все включено» легко может испортить даже профессионала, отобрав у него значительную порцию мотивации.

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Любой человек, более-менее погруженный в современную повестку, помнит, как 16-летнего Мичкова искусственно тащили в первую сборную, хотя в чисто спортивном плане он этого приглашения не заслуживал. В ноябре 2021-го на Кубке Карьяла он забил шикарный лакросс-гол шведам, побив возрастные рекорды национальной команды за авторством Владислава Третьяка (самый молодой дебют) и Александра Овечкина (самый молодой гол).

Резонанс тогда был огромным, медийный эффект — колоссальным, ожидания — запредельными. Однако ранний успех преобразовать в бурный личностный рост Мичков не сумел. Он совсем не лентяй. Но при этом скорее волк-одиночка, которому непросто ужиться в коллективе. Также нельзя забывать о внезапном уходе из жизни отца Матвея. Он был для игрока самым близким и дорогим человеком.

Матвей Мичков в «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отъезд в «Филадельфию» не выглядит жестом отчаяния от безысходности. Если в СКА понимают, что вывести Мичкова на новый уровень не получается, то пусть этим займется другой клуб и другие люди. В идеале хотелось, чтобы молодой форвард еще пару лет провел в России в организации с высокими задачами.

Но раз в Санкт-Петербурге к этому не готовы, то «Флайерз» сойдут как приемлемый вариант. Там Мичкова тоже окружат заботой и внимание. Вот только много прощать не станут и будут быстро требовать результат. Именно в такой стрессовой ситуации молодой форвард получит все шансы вырасти, причем в большую звезду.

Матвей Мичков
КХЛ
НХЛ
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
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