Суровые испытания Мичкова. В Америке требуют, чтобы главный талант России играл в основе СКА

Пока Матвей сыграл лишь один матч.

Давление из США

Стоило Матвею Мичкову в трех из четырех матчах со старта регулярного чемпионата остаться вне заявки СКА, как в Пенсильвании забили в набат. «Что происходит с главным проспектом системы «Филадельфии»? Почему он смотрит хоккей из-за стекла?! В каком состоянии мы получим его в 2026-м?» — недоумевает сейчас абсолютно каждый фанат многострадальной нынче франшизы. И понять армию всполошившихся заокеанских коллег вместе с будущим клубом пермского таланта, вокруг которого генеральный менеджер «Флаерз» Дэнни Бриер собирается строить новую команду, разумеется, можно.

«Никто не должен упускать из виду, что права на Мичкова принадлежат «Филадельфии», и эта история произошла, пока разворачивается ситуация с Федотовым. Это Россия и КХЛ — там всегда есть махинации. С учетом того, что соглашение между НХЛ и КХЛ фактически бесполезно, я бы постаралась притащить Матвея Мичкова сюда как можно скорее», — пишет журналистка The Hockey News Рэйчел Доэрри.

«В конечном счете я не думаю, что обращение с Мичковым в начале сезона запомнится как нечто большее, чем просто лежачий полицейский в его общем развитии. Но я должен представить, что «Флайерз» действительно расстроены, наблюдая за этим из-за Атлантики. Особенно после того, как он провел впечатляющую предсезонку.

Это какая-то месть за Федотова? Невозможно сказать наверняка, но я так не думаю. На самом деле их война ведется не с «Флайерз», а с ИИХФ. Однако я подозреваю, что тот факт, что Мичков публично заявил, что хочет приехать и играть в НХЛ, играет в этом свою роль", — не прошел мимо истории автор The Athletic Чарли О'Коннор.

Сложно представить, что СКА издевается над своим юниором из-за ситуации с Федотовым. Каким образом можно на полном серьезе переплести эти две истории, решительно непонятно. Сделать скидку можно только на то, что в Северной Америке не знают о сквозящем антагонизме между Романом Ротенбергом и президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем. А вот изучить историю взаимоотношений первого с предыдущими фаворитами заокеанские авторы вполне могли бы. Прошерсти они последние сезоны в Санкт-Петербурге Василия Подколзина, Ярослава Аскарова и Кирилла Марченко, то быстро поняли бы: в системе «армейцев» от «Русского Макдэвида» до «СКА-Невы» — всего один неосторожный шаг.

Фото ХК СКА

Все дело в позиции на площадке?

Еще на турнире в Сочи мы спрашивали у Романа Борисовича, стоит ли Мичкову и Демидову считать друг друга конкурентами за место в топ-9. Тогда главный тренер СКА ответил, что из-за перевода первого в центр их нельзя назвать таковыми. Однако те слова были сказаны до приобретения Алекса Гальченюка, который сам из-за перебора центров в игре с «Локомотивом» оказался на фланге третьего звена. Если уж Александр Кадейкин начал сезон в четвертом сочетании с омоновцами Станиславом Гребенщиковым и Павлом Дедуновым, то что говорить про мальчишку, сыгравшего на новой для себя позиций всего несколько летних матчей?

Сейчас он говорит обратное: «Матвей — лимитчик. В первую очередь он конкурирует с другими лимитчиками. А это, например, Иван Демидов, который младше Мичкова». Был ли признан эксперимент с попыткой слепить из Мичкова неудачным, он уточнять не стал. Но в проигранной встрече с «Торпедо» Матвей появился на правом фланге в третьем сочетании — том самом месте, которое, похоже, застолбил за собой претендент на топ-3 будущего драфта НХЛ. Правда, сыграл в итоге чуть больше шести минут. Чем не катастрофа для главного юниора страны?

А ведь в ближайшем будущем места на краях «армейцев» станет еще меньше после возвращения из лазарета целого десанта нападающих: серебряного призера Пхенчана Арсения Грицюка, одного из любимцев тренерского штаба Эмиля Галимова, прекрасно смотревшегося на предсезонке, боевого игровичка Захара Бардакова, а также играющего всплесками Валентина Зыкова. Не стоит забывать и про лучшего бомбардира прошлогоднего «Витязя» Степана Старкова, который аналогично ждет своего шанса на трибунах. Всех их, так или иначе, придется утрамбовывать ногами.

Показательно, что Ротенберг не спешит использовать актив «Летчиков» даже на фоне «усталости и часах, проведенных в самолете», о которых говорит на каждой пресс-конференции, по-настоящему пугает. В Нижнем Новгороде у него действительно прослеживались проблемы с динамикой и скоростью. На не самые быстрые ноги 7-го номера минувшего драфта могли бы закрыть глаза в командах попроще и посвободнее. Но только не в вертикально играющем СКА, где бегущие нападающие стоят друг у друга на голове.

Фото ХК СКА

Сейчас важно понять, как Мичкову нужно реагировать на деканонизацию в глазах главного тренера? Устроишь демарш — значит наглядно покажешь своему будущему свой крутой нрав и сложный характер. Да и в Северной Америке не любят парней, которые начинают закатывать истерики при первых же трудностях. Попросишься в аренду в один из десятка клубов, которые готовы приютить тебя, — откатишься и сделаешь шаг назад после классного отрезка в «Сочи». Спустишься в ВХЛ — будешь топтаться на уровне, который играючи прошел в начале прошлого сезона. Смиришься с ролью 10-го запасного — ударишь по собственному игровому ритму и не получишь ничего хорошего. За последние полгода Матвей столкнулся с несколькими испытаниями: смерть отца, который сопровождал его по ходу всего пути, преддрафтовые интервью, огромное давление от СМИ и скаутов, слухи о сквозящем изо всех щелей высокомерии. Похоже, теперь настало время пройти еще один краш-тест и доказать, что он способен выгрызть место в составе топ-клуба. Пусть и донельзя раздутого.

Впрочем, уральский вундеркинд не одинок. Отчасти страдает сейчас в питерской системе и другой талант системы питерцев Дмитрий Бучельников — тот самый скромный парень, которого Ротенберг любя сравнивал с Сережей Сыроежкиным из «Приключений Электроника». Его «армейцы» предпочитают томить в «СКА-Неве», несмотря на большой интерес от скрытых фармов. Как и уроженец Перми, уровень ВХЛ он в свои 20 лет уже перерос. Нужно ли в который раз повторять, что их примеры должны предостеречь всех тех, кто добровольно едет в Санкт-Петербург и садится в местную «золотую клетку»? Как бы тебя ни обласкивали громкими сравнениями, делать ставку на твое развитие, возиться с тобой и давать право на ошибку, как в Нижнем Новгороде, здесь никто не будет. Особенно, если за спиной стоит километровая очередь.