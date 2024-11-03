«Спартак» отпустил узника в «Авангард». Закончилась одна из самых грязных историй этого сезона

Форварду Матвею Заседе год не давали играть за главную команду и не отпускали в другой клуб.

Нападающий Матвей Заседа наконец-то покинул «Спартак» и перебрался в «Авангард». Закончилась одна из самых грязных историй этого сезона. И лиге нужно сделать выводы, как не повторить подобное. Отметим, что такие странные вещи происходят чаще всего именно с красно-белыми.

Напомню, что в прошлом сезоне при Алексее Жамнове Матвей перестал попадать в состав, хотя за год до этого забросил за «Спартак» 14 шайб. В середине прошлого сезона хоккеист попросил обмена, так как чувствовал, что он может приносить пользу в КХЛ, а не тратить свои лучшие годы карьеры на ВХЛ. Но руководство красно-белых не любит, когда перед ними ставят условия. А поскольку деньги там сыплются с неба и за них не требуют никакого отчета, то менеджеры могут поступать как угодно в отношении любого игрока.

Они и решили, что скорее сломают карьеру хоккеисту, чем отпустят куда-либо. Этой весной контракт закончился, но Заседе сделали такое квалификационное предложение, что в случае подписания он бы не выбирался из «Химика». При этом компенсация за хоккеиста была бы очень высокой.

Хоккейный агент Шуми Бабаев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не улучшил положение Матвея и агент Шуми Бабаев, который в какой-то момент перешел на личности и допустил некорректные высказывания о менеджерах клуба. Там же сидят мстительные люди, которые и собирались мстить. И они делали это. «Авангард» давно делал предложение по Матвею, но переговоры никак не двигались.

За Заседу требовали 30 миллионов рублей, защитников Михаила Гуляева и Семена Чистякова, а также права на Егора Чинахова. Не все вместе, но в разных вариациях. Иными словами, давали понять, что никакого торга не будет. Было даже разбирательство в КХЛ, но и оно не принесло результата. Сторона игрока требовала установить компенсацию в размере 9 миллионов рублей, но лига не решилась как-то ограничивать клубы. Посчитали, что это бизнес и за права на игрока можно требовать какие угодно компенсации. Проблема в том, что лига считает российский хоккей бизнесом, а там этого и близко нет.

В итоге договорились полюбовно. «Спартак» получил 15 миллионов, молодого защитника Омска Владислава Ухмылова и права на Глеба Трикозова, который уехал в систему «Каролины». «Авангард» согласился и вряд ли что-то потерял. Ухмылов, конечно, перспективный парень, но он 2006 года рождения, получится ли что-то из него на взрослом уровне — неизвестно. Трикозов уехал в Америку, так как не видел перспектив в «Авангарде», а на 15 миллионов точно не усилишь клуб КХЛ. Но деньги можно направить на молодежку.

Никто не выиграл, никто и не проиграл, но «Авангард» получил хоккеиста, который очень долго не выходил на лед в официальных матчах, и сейчас Матвей начнет выступать в фарм-клубе, чтобы поскорей набрать форму. Остается вопрос, а сможет ли он помочь «Авангарду». Все-таки он не проходил сборы, да и еще эмоциональный фон не самый лучший. Матвей даже собирался заканчивать карьеру, но потом стал договариваться о варианте в Белоруссии.

Хоккеисты Матвей Заседа (№ 8) и Андрей Светлаков в матче ЦСКА — «Спартак» 27 августа 2023 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

КХЛ должна сделать выводы по этому вопросу. Ведь у «Спартака» происходит такое постоянно. С десяток человек никак не могут выбраться из клуба, а талантливый Кукштель уехал за границу, чтобы продолжить карьеру. За него требовали неразумные деньги. Правда, ума не приложу, что делать в такой ситуации.

Принцип «Спартака» «Мы хоть что-то должны получить за хоккеиста» понятен. И они действуют в рамках регламента. Надо работать над нюансами. Нельзя давать возможность командам предлагать заведомо слабые контракты, если хоккеист провел в КХЛ определенное количество матчей или достиг какого-то возраста. Зарубить возможность делать предложения, типа «99 миллионов в первой команде и 3 миллиона во второй». А может быть, перейти на футбольные стандарты и ограничивать права владения игроком только действующим контрактом?

По мне, так нужно создание независимого органа, который бы каждый случай разбирал индивидуально и принимал справедливые решения. Но это невозможно. То есть нужны изменения в регламенте. КХЛ уже обещала что-то придумать, но пока новостей нет.