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Сегодня, 11:45

«Спартак» отпустил узника в «Авангард». Закончилась одна из самых грязных историй этого сезона

«Спартак» обменял нападающего Заседу в «Авангард»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Нападающий Матвей Заседа
Нападающий Матвей Заседа продолжит карьеру в «Авангарде».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Форварду Матвею Заседе год не давали играть за главную команду и не отпускали в другой клуб.

Нападающий Матвей Заседа наконец-то покинул «Спартак» и перебрался в «Авангард». Закончилась одна из самых грязных историй этого сезона. И лиге нужно сделать выводы, как не повторить подобное. Отметим, что такие странные вещи происходят чаще всего именно с красно-белыми.

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Напомню, что в прошлом сезоне при Алексее Жамнове Матвей перестал попадать в состав, хотя за год до этого забросил за «Спартак» 14 шайб. В середине прошлого сезона хоккеист попросил обмена, так как чувствовал, что он может приносить пользу в КХЛ, а не тратить свои лучшие годы карьеры на ВХЛ. Но руководство красно-белых не любит, когда перед ними ставят условия. А поскольку деньги там сыплются с неба и за них не требуют никакого отчета, то менеджеры могут поступать как угодно в отношении любого игрока.

Они и решили, что скорее сломают карьеру хоккеисту, чем отпустят куда-либо. Этой весной контракт закончился, но Заседе сделали такое квалификационное предложение, что в случае подписания он бы не выбирался из «Химика». При этом компенсация за хоккеиста была бы очень высокой.

Хоккейный агент Шуми Бабаев
Хоккейный агент Шуми Бабаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не улучшил положение Матвея и агент Шуми Бабаев, который в какой-то момент перешел на личности и допустил некорректные высказывания о менеджерах клуба. Там же сидят мстительные люди, которые и собирались мстить. И они делали это. «Авангард» давно делал предложение по Матвею, но переговоры никак не двигались.

За Заседу требовали 30 миллионов рублей, защитников Михаила Гуляева и Семена Чистякова, а также права на Егора Чинахова. Не все вместе, но в разных вариациях. Иными словами, давали понять, что никакого торга не будет. Было даже разбирательство в КХЛ, но и оно не принесло результата. Сторона игрока требовала установить компенсацию в размере 9 миллионов рублей, но лига не решилась как-то ограничивать клубы. Посчитали, что это бизнес и за права на игрока можно требовать какие угодно компенсации. Проблема в том, что лига считает российский хоккей бизнесом, а там этого и близко нет.

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В итоге договорились полюбовно. «Спартак» получил 15 миллионов, молодого защитника Омска Владислава Ухмылова и права на Глеба Трикозова, который уехал в систему «Каролины». «Авангард» согласился и вряд ли что-то потерял. Ухмылов, конечно, перспективный парень, но он 2006 года рождения, получится ли что-то из него на взрослом уровне — неизвестно. Трикозов уехал в Америку, так как не видел перспектив в «Авангарде», а на 15 миллионов точно не усилишь клуб КХЛ. Но деньги можно направить на молодежку.

Никто не выиграл, никто и не проиграл, но «Авангард» получил хоккеиста, который очень долго не выходил на лед в официальных матчах, и сейчас Матвей начнет выступать в фарм-клубе, чтобы поскорей набрать форму. Остается вопрос, а сможет ли он помочь «Авангарду». Все-таки он не проходил сборы, да и еще эмоциональный фон не самый лучший. Матвей даже собирался заканчивать карьеру, но потом стал договариваться о варианте в Белоруссии.

Хоккеисты Матвей Заседа (№ 8) и Андрей Светлаков в матче ЦСКА — «Спартак»
Хоккеисты Матвей Заседа (№ 8) и Андрей Светлаков в матче ЦСКА — «Спартак» 27 августа 2023 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

КХЛ должна сделать выводы по этому вопросу. Ведь у «Спартака» происходит такое постоянно. С десяток человек никак не могут выбраться из клуба, а талантливый Кукштель уехал за границу, чтобы продолжить карьеру. За него требовали неразумные деньги. Правда, ума не приложу, что делать в такой ситуации.

Принцип «Спартака» «Мы хоть что-то должны получить за хоккеиста» понятен. И они действуют в рамках регламента. Надо работать над нюансами. Нельзя давать возможность командам предлагать заведомо слабые контракты, если хоккеист провел в КХЛ определенное количество матчей или достиг какого-то возраста. Зарубить возможность делать предложения, типа «99 миллионов в первой команде и 3 миллиона во второй». А может быть, перейти на футбольные стандарты и ограничивать права владения игроком только действующим контрактом?

По мне, так нужно создание независимого органа, который бы каждый случай разбирал индивидуально и принимал справедливые решения. Но это невозможно. То есть нужны изменения в регламенте. КХЛ уже обещала что-то придумать, но пока новостей нет.

Матвей Заседа
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)

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