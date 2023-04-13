Как сильно ослабнет «Авангард»? Кого подпишет «Магнитка» под Разина? Свежие инсайды от «СЭ»

Свежие новости о переходах в КХЛ, о которых скоро объявят официально.

«Магнитка» вылетела во втором раунде плей-офф, уступив 0-4 «Авангарду». После такого провала у магнитогорцев сменился главный тренер — Илью Воробьева заменил Андрей Разин. Вряд ли на этом посту в «Авангарде» останется и Михаил Кравец. Что ждет клубы в межсезонье?

Андрей Разин в «Северстали». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Магнитка»: сколько игроков Разин возьмет из «Северстали»?

Новый главный тренер в интервью «СЭ» сразу озвучил поставленную перед ним цель — Кубок Гагарина за два года контракта. При этом ранее мы сообщили, что зарплатная ведомость «Магнитки» будет сокращена — клуб уже не сможет рассчитывать на максимально разрешенные 900 миллионов рублей в год. Но амбиции при этом в Магнитогорске прежние.

Под большим вопросом будущее в «Магнитке» важнейших легионеров — вратаря Паскуале и нападающих Майе и Лайпсика. Голдобина сохранить будет проще — Николай становится ограниченно свободным агентом. При этом у некоторых игроков в следующем сезоне становятся выше зарплаты: Максим Карпов будет получать 65 миллионов рублей в год вместо 32, а Денис Зернов — 50 вместо 25. Так что пространства для маневров будет не так много.

Логично, что Разин был бы не прочь снова поработать с теми игроками, которые были у него в «Северстали». По нашей информации, «Магнитка» интересуется вратарем Александром Самоновым, защитником Даниилом Пыленковым и нападающим Игорем Гераськиным. Но готовы ли в Череповце их отдать? Со шведским защитником Робином Прессом должно быть проще. Он — неограниченно свободный агент и не скрывает, что хотел бы продолжить работу с Разиным.

Сергей Толчинский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Авангард»: новый генменеджер и туманные перспективы

По сравнению с тем составом, который был у «Авангарда» в нынешнем сезоне, в следующем все должно быть намного скромнее. Точно уйдет из команды кто-то из пары Ткачев — Толчинский, при этом не исключен вариант, что Омск покинут оба звездных нападающих. Может уехать в «Нью-Джерси» и главная молодая звезда команды Арсений Грицюк. Большой интерес со стороны других клубов к выходящему на рынок свободных агентов защитнику Алексею Береглазову. Пожалуй, к положительным моментам можно отнести только действующие контракты у североамериканской связки Буше — Найт. Продлили недавно контракт на два года и с основным вратарем Василием Демченко.

А вот с приобретениями пока все туманно. Непонятно, кто будет новым генеральным менеджером команды — Максим Гафуров из «Торпедо» отказался от предложения «Авангарда», непонятная ситуация вышла и с Леонидом Вайсфельдом. Все уже ждали его объявления в новом статусе, но в последний момент в клубе решили отказаться от его кандидатуры.

Действующий генменеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин договорился о подписании контрактов с защитником Либором Шулаком и Валентином Пьяновым. Соглашения, которые должны вступить в силу с начала нового сезона, уже лежали на столе у председателя совета директоров Александра Крылова, но он решил взять паузу.

Конечно, «Авангард» не останется без усиления — в клубе интересуются Михайлисом из «Барыса», Порядиным из «Нефтехимика» и многими другими классными хоккеистами. Но пока нет четкого понимания, куда движется клуб дальше. Выиграть борьбу за качественных игроков у конкурентов будет сложно. Неизвестно и кто будет главным тренером — с уверенностью можно сказать лишь то, что Михаил Кравец покинет свой пост.