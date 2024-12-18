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Сегодня, 22:45

«Хорошо, если он дальше будет играть в хоккей». Игрок «Металлурга» получил страшную травму

Защитник «Металлурга» Еременко выбыл до конца сезона из-за травмы
Егор Сергеев
Защитник «Металлурга» Владислав Еременко выбыл до конца сезона из-за травмы.
Фото Скриншот трансляции
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Арбитры не зафиксировали нарушение.

Матч FONBET Чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом» был омрачен неприятным эпизодом. Защитник магнитогорской команды Владислав Еременко покинул лед на носилках, получив тяжелую травму.

FONBET чемпионат КХЛ
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (0:0, 4:0, 0:2)
Голы: Петунин — 11 (бол., Вовченко, Пресс), 20:32 — 1:0. Козлов — 4 (мен., Паливко), 27:57 — 2:0. Михайлис — 8 (Еременко, Канцеров), 36:35 — 3:0. Акользин — 5 (Коробкин, Минулин), 37:20 — 4:0. Да Коста — 8 (Голышев, Хрипунов), 44:11 — 4:1. Голышев — 8 (бол., Да Коста, Дитц), 56:41 — 4:2.
Вратари: Набоков — Галкин (55:30 — 56:41, 57:27).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 25 (13+6+6) — 33 (9+7+17).
Судьи: Беляев, Гамалей.
18 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 6786 зрителей.

Точно выбыл до конца сезона

В начале третьего периода 25-летний белорус схватился за колено после столкновения с форвардом екатеринбуржцев Андреем Обидиным. Еременко от силового приема потерял равновесие, упал и влетел в борт.

Владиславу понадобилась помощь медиков. Он покинул лед на носилках, не сумев подняться самостоятельно. При этом нарушения правил в этом эпизоде арбитры не усмотрели. Чем, конечно же, был недоволен главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Минувшим летом на Мемориале Ивана Ромазана Андрей Владимирович увел команду в раздевалку после травмы Даниила Вовченко в матче с «Нефтехимиком». В итоге «сталевары» получили техническое поражение. На этот раз он повел себя более сдержанно. На послематчевой пресс-конференции 51-летний специалист дал неутешительный прогноз.

«Очень тяжелая ситуация, сложный перелом. Хорошо, если он дальше в хоккей будет играть. Думаю, он точно выбыл до конца сезона», — заявил Разин.

В нынешнем сезоне Еременко провел 34 матча и набрал 8 (3+5) очков. Недавно его можно было увидеть в составе сборной Белоруссии на Кубке Первого канала.

Даниил Вовченко (&laquo;Металлург&raquo;) и&nbsp;Никита Дыняк (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Мое самое тяжелое поражение в Магнитогорске». Жесткий разгром чемпиона — Разин опять проиграл «Ак Барсу»

Как прошел матч

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Металлурга». Решающим отрезком в игре стал второй период, в котором магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы. Голами отметились Александр Петунин, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Павел Акользин.

Екатеринбуржцы смогли ответить лишь в третьей 20-минутке: счет размочил Стефан Да Коста. А в концовке матча за гостей отличился Анатолий Голышев. Но в итоге «Авто» потерпел пятое поражение подряд.

«Магнитка» впервые в этом сезоне выиграла у «Автомобилиста» и сравнялась с ним по количеству очков — 42. Команды делят четвертое и пятое места в Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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