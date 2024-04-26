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Сегодня, 11:30

«Путь тернистый. Было много разговоров. Но я знал Разина». Гомоляко — о чемпионстве «Магнитки»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин
Андрей Разин привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко после выигрыша Кубка Гагарина дал интервью «СЭ», в котором рассказал о пути к победе, прогрессе молодых хоккеистов, новом контракте Ильи Набокова и будущих планах.

Секретный ингредиент для Набокова

— Вы в хоккее повидали почти все. Был ли на вашей памяти финал, который закончился победой 4-0 от команды, на которую никто не ставил?

— Не ставили все, кроме нас. Мы ставили на победу. Конечно, не на 4-0, но мы ставили на победу и добились ее.

— Назначение Андрея Разина перед сезоном полностью оправдалось?

— Странный вопрос, вы же все видите.

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— Год назад это было сложное решение?

— Я знал Андрея. Он зарекомендовал себя как игрок, как тренер. Ему предложили определенные условия. Ставка сработала. Мы знали, что Андрей Владимирович — хороший тренер. Он это доказал. А сейчас доказал, что может выигрывать в таких клубах, как «Металлург».

— Опишите путь, пройденный «Металлургом» за год. В основной состав поднялось много молодых игроков.

— Путь тернистый. Много было разговоров. Когда договаривались с Андреем Владимировичем, мы понимали, что наша молодежь будет играть. Мы не брали ветеранов. Надеялись на опытных ребят, которые были в команде. Ввели молодежь. Плюс пришли игроки из других клубов. Они поддержали всех, Андрей Владимирович с ними сработался — поэтому такой результат.

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— Много игроков перешли из «Северстали» вслед за Разиным. В этом тоже был скепсис. Они вышли на новый уровень вместе с тренером?

— Согласен. В «Северстали» они тоже показывали хорошую игру. Возможно, не было правильных партнеров. Из ребят, которые пришли в команду и которые у нас были и проиграли в финале в 2022 году, получился сплав, благодаря которому команда победила.

— Чем объясните прогресс Ильи Набокова?

— Прогресс в том, что у нас два хороших тренера вратарей: Клемен Мохорич и Александр Судницин, который перешел на тренерскую работу. Плюс был секретный ингредиент, который я пока разглашать не хочу. Он Илье сильно помог.

— Это Василий Кошечкин?

— Нет. Василий тоже приходил, общался с ним, но я говорю о другом.

— «Металлург» сильно изменится в межсезонье? После выигрыша Кубка Гагарина у вас добавится или уменьшится работы?

— Мы попытаемся сохранить всех, кто играл в финале и у кого еще нет контрактов. У многих они есть. И попытаемся взять еще игроков, чтобы в следующем сезоне повторить этот результат.

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— Реально сохранить эту команду? Денег под потолком ограниченное количество, а многие игроки попросят повышения.

— Практически все игроки у нас подписаны, кроме нескольких ребят. Деньги под потолком еще есть.

— Люк Джонсон входит в число тех, кому предложите новый контракт?

— Да, Люк и Робин Пресс входят.

— У Ильи Набокова, MVP плей-офф, очень скромная зарплата по контракту...

— Мы уже думали об этом. Сегодня как раз встречались с агентом Ильи. Попробуем увеличить его зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед.

— Вы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве?

— Конечно.

— Будете искать еще одного вратаря? В плей-офф Набоков играл почти без замен.

— Поиска не будет. У нас есть вратари. Думаю, Подскребалин на следующий сезон придет в лучшей физической форме. И Саня Смолин — хороший вратарь. Он поработает летом и будет составлять конкуренцию Илье.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин
Андрей Разин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Никаких трений Яковлева с Разиным никогда не было

— После назначения Андрея Разина ходили разговоры о недопонимании с Егором Яковлевым. Красивая история: сейчас они стояли рядом на лавке и выиграли Кубок. Расскажите, как складывались их отношения?

— Никаких трений Яковлева с Разиным никогда не было. И быть не могло. Это рабочие моменты капитана и тренера. Не зря после получения травмы Егор оказался на лавке. Он сильно помог как капитан.

— Будете обсуждать продление Яковлева или, пока есть действующий контракт, не думаете об этом?

— Мы общались с агентом. Сначала надо подписать хоккеистов без контрактов, потом будем думать.

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— В селекции «Металлурга» были спорные моменты. Подписание Жан-Себастьяна Ди, обмен Николая Голдобина на Данилу Квартальнова. Сейчас по итогу пазл все равно сошелся?

— Я вам уже рассказывал про Голдобина и Квартальнова, вы знаете про это. Больше говорить не буду. Подписание Ди можно назвать неудачным. Но вы видели, как он играет? Про Джонсона сначала говорили то же самое, а теперь мы в нем души не чаем. Мы не дали Ди раскрыться, не захотели ждать. Потому что нам были нужны определенные игроки, которых мы и взяли. Никто не знает, как бы Ди выглядел в конце сезона.

— Какие позиции хотите усилить?

— Центрального нападающего с уклоном крайнего. Как и все форварды в команде сейчас, кроме Джонсона и Зернова. Все остальные могут играть как в центре, так и с краю.

— Денис Зернов раскрылся в плей-офф как снайпер. На него продление контракта подействовало положительно. Рады, что сохранили Зернова заранее?

— Я сразу говорил, что не сомневаюсь в Денисе.

— Возможно ли сокращение суммы контракта Максима Карпова? В плей-офф он играл мало.

— Все может быть.

— Как это должно произойти? Есть предпосылки к этому?

— Сейчас я не могу сказать, как это должно выглядеть. Макс провел не лучший плей-офф. Видно, что в конце он отдавался игре, бился за команду. Может быть, капитанство на него так повлияло. Будем с ним разговаривать. Может быть, никуда двигаться не будем.

Андрей Разин. Гибкость Разина — ключ к успеху «Магнитки». В критические моменты он не боялся отойти от принципов

— Контракт с Разиным может быть продлен по горячим следам?

— Пока не могу ничего сказать.

— Клуб заинтересовал в длинном сотрудничестве, чтобы у тренера была еще большая уверенность?

— У него и так есть уверенность. Есть еще год контракта. Он станет показательным для всех — не только для него, но и для команды. Второй год всегда тяжелый.

— Как избежать синдром второго сезона после чемпионства?

— Не знаю, сейчас будем думать. Выпьем чутка, потом будем думать, как избежать этого.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Сергей Гомоляко
Кубок Гагарина
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