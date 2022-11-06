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КХЛ

Сегодня, 14:45

Лучшие против лучших. В КХЛ прошел самый красивый матч сезона

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
«Металлург» проиграл СКА.
Фото ХК «Металлург»
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Обзор дня Алексей Шевченко.

Матч

СКА и «Металлург» провели шикарную игру. Питерские армейцы победили со счетом 4:3, но ничего нового мы о них не узнали. Сильная команда, которая может себе позволить в составе Никиту Гусева. А он не оборонялся, не смог преодолеть плотные заграждения игроков уральского клуба, был незаметен.

Больше интересно, что же с «Металлургом»? И дело не в серии из трех поражений, хотя это тоже неприятно. Дело в том, что команда Ильи Воробьева поочередно уступила трем сильнейшим клубам Западной конференции — «Динамо», «Локомотиву» и СКА. Добавим к этому еще неудачу в первом матче турнира с ЦСКА, и картина получается ужасная. Нет с точки зрения предстоящих разборок в плей-офф ничего страшного не происходит. С западным клубом «Металлург» сыграет в финале, если доберется туда, а с восточными соседями статистика гораздо лучше.

Но откуда такой разрыв? Почему уральцы не могут ничего сделать против сильных команд противоположной конференции? Видимо, не углядели за современными тенденциями. Техника, аккуратное обращение с шайбой, комбинации, которые проповедует «Магнитка», не работают в матчах с командами «Запада». Там уклон на скорость, силовую борьбу. Может быть, слишком просто, но зато эффективно. Впрочем, простота эта мнимая. Те же питерцы очень грамотно страхуют друг друга, как, впрочем, и другие представители элиты Западной конференции. «Металлург» за счет исполнителей добьется многого в плей-офф, но их задача — выиграть Кубок. И надо что-то придумывать к апрелю. А что сделаешь? Пусть Илья Воробьев теперь и думает.

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Перспективы

Накануне клуб ВХЛ «СКА-Нева» встречался со слабейшим коллективом турнира «Ермаком» и победил 4:1. На счету нападающего питерского клуба Матвея Мичкова гол и передача. В этом сезоне хоккеист дебютировал в сложной лиге, но пока незаметно, чтобы его смущали скорости и силовая борьба. В восьми матчах — восемь заброшенных шайб и четыре передачи. Делать в ВХЛ ему нечего. Позже Роман Ротенберг, отвечая на вопрос про своих проспектов, отметил, что внимательно следит за успехами парней, возможно, кто-то из них (а там еще и Бучельников смотрится отлично) будет привлечен в первую команду. Но счастья это никому не принесет.

Будем честными: ни Матвей, ни Дмитрий сейчас не усилят СКА. У команды однозначная цель — выиграть Кубок Гагарина. Как бы ни были талантливы эти хоккеисты, они не сумеют никого вытеснить из первых двух звеньев. Скоро еще Николай Прохоркин вернется, кого-то из центров переведут на фланг, будет совсем тесно. Правильно было бы отдать их в аренду. Туда, где оба парня (а еще и о Гурзанове подумать) будут игроками основного состава и получат необходимый опыт. «Амур» с радостью возьмет хоккеистов, про «Сочи» я вообще молчу. В «Северстали» прогрессирует Илья Иванцов, который тоже в аренде от питерцев. Не стоит Мичкова и Бучельникова держать в ВХЛ. Эта лига хороша с точки зрения адаптации после молодежного хоккея, но очевидно, что парням уже нужно нечто большее. И никакого риска, что оба как-то помешают СКА выиграть трофей, ведь гранды не станут брать их в аренду. Посмотрите, как засверкал Ярослав Лихачев, серьезно добавил Сергей Дубакин и насколько уверенно себя чувствует Никита Гребенкин. Мичков и Бучельников в любом случае останутся в России, но следующей весной после аренды станут еще сильней.

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Травма

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов этой ночью получил травму. После того как он отразил буллит, ему потребовалась помощь врачей. Нашего вратаря заменили, на лед он уже не вернулся, и пока неизвестно, на сколько выбыл Илья. Говорят, что все равно понадобится время для восстановления. Очень жаль, ведь в новой команде дела у Самсонова идут просто прекрасно. Шесть побед в восьми матчах, Самсонов отражает в среднем 92,1 процента бросков. Команда играет не очень здорово, но это не проблемы вратаря. И тут травма, которая может серьезно подвести «Кленовых листьев».

Что же случилось с Самсоновым? Ведь, когда он ушел из «Вашингтона», были даже предположения, что хоккеист может вернуться в Россию. Есть версия, которую часто обсуждают даже в Москве. Дескать, Самсонову очень нужно было покинуть «Вашингтон» и перейти в клуб, где нет российских ребят. По слухам, он никак не мог сосредоточиться на своей работе, слишком много было отвлекающих факторов. И потому случались попадания в ковид-протокол, хотя достаточно было просто сидеть в номере и никуда не выходить, отсюда и нестабильность. Играть в Торонто — это серьезное психологическое давление, которое, кстати, было необходимо Илье. Он знает, что за каждым его шагом следят, любое движение на площадке обсуждают, а незнакомое окружение не позволяет отвлекаться. Отсюда и такой всплеск. Лишь бы теперь травма не выбила надолго. Но пока вроде бы уже кого-то поднимают из АХЛ.

Илья Самсонов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Матвей Мичков
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