Караван идет в пропасть? Чемпион продолжает проигрывать, а Разин по-прежнему уверен в своих решениях

«Магнитка» по всем статьям уступила «Трактору» и, похоже, превращается в середняка.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Шаров — 5 (Жарков, Котляревский), 4:52 — 0:1. Кравцов — 8 (бол., Кэмпфер, Ткачев), 33:58 — 0:2. Светлаков — 7 (бол., Дер-Аргучинцев, Телегин), 35:10 — 0:3. Светлаков — 8 (Кравцов, Телегин), 43:55 — 0:4.

Вратари: Набоков (44:25 — 44:51, 44:59 — 45:39) — Фукале.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 26 (9+10+7) — 35 (14+8+13).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

13 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

«Металлург» проиграл на своем льду «Трактору», и главный тренер хозяев Андрей Разин снова выглядел растерянным. Опять ничего не получается, опять прежние идеи не работают. Он даже признался, что раньше пользовался «пряником», но, видимо, пора переходить на «кнут». Вот такие простые решения.

Идет время, уже заканчивается третий месяц чемпионата, а у «Металлурга» ни игры, ни результата. Причем провалы такие оглушительные, что из-за них не видно каких-то локальных успехов. Кто вспомнит о том, что команда совсем недавно взяла 6 очков из 6 в сложной поездке Хабаровск — Владивосток — Новосибирск. Сейчас все будут говорить о домашней встрече с «Трактором».

Проблема ведь не в технических результатах. Сложность в том, что магнитогорский клуб превращается в середняка. Пусть не так быстро, как можно, но превращается. Я и в прошлом сезоне называл этот клуб «Северсталью», однако победа в Кубке Гагарина заставила забыть об этом. Но сейчас пришла пора вспомнить.

Главный тренер воспринял великое везение, удачу в прошлом чемпионате, как целиком свою заслугу. Безусловно, вклад в чемпионство главного тренера значителен. Но многое совпало, где-то сошлись звезды, а Андрей Разин все записал на себя. Странно, что еще не признался, что сломал Максима Шалунова перед финальной серией. Прошло межсезонье, поменялись игроки (а в некоторых случаях хватает и одного трансфера), плюс Разин изменился (хотя он отрицает это), и картинка уже не та. Вместо «Металлурга» на льду «Северсталь», которая базируется в другом городе.

«Я уверен в себе, в своих решениях», — продолжает повторять главный тренер. Это нормально и даже похвально. Но только не для человека, который проиграл 0:4 «Трактору», как-то упустил победу с 1:3 против «Сибири» и проиграл в гостях «Витязю» — 0:2. Кстати, недавно и череповецкий клуб уступил в Балашихе с таким же счетом. Потому что это стали одинаковые команды.

В прошлом сезоне Андрей Разин привел «Магнитку» к победе в Кубке Гагарина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Любой, даже самый уверенный в себе человек нуждается в том, кто корректирует его путь. Нормально сомневаться в себе, спрашивать совета, анализировать. Говорить о том, что все делаешь верно и не ошибаешься, — безумие. И сейчас Андрею Разину нужно помочь.

В этой связи хотелось бы понять, что предпринимает Евгений Бирюков. Уже прошло достаточно времени после назначения, результаты не устраивают, а от нового генерального менеджера никаких вестей. Ни трансферов, ни попыток обмена хоккеистов, которые то ли просто уже стали сытыми, то ли просто не соответствуют уровню. Про трансферы спрашивают у Андрея Разина, но сейчас ситуация изменилась. Сам смысл замены Сергея Гомоляко на Бирюкова — это сокращение полномочий главного тренера. Если бы замена менеджера была весной, не было бы в клубе того же Башкирова, да и с Карповым вряд ли расстались бы. Не говорю, что проблема в указанных игроках. Просто приемы Андрея Разина больше не работают. Это очевидно, это бросается в глаза, как и поражение 0:4 от «Трактора».

Главный тренер после каждой неудачи говорит об игровой дисциплине, о том, что некие мелочи не позволяют выиграть. Он находится на скамейке и видит матч иначе, не факт, что объективно. А ведь ему правильно говорят про то, что стала проседать атака (уже пять матчей в сезоне без заброшенных шайб, а в прошлом чемпионате была одна такая встреча), что нестабильна оборона, а лучший вратарь прошлого сезона Илья Набоков хоть и очень старается, но не выручает, как прежде.

Но Разин не слышит. Говорит о каком-то караване, который куда-то идет, когда собаки лают. А может быть, собаки сообщают, что караван идет в пропасть. Надо вообще задуматься, чего они залаяли? Вдруг опасность чуют.