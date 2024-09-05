Кузнецов в тени вундеркинда, звезды в запасе. СКА и «Магнитка» провели самый яркий матч начала сезона

Девять голов, море моментов и победа чемпиона в овертайме.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0)

Голы: Фальковский — 1 (бол., Грицюк), 7:09 — 0:1. Петунин — 1 (Гераськин, Михайлис), 14:31 — 1:1. Гераськин — 1 (Михайлис, Пресс), 21:24 — 2:1. Кузнецов — 1 (Рендулич), 21:41 — 2:2. Пресс — 1 (бол., Силантьев), 23:27 — 3:2. Рендулич — 1 (Грицюк), 31:47 — 3:3. Козлов — 1 (Еременко, Хабаров), 34:31 — 4:3. Грицюк — 1 (Земченок), 43:49 — 4:4. Уилсон — 1 (Джонсон, Пресс), 60:33 — 5:4.

Вратари: Набоков — Серебряков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 39 (8+22+8+1) — 39 (20+6+13+0).

Судьи: Бирин, Раводин.

5 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6230 зрителей.

Пожалуй, самый зрелищный матч на старте сезона КХЛ состоялся в Магнитогорске. «Металлург» и СКА всю игру провели в атаках и порой просто забывали о том, как обороняться. Первый период намного мощнее провели гости, нанеся аж 20 бросков, а вот в дальнейшем хозяева перехватили инициативу. В итоге игра дошла до овертайма, в котором магнитогорцы наказали соперника за ошибку — Скотт Уилсон принес своей новой команде первую победу в сезоне.

Кузнецов: гол и птичка

Конечно, главной интригой было первое появление в КХЛ после десятилетнего перерыва Евгения Кузнецова. Роман Ротенберг отвел звездному новичку место в тройке с Борной Рендуличем и юным талантом Иваном Демидовым. Выбор казался спорным — в таком сочетании игроки не провели на предсезонке ни секунды, а Демидов вообще играл на турнире Пучкова за молодежную сборную России. Но именно эта тройка стала самой заметной у армейцев.

Настоящим мотором стал Демидов, Рендулич был хорош в борьбе, а Кузнецов стал мозговым центром. Перехват Рендулича во втором периоде привел к первому голу Кузнецова за СКА — Евгений умело воспользовался отскоком от борта.

Традиционная птичка не заставила себя долго ждать.

Несмотря на первый гол, игра Кузнецова все еще далека от идеальной. По цифрам все отлично — 75 процентов выигранных вбрасываний, три силовых приема, показатель полезности +1. Но пока очевидно, что Кузнецов еще совсем не в оптимальной форме. Учитывая, что Евгений привык начинать сезон в октябре, это совсем не удивительно.

Суперматч Демидова

Даже ярчайший перформанс Демидова на турнире Пучкова не мог гарантировать ему места в составе — конкуренция у СКА просто сумасшедшая. Но тренерский штаб все-таки расчистил под Демидова ростер — как оказалось, не зря. С первых смен Иван поражал активностью — именно с его передачи Степан Фальковский открыл счет. Обратите внимание, как ловко Демидов увел за собой соперника и чуть поддел ему клюшку, не дав догнать белорусского защитника СКА.

Вскоре Демидов сам создал себе момент, отыгравшись от борта, но «Магнитку» спас Набоков. Подтащил хозяев самый ценный игрок минувшего плей-офф и в концовке первого периода, отразив бросок Демидова после передачи Рендулича из-за ворот.

Очевидно, что Демидову продолжат доверять — он выделяется на фоне самых звездных одноклубников. В «Монреале» уже наверняка потирают руки — контракт Демидова заканчивается через год. Вот только захочет ли СКА так легко отпускать за океан свою звездочку? От многих экспертов доводилось слышать, что Демидов талантливее Матвея Мичкова — в этом нам только предстоит убедиться.

Спасение «Магнитки»

Несмотря на то что в этой игре больше внимания было обращено на СКА, «Магнитка» заслужила восторженные отзывы. Играя без четырех ведущих форвардов Юрова, Вовченко, Зернова и Канцерова, уральцы переломили матч. Первый гол в КХЛ забил 19-летний нападающий Андрей Козлов — главный тренер Андрей Разин продолжает открывать молодежь для главной команды.

Стоит отметить дисциплину магнитогорцев — после того как Фальковский реализовал удаление Макара Хабарова, хозяева ни разу не нарушили правила. Это тоже стало ключом к победе — сдержать большинство СКА крайне трудно.

Чехарда с вратарями СКА продолжается

Проще найти выход из самого сложного лабиринта, чем разобраться в том, кто основной вратарь в СКА. Предсезонку начинал Артемий Плешков, который блестяще проявил себя в майском туре сборной. Но пара ошибок Плешкова привели к тому, что на первый матч сезона в воротах СКА появился Никита Серебряков. И в первом же периоде пропустил в ближний угол после броска Александра Петунина.

Второй гол «Магнитки» — точно не на совести Серебрякова: Михайлис и Гераськин мастерски разыграли шайбу после разрезающего паса Пресса из своей зоны. Но Ротенберг решил поменять вратаря: как позже признался главный тренер армейцев, он хотел взбодрить команду, а к Серебрякову претензий нет. Учитывая, что Плешков пропустил трижды, большая интрига, кто начнет следующий матч в воротах СКА.

Дорогостоящие лидеры — на скамейке

Подписание Михаила Григоренко в это межсезонье и Сергея Толчинского прошлой весной считалось большой трансферной удачей СКА. Но в игре с «Магниткой» именно эти звездные нападающие наряду с Сергеем Андроновым первыми угодили в запас.

На первый взгляд, это удивительно, но только в том случае, если вы не видели самой игры. Ошибались и Алистров, и Хайруллин, и Грицюк, но от них исходило куда больше остроты в атаке. Вряд ли такое решение тренеров может надломить опытнейших хоккеистов, и уже следующий матч должен стать для них вызовом.