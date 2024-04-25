Революция Разина. «Магнитка» показала пример остальным

Уральцы выиграли Кубок, ставя на молодежь и яркий хоккей.

«Металлург» выиграл свой третий Кубок Гагарина для Магнитогорска, для босса клуба Виктора Рашникова, для своих болельщиков. Еще недавно еле осязаемая мечта на глазах переродилась в реальность. Совсем не суровую, а невероятно позитивную.

«Магнитка» при этом добилась гораздо большего, чем местечковый триумф, интересный только ограниченному кругу людей. Теперь завоевание титула уже не кажется фантастикой для клубов, не упакованных по полной программе, как ранее несколько «олигархов». Политика выравнивания сил, активно проводимая КХЛ не первый год, принесла первые плоды.

«Магнитка» никогда не считалась бедным родственником, вынужденным экономить. Хотя прошлой весной клуб какое-то время жил в режиме сокращения расходов и строил планы о постепенной перестройке. Но сейчас в лиге клубов десять как минимум не сильно отличаются от нее по возможностям, особенно с учетом территориального фактора. Значит, при правильном подходе выиграть Кубок Гагарина вполне по силам не только избранным.

Удобная сетка с не самыми мощными соперниками, одновременный кризис привычных фаворитов, большая доля везения (редчайший вратарь в свой первый сезон на взрослом уровне сыграет настолько блестяще, как Илья Набоков), молодые и голодные таланты, свой Андрей Разин — такой идеальной комбинации в следующем сезоне вполне может нигде и не сложиться.

Важнее другой вывод. Теперь нельзя каждый раз использовать отговорки про долгое строительство, про отсутствие готовых мастеров, про травмы, про некомпетентных судей, про неопытность игроков и много чего еще. Этим больше никого не разжалобишь и ни в чем не убедишь. Современный мир не готов мириться с долгими ожиданиями.

Андрей Разин отмечает победу в Кубке Гагарина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Революция по Разину не ограничивается быстрым созреванием в достижении результата. Выигрывать можно по-разному. Лучше в ярком стиле со ставкой на атаку и доверием молодежи. Год назад об этом заставил задуматься Игорь Ларионов. Сейчас реализовал смелую идею Разин. Кажется странным, что весной 2023-го за него «Магнитка» бодалась только с Минском. Где же были все остальные? Понять уже нельзя.

Выросшие рейтинги, полные трибуны, новый уровень интриги, свежие медийные проекты с большими охватами — таким сезоном можно гордиться.

Подкачал только засушливый финал с внезапно потерявшим свою магию «Локомотивом». Мир никогда не бывает идеальным на все сто процентов. Увидеть десять новых Разиных в течение ближайших лет — теперь моя персональная мечта. Согласен, что почти невыполнимая. Но разве перед началом нынешнего сезона кто-то представлял «Металлург», закрывающий всухую финальную серию?