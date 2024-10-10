Супербитва Ларионова и Разина: девять шайб, шедевр от Летунова и безумный период выживания от «Торпедо»

Нижегородцы обыграли чемпиона — 5:4.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 (1:3, 1:2, 2:0)

Голы: Абрамов — 6 (Кагарлицкий), 1:24 — 0:1. Мисников — 1 (Свечников), 10:57 — 0:2. Акользин — 4 (Орехов), 12:31 — 1:2. Артамонов — 8 (Летунов), 14:45 — 1:3. Фирстов — 6 (Филлипс, Артамонов), 33:47 — 1:4. Гераськин — 3 (Осипович, Силантьев), 34:33 — 2:4. Летунов — 3 (Артамонов), 38:08 — 2:5. Моисеев — 1 (Орехов), 42:32 — 3:5. Еременко — 1 (Петунин), 44:02 — 4:5.

Вратари: Смолин (Набоков, 10:57, 58:41 — 59:29) — Бочаров.

Штраф: 4 — 16.

Броски: 51 (12+15+24) — 20 (11+6+3).

Судьи: Мочалов, Соин.

10 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Торпедо» на выезде обыграло «Металлург» (5:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча получилась яркой на события — команды порадовали болельщиков девятью голами на двоих, один из которых вышел настоящим шедевром.

Начало — за «Торпедо»

Первый и второй периоды остались за гостями, которые забросили пять шайб. В их составе отличились Михаил Абрамов, Артем Мисников, Никита Артамонов, Владислав Фирстов и Максим Летунов.

Пятый гол Летунова получился шедевральным. 28-летний нападающий в одиночку расправился с обороной «Магнитки»: подхватил шайбу у борта, искрометным движением обыграл Игоря Гераськина, объехал голкипера и закатил в пустые. Скорее всего, этот эпизод попадет в хит-парад недели КХЛ.

Нельзя не отметить и 18-летнего Артамонова, который набирает очки в восьми матчах подряд. Сегодня в его активе 3 (1+2) результативных балла. Прямо сейчас он является вторым бомбардиром лиги — 16 (8+8) очков.

Плохая реализация от «Металлурга»

Команда Разина нанесла колоссальное количество бросков по воротам — 51 — в два с половиной раза больше «Торпедо» (20), но забила лишь четыре раза усилиями Павла Акользина, Игоря Гераськина, Дмитрия Моисеева и Владислава Еременко.

При этом нижегородцы в третьем периоде за шесть минут умудрились схлопотать четыре удаления и дважды по минуте играли «3 на 5» — выстояли.

Коллектив Ларионова продолжает кошмарить лигу и продлил мощную серию побед — шесть кряду. Ранее «Торпедо» оказалось сильнее «Куньлуня» (4:2 и 4:0), «Адмирала» (4:2), «Амура» (7:2) и «Барыса» (10:1). 34 заброшенные шайбы за шесть матчей — сумасшедший показатель.

Нижегородцы набрали 17 очков и занимают 4-е место в таблице Западной конференции. Магнитогорцы с 14 баллами располагаются на 6-й строчке на «Востоке».

В следующем матче «сталевары» сыграют дома с «Авангардом», а «Торпедо» встретится в гостях с «Трактором». Обе встречи пройдут 12 октября.