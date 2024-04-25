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Сегодня, 16:30

В КХЛ теперь три трехкратных чемпиона. Все достижения клубов за 16 лет

«Металлург» выиграл Кубок Гагарина в третий раз и сравнялся с «Ак Барсом» и ЦСКА
Кирилл Бурдаков
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Хоккеисты «Металлурга» празднуют победу в Кубке Гагарина
Хоккеисты «Металлурга» — обладатели Кубка Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА — лидер по финалам, «Локомотив» — главный неудачник.

«Металлург» обыграл «Локомотив» в четырех матчах и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo; радуются победе в&nbsp;Кубке Гагарина. «Магнитка» — чемпион! Третий Кубок Гагарина в истории

По числу титулов «Магнитка» сравнялась с «Ак Барсом» и ЦСКА, по две победы — у московского «Динамо» и СКА, по одной — у «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

«Локомотив» уступил в финальной серии во второй раз, столько же неудач у казанцев, магнитогорцев и омичей, больше — только у московских армейцев.

Все финалисты Кубка Гагарина

Андрей Разин выиграл финал Кубка Гагарина с первой же попытки и сравнялся по числу титулов с Майком Кинэном, Бобом Хартли, Ильей Воробьевым и Игорем Никитиным.

Оппонент Разина установил антирекорд КХЛ. Никитин потерпел уже третье поражение в финалах, уступив всем грандам «Востока» — «Ак Барсу» и «Авангарду» с ЦСКА и «Магнитке» с «Локомотивом».

Все тренеры - финалисты Кубка Гагарина

Команды Разина и Никитина выдали самую скучную с точки зрения результативности финальную серию. В четырех матчах команды общими усилиями забили всего лишь 10 голов (в среднем 2,50 за матч).

Предыдущий антирекорд (3,20) состоялся шесть лет назад в противостоянии «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова и ЦСКА Игоря Никитина.

Самая веселая серия (6,29 гола за матч) прошла десять назад, когда «Металлург» и пражский «Лев» забросили друг другу 44 шайбы.

Финальные серии Кубка Гагарина

Оборонительная финальная серия пошла на руку форварду «Автомобилиста» Анатолию Голышеву, который с 18 (9+9) очками впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина. По два раза бомбардирскую гонку выигрывали Александр Радулов, Сергей Мозякин и Михаил Григоренко.

Все игроки, которые становились лучшими бомбардирами Кубка Гагарина

А вот результат лучшего снайпера «Магнитки» Дениса Зернова попал в десятку лучших в истории КХЛ. Больше 28-летнего форварда за один плей-офф забрасывали Данис Зарипов, Евгений Дадонов, Михаил Анисин, Михаил Григоренко, Сергей Мозякин и Джастин Азеведо.

Кстати, Зернов, уже выигрывавший Кубок Гагарина с «Авангардом», оказался одним из трех хоккеистов, взявших с «Металлургом» второй трофей в карьере. В 2017 году чемпионами в составе СКА становились Егор Яковлев и Архип Неколенко.

Лучшие снайперские результаты в плей-офф Кубка Гагарина
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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