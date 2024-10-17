Из «Сочи» в Европу сбежал капризный словак. Побег может создать опасный прецедент

Михал Криштоф самовольно покинул южный клуб и подписал контракт в Швейцарии с действующим договором в КХЛ.

Недовольство игровым временем

Четверг в КХЛ выдался крайне насыщенным на яркие события. Не успели мы со всех сторон обсудить массовую чистку в «Барысе», как на другом конце лиги рванул еще один скандал — словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф самовольно покинул клуб при наличии действующего контракта и подписал соглашение до конца сезона со швейцарским «Лангнау».

«В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду. После матча с «Витязем» 8 октября нападающий в устной форме также сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии, при этом агент игрока с официальным запросом на «Сочи» не выходил.

Заместитель генерального директора клуба по хоккейным операциям Алексей Бадюков озвучил Криштофу позицию клуба, из которой следует, что клуб по-прежнему заинтересован в услугах нападающего и не намерен разрывать действующий контракт. Распределение игрового времени между хоккеистами, а также их функционал являются прерогативой тренерского штаба, о чем также было заявлено игроку. К сожалению, к конструктивному диалогу игрок был не готов.

Главный тренер команды Сергей Зубов неоднократно общался с Криштофом, объясняя хоккеисту причины сокращения его игрового времени и отсутствия в составе на отдельные матчи чемпионата. Со стороны клуба на протяжении всего времени сотрудничества к Михалу Криштофу было проявлено максимально уважительное отношение, клуб всегда откликался и оказывал помощь в решении бытовых и семейных вопросов. Каких-либо финансовых задолженностей перед игроком у клуба не имеется.

Во вторник, 15 октября, Михал Криштоф принял участие в общении со школьниками в рамках «Урока хоккея» в средней школе № 18 и затем вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ», — так прокомментировал отъезд иностранца «Сочи» в своих официальных ресурсах.

Развернутый комментарий сочинцы дали за несколько часов до того, как «Лангнау» на своем сайте объявил о переходе Криштофа, который сегодня утром успел потренироваться с новой командой и уже в эту пятницу должен сыграть под 16-м номером за «тигров» в матче против «Амбри-Пиотты».

Михаил Криштоф. Фото ХК «Сочи»

Что сказали в ИИХФ

Представить, что «Лангнау» объявил о переходе форварда без получения подтверждения международного трансфера от ИИХФ, нереально. Швейцарский клуб перед заключением контракта с легионером поступил по уму и, как предписывают Международные трансферные правила, обратился с запросом на переход в «Сочи». Черноморский клуб без всяких колебаний в трансфере отказал, сославшись на действующий контракт с хоккеистом. Вот только международная федерация в одностороннем порядке удовлетворила запрос швейцарской стороны и за один день согласовала через собственную систему его переход в чемпионат Швейцарии, несмотря на обязательство уважать действующие контракты в лигах, не являющихся членами ИИХФ.

Чуть позже юристы из ИИХФ разъяснили, что организация больше не участвует в вопросах контрактов, касающихся игроков, покидающих КХЛ, и игрокам для перехода в другую лигу не требуется утверждать трансфер в ФХР, как это было раньше. Однако затем сослались на пункт 9.2 Международных трансферных правил, в котором указано, что игроку при переходе из лиги, не являющейся членом ИИХФ, необходимо получить утвержденный трансфер от национальной ассоциации (страны), в которой он играл до выступления в КХЛ. Получается, что в данном случае переход Криштофа, выступавшего до переезда во Владивосток в «Комете» из Брно, подтверждать должна чешская федерация.

При этом чиновники отметили, что операции с «Барысом», минским «Динамо» и «Куньлунем» регулируются в старом порядке, так как все эти клубы через свои национальные федерации продолжают оставаться членами ИИХФ. А еще представитель ИИХФ добавил, что организация в данный момент работает над обновлением международной трансферной системы и собирается внести изменения в свои регламенты уже в ближайшее время.

Что могло подтолкнуть легионера к такому скандальному шагу? По нашей информации, положенные по контракту выплаты он получал в срок, а клуб действительно помогал решать его семье многие бытовые вопросы. Не пошли лишь менеджеры ему навстречу в вопросе обмена в другой клуб КХЛ. В последние несколько недель сразу несколько российских клубов готовы были забрать его к себе. Но в итоге сочинцы решили не торговать человеком, который набрал 32 очка в прошлом сезоне.

Михаил Криштоф празднует гол с партнерами. Фото ХК «Сочи»

Разумеется, побег Криштофа не катастрофа даже для перманентно бедового «Сочи». В абсолютно разобранном состоянии постоянно капризничающий словак и без того среднего уровня для «леопардов» был скорее вредителем, нежели помощником. Правда, после вычета его оклада из общей платежки клуб из субтропиков без сопоставимой по деньгам замены рискует не дотянуть до пола зарплат. Только настоящая проблема в том, что его скандальный отъезд создает крайне опасный прецедент в масштабах всей КХЛ. Грустить по серому легионеру никто не будет. Однако, глядя на его пример, в какой-то момент уйти в самоволку может фигура куда крупнее него.

Как отреагируют на это дело российские функционеры, пока непонятно. Как и неясны инструменты, которыми независимая нынче КХЛ может пресекать подобные ситуации. В теории, лига может присвоить Криштофу статус «конфликт» в собственном ЦИБе и тем самым закрепить права на него внутри чемпионата за «Сочи». Но разве это остановит от побега тех, кто больше не намерен возвращаться в Россию?