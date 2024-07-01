Канадского игрока обвинили в изнасиловании, а теперь он едет в КХЛ. Громкий трансфер минского «Динамо»

Минчане подписали контракт с форвардом Диллоном Дюбе.

Минское «Динамо» проводит, пожалуй, самую мощную трансферную кампанию среди всех клубов КХЛ в это межсезонье. Вдоволь затарившись иностранными защитниками и вернув из «Тампы» Илью Усова, минчане выменяли из «Ак Барса» одного из лучших центрфорвардов лиги Вадима Шипачева. Но и на этом их селекция не закончилась — «Динамо» официально сообщило о договоренности, достигнутой с канадским нападающим Диллоном Дюбе, который в январе этого года перестал играть за «Калгари» из-за того, что ушел в бессрочный отпуск.

Дюбе и еще четырем игрокам канадской молодежки, выигравшей МЧМ-2018, были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. При этом в минском «Динамо» сразу прокомментировали эту ситуацию. «Диллон не признал себя виновным в обвинении, не скрывается от властей и принимает участие в слушаниях по делу. Поскольку дело находится на стадии судебного разбирательства, а также руководствуясь презумпцией невиновности, клуб воздерживается от дальнейших комментариев по этому вопросу», — заявил генеральный директор клуба Артем Каркоцкий.

Пожалуй, главный риск для «Динамо» заключается в том, что Дюбе по ходу сезона может понадобиться отлучаться на судебные слушания. Суд же должен состояться в апреле следующего года, во время второго раунда плей-офф. Учитывая мощный состав минчан, попадание в эту стадию Кубка Гагарина вполне реально. Но отсутствие ведущего игрока значительно ослабит команду.

Диллон Дюбе и Мариан Студенич. Фото Global Look Press

В целом же, приезду такого игрока в КХЛ можно только радоваться. Не будем брать моральные аспекты — вина Дюбе еще не доказана, так что вешать на игрока ярлыки не нужно. Но уровень лиги такие легионеры однозначно повышают.

Не сомневаюсь, что быстрый и атлетичный Дюбе отлично подходит под хоккей Дмитрия Квартальнова. При этом у Диллона отличный бросок, что точно нужно использовать в большинстве — благо есть отличный распасовщик в лице Шипачева.

Зарплата Дюбе в Минске, по информации «СЭ», составит около 600 тысяч долларов в год — нельзя сказать, что канадца в КХЛ закидали деньгами. Но это существенно больше, чем он мог заработать в другой лиге. Есть вероятность, что в КХЛ приедут и другие фигуранты скандала — вратарь Картер Харт, защитник Кэл Фут и нападающий Майкл Маклауд. К последним двум есть устойчивый интерес у топ-клубов, но многих отпугивает то, что игрокам придется летать в Северную Америку по ходу сезона.

«Динамо» же постепенно выбивается в фавориты Западной конференции. В обороне есть пять крепких канадцев, вернувшийся из «Барыса» Хенкель, в нападении — Шипачев, Дюбе, Энас, Фриц, Волков, местные таланты Пинчук, Усов, Мороз, Сотишвили. Осталось усилить только вратарскую линию, в которой из опытных только Андрей Кареев. И тогда минчане могут творить историю и впервые в КХЛ проходить первый раунд. А может, и замахнуться на что-то большее.