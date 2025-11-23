Видео
Сегодня, 15:15

Минское «Динамо» становится главным фаворитом сезона. Белорусы громят грандов одного за другим

Названы причины успеха минского «Динамо» в КХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Фото ХК Динамо (Минск)
Похоже, «зубры» переживают свое лучшее время.

Минское «Динамо» по потерянным очкам обходит «Локомотив». Команда Дмитрия Квартальнова громит ЦСКА и «Спартак», в ноябре у клуба лишь два поражения, которые выглядят случайными осечками. Видим ли мы нового обладателя Кубка Гагарина? Если бы плей-офф начался прямо сейчас, то белорусы были бы основными претендентами.

Напомним, что летом команда потеряла двух игроков высокого уровня. Александр Волков перебрался в Омск, а Роман Горбунов даже не выходил на переговоры и уехал в Екатеринбург. Надо отметить, что в «Динамо» не делали вид, что не больно-то и нужны были эти хоккеисты. Тренер и менеджеры постоянно подчеркивали, что не хотели расставаться с ребятами, и делали все, чтобы они остались. Но не получилось.

Минское &laquo;Динамо&raquo; дома разгромило &laquo;Спартак&raquo; (6:0) в&nbsp;матче КХЛ 22&nbsp;ноября.«Хотел бы извиниться за этот позор». «Спартак» влетел 0:6 минскому «Динамо»

Но было очевидно, что потеря двух человек основного состава — не катастрофа для «Динамо». Неприятность, которую легко пережить, учитывая, что некоторые серьезные команды меняли и тренеров, и человек по восемь-десять. Заменить двух — легкая задача, учитывая ситуацию в клубе.

У минчан многое поменялось в лучшую сторону. Например, раньше все время считали, сколько легионеров можно привозить, каков будет лимит на иностранцев, разрешат ли дополнительно взять легионера или владельцы откажут. Последние два сезона эта тема ушла. Нужны сильные игроки, а на паспорт никто не смотрит.

Помогло и то, что Белоруссия отстранена от международных соревнований. Это мерзкое решение ИИХФ, которому нет оправданий, сказалось на философии минчан. Теперь с них формально сняли задание «воспитывать кадры для сборной», уж на Кубок Первого канала нужное количество хоккеистов наберут, а за результатами этого турнира никто не следит.

Кристиан Хенкель (слева).
Фото ХК Динамо (Минск)

А раз нет чемпионата мира и постоянной угрозы вылета из элитной группы, то флагманом можно сделать именно клуб. Посмотрите на оптимальный состав команды сейчас. Кто вспоминает, что в обороне лишь один хоккеист из Белоруссии, к тому же Кристиан Хенкель играет не так много, а часто попадает в ротацию (в ноябре, правда, он уже провел восемь матчей подряд, повторив рекорд этого сезона). Никто. Потому что глупо спрашивать про национальность, если ты хочешь побеждать.

Егор Зайцев и&nbsp;Виталий Пинчук в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Минск) (0:3).Минчане удивили в прошлом сезоне и готовы удивлять снова. Разобрали на части «Спартак» в первом же матче

Уже не первый сезон очень здорово работает скаутский отдел. В нынешнем чемпионате вопросы есть только по качеству форварда Майкла Дэл Колла. Как он попал в клуб — непонятно, но Квартальнов и не обязан ставить его в состав. Сидит в запасе — не достоин играть. Никто не устраивает панику.

А остальные-то иностранцы — на загляденье. И рядом с ними растут местные ребята. Каждое СМИ не по разу говорило о Пинчуке или о Морозе, но по мне, так сейчас Сотишвили, Бориков и Пышкайло ничуть не слабее.

Опять же, не будем забывать, что белорусский клуб имеет преимущество перед российскими командами по количеству легионеров. Все-таки несправедливо, когда у клуба в одном турнире нет лимита на иностранцев. Однако лимита не было никогда, а результаты были плачевными, исключая последний сезон.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
Фото ХК Динамо (Минск)

«Динамо» сейчас переживает лучшее время. Мотивированный тренер, который угомонил своих демонов и даже негатив направил в правильное русло. Талантливое поколение белорусских ребят, менеджеры, которые знают, чего хотят, и сильные иностранцы. Идеальный баланс. Осталось дойти в таком состоянии до весны. История лиги показывает, что у нас все может перевернуться в любую секунду, но если в Минске за полтора сезона все шли в одну сторону, то нет оснований предполагать, что внезапно все изменится.

Кому минское «Динамо» может проиграть в финале — вот главная интрига на конец ноября. Сейчас их могут обыграть только три клуба с «Востока». «Авангарду» динамовцы проиграли, а с «Автомобилистом» и «Металлургом» они пока не встречались.

2

  • Симон Вирсаладзе

    У Шевы каждый Божий день новый главный фаворит. Минск и в прошлой регулярке хорошо смотрелся. Ну и?

    23.11.2025

  • Олег Юшин

    Чухня

    23.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Минск)
