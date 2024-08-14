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Сегодня, 16:00

«Хочется меньше кутить и больше играть». Интервью новичка «Куньлуня» Якупова

Наиль Якупов рассказал, когда сможет сыграть за «Куньлунь»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеист Наиль Якупов
Наиль Якупов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий рассуждает о карьере хоккеиста.

Первый номер драфта НХЛ-2012 Наиль Якупов недавно подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар». В интервью «СЭ» Якупов рассказал, благодаря чему он сможет провести хороший сезон, и поделился мнением об изменениях на трансферном рынке.

— Рад, что вы нашли работу. Волновались, честно?

— Нет вообще. Дома был, тренировались, готовились, жил спокойно. Но рано или поздно все равно настанет момент, когда у тебя не будет хоккея или ты не будешь востребован.

— Но не в вашем возрасте?

— 100%. Поэтому я еще чувствовал, что могу играть. Нравится надевать форму, нравится с ребятами время проводить. У нас офигенная компания сейчас была летом, 10-12 человек. Мы хорошо тренировались.

— Начались сборы, и вы были без команды...

— Кайф. Сам готовишься, сейчас есть программа. Я всегда так готовился. Она мне очень нравится, она мне подходила. И всегда в хорошей форме был.

Хоккеист Наиль Якупов
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Вы приезжаете в команду, которая давно не выходила в плей-офф и которой плевать на результат.

— Я знаю, что они без плей-офф давно. Сегодня мы ездили на медобследование еще с парой ребят. Вскользь один из них мне ту же самую ситуацию рассказал. И объяснил, что как будто команда сейчас получше, даже взяли игроков неплохих, судя по статистике. Есть настрой, что хочется реально поменьше кутить, побольше играть и показывать результат.

— Для вас этот сезон — возможность вернуться в обойму?

— Хочется без травм просто провести сезон. Если сезон, дай бог, будет без травм, все будет нормально. Это самое главное: чтобы он был долгий, стабильный, постоянный, как и тренировки, и переезды, и игры. И нахождение с ребятами, это немаловажный фактор. Когда травму получаешь, ты отдаляешься от команды, ты не проводишь определенного, должного времени в коллективе. Приходится проживать в других местах, чтобы заниматься реабилитацией. Я думаю, если будем идти без травм, все нормально должно быть. Загадывать я не хочу.

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— Эти травмы не повредили ли вашим игровым скиллам: бросок, резкость?

— Я думал на эту тему и проверял. Нет, вроде ничего не изменилось. Может, если измерять на определенных инструментах, ставить датчики, измерять на компьютерной томографии, то наверное. Конечно, есть изменения, которые я сам чувствую, они есть, и от них никуда не уйдешь, они видны визуально. А так — нет.

— Вы многих игроков знаете в «Куньлуне»?

— С Кленденингом я играл в «Эдмонтоне», с Юрчо пересекались где-то в детстве, даже не помню, где. Может быть, еще с кем-то по детству, в юниорке играли, но не помню. С Ипом подружился сегодня. И с Кайзером. С ними большую часть времени сегодня вместе провели, ездили на медобследование.

Хоккеист Наиль Якупов
Фото Global Look Press

— Вы не удивлены, как повернулся рынок? Столько хороших неподписанных форвардов.

— Сейчас, наверное, удивляюсь, когда слышу фамилии игроков без контрактов. Как-то у нас это резко происходит, нет плавного, когда ты ждешь, что игрок может сыграть или может не сыграть. У нас игрок играет, а потом раз: его нет. Наверное, это из-за увеличения лимита на иностранцев.

— Говорят, что «Металлург» повлиял, молодежь играла...

— Я тоже думал на эту тему. Наверное, в этом доля правды есть. Другие команды посмотрели: блин, молодежь дешевая.

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— Когда Вы намерены выйти на лед, сыграть?

— Это Михаил Григорьевич скажет. Я не удивлюсь, если в среду уже выскочу. У меня было так. После длительной травмы вернулся: ушел с одним тренером, вернулся к Михаилу Григорьевичу. Только прилетел, на следующий день играл с «Торпедо», «Локомотивом», «Ак Барсом» и плей-офф.

Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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