«Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб

Первый номер драфта-2012 — о карьере и планах на будущее.

— Перед сезоном казалось, что ваш переход в «Нефтехимик» — хороший способ заколотить 30-40 голов, а затем вернуться в топ-клуб. Как вы относитесь к этому этапу сейчас?

— Отношусь спокойно. Поначалу переживал, но потом влился. Может быть, больше времени потребовалось на это, чем надо было изначально. В итоге я абсолютно нормально все принял, да и меня тоже приняли. Все комфортно, я дома. В какой-то момент даже ощутил себя в детстве. Получаешь удовольствие от игры. Тут мне дают возможность делать то, что ты умеешь и любишь. Не зажимают ни в какие рамки. Да, иногда мы, что называется, гадим в обороне. Но то, что было в начале сезона, не сравнить с тем, что сейчас. Думаю, не только я, но и многие ребята, которые пришли в команду, получают удовольствие от процесса. То есть ощущения внутри схожи с теми, что мы испытывали от хоккея в детстве и юности.

Мне надо выстрелить, потом видно будет, поеду ли я после этого в топ-клуб или нет.

— То есть это не главное?

— Нет, мне будет 30 лет. Я уже наездился, хочется стабильности. Хоккейная карьера не такая длинная. Постоянные переезды — не всегда хорошо.

— Вы недавно на трамвае ездили. Впервые увидели трамвай?

— Нет, часто так делали. Например, в прошлом году с другом. Иногда пользуюсь общественным транспортом, помню все маршруты автобусов и трамваев.

Фото ХК «Нефтехимик»

— Какой трамвай идет от вашего дома до стадиона?

— Я все детство ездил на автобусе. Шли 15-й и 27-й.

— Встречались ли в карьере случаи, когда «вратарь из ниоткуда» становится лидером команды КХЛ? Как это произошло с вратарем «Нефтехимика» Долгановым.

— Не вспомню такого. Бывало, люди приходили, хорошо проводили пару игр, но потом все равно возвращали основного вратаря. А наш Долганов играет, все у него идет хорошо, тьфу-тьфу-тьфу.

— Говорят, что он еще не адаптировался в КХЛ. Не в смысле игры, а в смысле поведения. Скромно себя ведет.

— Думаю, если начнет вальяжничать, ему сразу по шапке прилетит. И не от лидеров команды, а от людей выше. Он сам по себе скромный пацан. Довольно давно с нами в коллективе. И сейчас ведет себя так, как и вел себя изначально.

— Может быть, до сих пор не верит, что он уже в КХЛ?

— Думаю, уже поверил. Он работящий, готовится, раньше приходит на тренировки. На льду к нему уже относятся не как к молодому, а как к зрелому игроку.

— Испытываете ли вы давление, касающееся успехов в личной статистике?

— Да ну, какое давление? Играем в хоккей, нас в команде много. Сколько можно уже испытывать давление?

— Не хочется, чтобы ваша карьера пошла по нисходящей. 30 лет — это не возраст.

— Возраст тут ни при чем. Хоккей меняется, возрастают скорости. Самое главное, мне не надоедает. Я люблю приходить раньше на стадион, готовиться к тренировкам, играм. Нет такого, что меня что-то раздражает. В 35-37 лет ты все равно еще молодой, но конкуренция, болячки, тебе все равно приходится соответствовать. Рано или поздно все когда-то заканчивается.

— Что планируете делать?

— Путешествовать.

— Путешествия — это трата денег. А как их зарабатывать?

— Да вроде бы нормально уже заработал.

Фото ХК «Нефтехимик»

— Это пока зарплата приходит стабильно.

— Да, поэтому в свободное время ты должен заниматься чем-то еще. Я не говорю про бизнес или инвестиции, но сейчас есть моменты, над которыми я работаю. Готовлю подушку безопасности.

— Ну а чем конкретно будете заниматься? Кто-то после карьеры пошел в СМИ. Кто-то — в тренеры.

— Пока у меня нет постоянных увлечений, чтобы я целиком туда смог погрузиться. Это приходит не внезапно.

— Может быть, станете скаутом?

— Были мысли дальше связать себя с хоккеем, но сейчас вроде бы их и нет. Пока не испытываю такого желания. Детским тренером — нет. Скаутом — не знаю.

— Менеджером?

— Кажется, что это легко, когда наблюдаешь со стороны. Смотришь хоккей, изучаешь статистику других игроков, делаешь выводы. Но когда ты приступаешь к делам, то все оказывается не так просто. Много подводных течений. Агенты постоянно названивают. Чтобы быть скаутом, надо все время куда-то летать. Надо ли мне это сейчас, я не знаю. Еще лет пять есть подумать.

— С какой страны начнете путешествовать?

— С Турции. Был в Стамбуле с родителями, маленький. Сейчас хочу поехать снова, побывать на экскурсиях. Никогда не был в Италии. Несколько лет назад сделал визу, купил билет, оплатил отель, но шенген оказался уже просрочен. Вообще хочу каждое лето посещать две новые страны. Хочется только, чтобы на планете был мир.