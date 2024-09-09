Прорыв Якупова, который ждали много лет. Первый номер драфта НХЛ начал зажигать в «Куньлуне»

Алексей Шевченко, кажется, знает причину, почему Наиль наконец заиграл как звезда.

Наиль Якупов забивает третий матч подряд, и уже все чаще вспоминают, что он вообще-то первый номер драфта НХЛ. Что случилось с хоккеистом, который был самым большим разочарованием в новейшей российской истории? Как ни странно, помогла травма.

У каждого игрока в разное время происходит осознание, что он не только человек с клюшкой, который умеет обращаться с шайбой, но и личность. Вадим Шипачев в первые годы выступления за СКА держал подбородок по направлению к потолку. Я прекрасно помню, с каким пренебрежением он со всеми разговаривал, его никто не любил. В год отъезда в Северную Америку форвард вдруг изменился, стал вежливым, к нему потянулись журналисты, а теперь мы все знаем, как Вадим любит свою семью и какое у него потрясающее чувство юмора. И в скандале с «Ак Барсом» сочувствовали ему, а не клубу.

Кто-то не меняется и после окончания карьеры, фактически требуя от остальных, чтобы о нем судили исключительно по статистике. Но таких все меньше и меньше. Так вот, Наиль Якупов еще три года назад был человеком, который так и не забыл, что он первый номер драфта, и требовал от остальных, чтобы все это осознавали. Он никак не понимал, что всем плевать, никто его за это уважать не собирается.

Но последний год Наиль просидел на травме. Он не играл, есть мнение, что и в «Авангарде» его лечили не должным образом. Но свободное время Якупов потратил с умом. То ли подсказал ему кто-то, что мир не перестал ограничиваться хоккейной ареной, то ли возраст подошел, но уже в прошлом сезоне Якупов сильно поменялся, причем в лучшую сторону.

Раньше что в СКА, что в «Авангарде» мимо вас проходило темное пятно. В том смысле, что от Якупова просто веяло негативом. Понятно, что среди партнеров, вероятно, все было иначе, но Наиль не мог находиться с ними 24 часа в сутки. А подойти к нему было не то что страшно, но не очень приятно.

Наиль очень многое потерял из-за этого поведения. Помните, как Олег Знарок сенсационно отправил его со сборов перед московским чемпионатом мира? Тренер тогда бросил, мол, травма, но мы-то знали, что никакого повреждения не было. Однако, при всем неоднозначном отношении к Знарку, вставать на сторону Наиля никто не захотел. Наоборот, даже посмеялись над этим.

Но ошибки молодости становятся ошибками только спустя годы. Например, Игорь Григоренко только в ЦСКА стал тратить много времени на заминку, прекрасно понимая, насколько она важна. А до этого считал, что и без нее легко можно обойтись.

Наиль Якупов (№65) в матче против «Северстали». Фото ХК «Куньлунь»

Новый Якупов раскрыл свои качества, которые раньше прятал. Открытый, улыбчивый, не избегающий никаких тем — он словно стал новым человеком. В итоге форвард настолько изменился, что никто даже не попрекает его провалом в «Нефтехимике». На это не обратили внимание, мол, бывает, это просто часть спортивной жизни.

А этим летом Якупов сделал еще больше. Вероятно, Наиль не сам ведет социальные сети. Да и трудно ему будет в таком возрасте взять и освоить монтаж, озвучку, продумывать сценарии роликов. Но это не страшно, помощники всем нужны. Только вот его видео постоянно было с юмором, но не злым, а добрым. И стало наконец ясно, какой на самом деле Якупов человек. Может быть, он был таким всегда, только зачем-то всех заставлял ценить выбор какого-то там «Эдмонтона» в каком-то там году. А что нам до «Нефтяников»?

Этим летом я переживал за то, чтобы хоккеист нашел работу. Он действительно мог оказаться в «Ак Барсе», но там почему-то решили, что форвард не нужен, хотя сейчас Якупов в раздевалке — совсем другой человек. Подвернулся «Куньлунь», и Наиль был очень счастлив. Он серьезно подошел к работе в команде, к тренировочным матчам, так что не удивляйтесь трем шайбам в трех матчах. Бросок у него всегда был одним из лучших в мире, если не будет травм и форс-мажора, он обязательно выбьет свои 30 голов.

Да даже если не выбьет, то ничего страшного. К такому Якупову не будет никаких претензий. Он стал другим.

Это урок и остальным спортсменам. Ваши игровые показатели ничего не значат в обычной жизни. Принять это — только выиграть.