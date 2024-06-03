Топ-форварда КХЛ выжили из «Ак Барса». Чем Кагарлицкий поможет «Торпедо»

За последние несколько лет известный нападающий, выступавший с Вадимом Шипачевым, пережил множество серьезных проблем.

Один из самых интересных лотов на рынке неограниченно свободных агентов нашел работу. Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Торпедо». Договор средний для хоккеиста его уровня. Один год, 25 миллионов базовой зарплаты. Но в Нижний Новгород нападающий приедет мотивированным. Впрочем, он всегда таким был.

Последние три сезона Дмитрий провел в «Ак Барсе», и это время нельзя было назвать счастливым. Нет, Кагарлицкий старался действовать на своем уровне, но различные обстоятельства мешали ему раскрыться до конца. Сначала были проблемы со здоровьем. Причем такие серьезные, что я не берусь их обсуждать. Когда-нибудь хоккеист сам расскажет о них, и вы все вздрогнете. Намекну лишь, что под угрозой была не карьера, а полноценная жизнь.

Затем проблему удалось решить, но тут в Казани наступили смутные времена. После небольшой «оттепели», когда Дмитрий Квартальнов хоть и не без проблем, но внес свежую струю в клуб, вернулось старое и дремучее. Сначала был Олег Знарок со своим гонором, стойкой «ковбой» и девизом «Я с шести лет с клюшкой, никому ничего объяснять не должен». Тут же вернулся и Зинэтула Билялетдинов, гордящийся своими победами в прошлом веке, когда зарплатный фонд был безграничным.

Кагарлицкому в такой обстановке было не по себе. Человек, прошедший в хоккее все ступени, сделавший себя сам за счет старания и трудолюбия, остался добрым и веселым, каким я его помню во времена «Атланта». Билялетдинов таких не любит.

Дмитрий Кагарлицкий. Фото ХК «Ак Барс»

К Дмитрию у него было много претензий, причем весьма необоснованных. Есть голы? Этого не нужно, играй в обороне. Играешь в обороне? Где результативность, почему нет голов? Дмитрия хотели обменять еще в прошлом сезоне, когда внезапно появилась возможность взять Евгения Свечникова. Последнему выписали огромную зарплату, перепутав с братом, и считалось, что именно он заменит Дмитрия в составе. К счастью, что-то не получилось с трейдом, потом начался сезон, и выяснилось, что бывший первый раунд драфта ничего не умеет из того, чем силен Кагарлицкий.

Дмитрий и прошлый сезон провел замечательно, учитывая то, что тренер его ненавидел и делал все, чтобы убрать игрока. 15 голов, 10 передач. Могло быть и больше, тренируй команду другой специалист. Но и этот показатель, учитывая стиль и проблемы клуба, просто замечательный.

Самое удивительное, как поступил «Ак Барс» со своим форвардом, который за три сезона наколотил 47 шайб. С ним даже не попрощались, не говоря уж о том, чтобы предложить новый контракт. От него избавились, словно он был грузом для команды, хотя Кагарлицкий не заслужил такого отношения к себе. А менеджеры не брали трубку, когда им звонил хоккеист.

Говорят, что Анвар Гатиятулин будет ставить некий «скоростной хоккей» и в эту картину Дмитрий «не вписывается». Только вот когда у него реально были проблемы со скоростью, он набрал 31 балл в «Ак Барсе». А уж когда решил вопросы, то не уступал никому. Но решение было принято, скорее всего, против был Зинэтула Билялетдинов, который остался серым кардиналом казанцев и руководит селекционным процессом.

Дмитрий Кагарлицкий. Фото ХК «Ак Барс»

Дмитрий вышел на рынок свободных агентов, и почему-то в топ-клубы его не рассматривали. Удивило, что форварда подписало «Торпедо», а, например, не «Салават Юлаев», у которого украли Ивана Дроздова. Не помешал бы Кагарлицкий никому из тех, кто хочет не просто попасть в плей-офф, но и что-то выиграть.

Смотрят на возраст. 34 года. Но Дмитрий остался таким же, каким был в «Атланте» в свое время. Только более техничным и опытным форвардом. Так что нижегородцы сыграли на рынке здорово.