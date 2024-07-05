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Сегодня, 16:45

Шокирующее решение русского таланта: выбрал канадскую «юниорку» вместо игры в КХЛ

«Динамо» и Игорь Чернышов расторгнут контракт по обоюдному согласию
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеист Игорь Чернышов
Игорь Чернышов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий Игорь Чернышов расторг контракт с московским «Динамо».

Решение слишком рано уехать в минорные североамериканские лиги похоронило или как минимум серьезно ударило по карьерам нескольких десятков российских хоккеистов. Достаточно вспомнить примеры нападающего «Нефтехимика» Дмитрия Соколова, который до отъезда котировался в преддрафтовых рейтингах сразу после Остона Мэттьюса, или его ровесника и некогда первого центра юниорской сборной России Дмитрия Жукенова.

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Впрочем, на каждого Соколова и Жукенова можно найти Сергачева, Свечникова и Проворова, которые попали в НХЛ транзитом через трехглавую систему CHL и ничего не потеряли. Всегда важно помнить, что одного истинно верного универсального пути построения карьеры не существует. В некоторых случаях канадские и американские «юниорки» могут стать единственным вариантом спасения для тех, кого не видят в своем составе и маринуют без шанса уйти некоторые российские клубы. Однако желание только-только выбранного на драфте НХЛ в начале второго раунда «Сан-Хосе» Игоря Чернышова уехать в юниорскую лигу Онтарио не поддается никакому объяснению.

Агент нападающего Дэн Мильштейн уже успел подтвердить инсайд «СЭ»: «Мы сейчас ведем переговоры с «Динамо», «Сан-Хосе» и «Сагино». Надеемся в ближайшие сроки решить обоюдный вопрос о дальнейшем развитии Игоря», — заявил он в интервью «Чемпионату». Хотя по факту все стало предельно понятно, когда 3 июля форварда выбрал «Сагино» на вновь открытом для россиян и белорусов импорт-драфте CHL.

Непонятно лишь одно: зачем вообще Чернышов так рано уезжает из России, имея все возможности для адекватного развития на Родине?

Самый молодой дебютант «Динамо» в истории КХЛ (16 лет, 352 дня) всего за год прошел путь от первого матча в молодежке до основы. А в минувшем сезоне сыграл за команду Кудашова 34 матча, получая в среднем по восемь минут игрового времени. В том числе — в плей-офф. При этом несколько раз габаритный двухсторонний нападающий выходил во втором звене с Рашевским и О'Деллом. Нужно ли говорить, что в клубе были заинтересованы в его развитии, а бежать оттуда не было никакого смысла?

Всегда можно понять юниоров, которые не могут получить позицию лимитчика в клубе КХЛ и вынуждены раньше времени уезжать в Северную Америку в погоне за достойным развитием — терять время попусту и возиться в МХЛ никто не хочет. Куда логичнее выглядело бы желание ехать в Канаду другого клиента Мильштейна Егора Сурина — ему дорогу в основу «Локомотива» во многом закрывает ровесник Даниил Бут, который уже успел здорово проявить себя на взрослом уровне и застолбить себе место лимитчика. Однако у Чернышова ситуация абсолютно иная — Кудашов готов возиться как с ним, так и с другим динамовским талантом 2005 года рождения Егором Римашевским.

Хоккеисты Игорь Чернышов и Колби Уильямс
Игорь Чернышов и Колби Уильямс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чересчур ранний вояж воспитанника пензенского «Дизеля» имел бы хоть какой-то смысл, предложи ему менеджеры «Шаркс» гарантированное игровое время в фарм-клубе, который уже три года подряд не может попасть в плей-офф. Вот только он едет проводить следующий сезон не в АХЛ, а в юниорскую лигу Онтарио, меняя место в основе топ-клуба КХЛ на толкотню с детьми. И найти логику в этом решении нереально.

Кто в этой истории занял максимально взвешенную позицию, так это генеральный директор «Динамо» Алексей Сопин. Он держать на привези игрока, несмотря на наличие у того контракта, не собирается. В идеале бело-голубые хотели бы сохранить проспекта «Акул» еще на пару-тройку лет и попытаться сделать из него готового игрока уровня НХЛ. Но после его демарша и желания поскорее уехать в Калифорнию резон возиться с ним отпадает.

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Прямо сейчас москвичи готовы отпустить юниора через расторжение с сохранением прав на него. И вряд ли они слишком долго будут лить слезы по Чернышову. Его отъезд открывает новые возможности не только тому же Римашевскому, а еще и здорово проявившему себя в ВХЛ Макару Ханину и главному таланту системы 17-летнему Ивану Рябкину. Последний через год имеет все шансы уйти в топ-5 драфта, и наверняка сейчас только рад тому, что один из его конкурентов за игровое время в КХЛ самоустранился.

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ХК Динамо (Москва)
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