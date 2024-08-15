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Чуть не лишился глаза, но вернулся в хоккей. Шокирующая история игрока «Магнитки»

Форвард Варагян после травмы готовится к сезону-2024/25 с командой ВХЛ «Магнитка»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Эдгар Варагян
Эдгар Варагян.
Фото ХК «Стальные лисы»
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Эдгар Варагян два года назад получил порез глаза, прошел лечение и сейчас готовится к сезону-2024/25 с командой ВХЛ «Магнитка».

Травма канадского вратаря Клинта Маларчука до сих пор считается одной из самых жутких в истории хоккея. 22 марта 1989 года во время матча конек соперника попал в шею голкиперу «Баффало». Лезвие повредило сонную артерию. Из раны полилась кровь. Врач «Сэйбрз» успел спасти вратаря, остановив кровотечение. Клинта доставили в больницу, а уже через 10 дней он вернулся на лед.

Никто из игроков, да и судей, не застрахован от таких несчастных случаев. Конек, лезвие, неконтролируемое падение — дальше сценарий напоминает кадры из фильма ужасов. Не менее страшную травму перенес 15 сентября 2022 года Эдгар Варагян.

Сезон-2022/23 для молодого нападающего «Южного Урала» начался кошмарно. В матче с «Рубином» проспект «Металлурга» травмировал глаз, получив порез лезвием конька. Его госпитализировали. С этого дня начался тяжелейший марафон, который Варагян с честью прошел и вернулся в хоккей спустя два года.

Первое время — самое тяжелое

Варагяна начали привлекать к основе «Металлурга» еще с сезона-2020/21. Нападающий провел пять матчей в КХЛ, но не отметился результативными действиями. Остальное время Эдгар играл в МХЛ и стал лидером «Стальных Лисов». Переход на следующую ступень — ВХЛ — омрачила страшная травма.

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— К сожалению, хорошо помню этот момент, — говорит Варагян. — Вбрасывание в средней зоне. Борьба на подборе. Я срубил игрока, он начал падать и завалился на мою клюшку. В этот момент я падаю вместе с ним лицом вниз. Наш игрок на подборе подъехал так, что я случайно встретился с ним. Редкий случай. Надеюсь, мы еще не скоро увидим подобное на льду.

По трансляции момент повреждения выглядит очень жутко. Все случилось за доли секунды. Спасти от случайного контакта с коньком могла только маска, но Варагяну уже исполнилось 18 лет, и он сменил ее на визор.

— Мне сразу оказали первую помощь. Помню диалог на следующий день со Станиславом Андреевичем Шумиком [главным тренером «Стальных Лисов"]. Он позвонил мне, мы поговорили не как тренер и игрок, а как друзья. Я сказал про себя не самые приятные слова. В голове сидели тяжелые мысли. Не все было так красочно, — добавил Эдгар.

Хоккеист Эдгар Варагян
Эдгар Варагян (в центре).
Фото ХК «Металлург»

Три операции

Порез глаза — очень редкая травма для хоккеистов. Эдгар с семьей долго прорабатывали варианты лечения. Понятно было одно: восстановиться так же быстро, как после обычного перелома, не получится. Варагян перенес три операции в немецкой клинике, предварительно консультируясь с врачами как в России, так и за границей. Сам хоккеист безумно благодарен докторам, которые взялись за непростое лечение.

— Я попал в хорошие руки к профессиональным врачам. Спасибо нашему клубу за такую возможность. Первые две операции прошли летом 2023 года. Достаточно тяжелой получилась первая операция. После нее я себя плохо чувствовал, наверное, неделю. Вторая и третья операции прошли легче. Я уже привык к наркозу, легче выходил из него. Но все равно ощущения странные. Не знал, куда себя деть. Долгое время в Берлине находился один. Очень рад, что сестра и ее друзья, которые живут в Германии, помогали мне. Самостоятельно общаться на английском с врачами я бы не смог, — признается Эдгар.

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После каждой операции Варагяну рекомендовали отказаться от физических нагрузок на месяц. Как только Эдгар выдерживал необходимую паузу, он возвращался к тренировкам. Много времени хоккеист провел с Сергеем Киприяновым — тренером «Металлурга» по ОФП. Ему, как рассказывал сам Варагян, даже приходилось жертвовать обедами, чтобы поработать с игроком. На льду катался и с «Лисами», и с неиграющим составом основной команды. И с каждой тренировкой, с каждым выходом на площадку Варагян все лучше и лучше вспоминал все то, чему учился с детских лет.

Николай Лемтюгов
Николай Лемтюгов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Помощь от Лемтюгова

В такие моменты понимаешь настоящую силу и крепость хоккейной семьи. Эдгар рассказал, что часто общался с Николаем Лемтюговым, нынешним главным тренером «Атланта». Они пересекались в «Стальных Лисах», где известный в прошлом нападающий работал ассистентом.

— Мы общались с Николаем Александровичем Лемтюговым. Он рассказывал о своих тяжелых травмах, подсказывал, что и как сделать, сам искал клиники, предлагал помощь. И не только он! От всех моих знакомых получил поддержку и необходимую помощь, — добавил Эдгар.

Сейчас зрение Варагяна вернулось к хорошим показателям. Игрок тренируется в полную силу с командой ВХЛ и уже провел три контрольных матча за «Магнитку».

— Сейчас со мной все хорошо, нужно только небольшое наблюдение. Мне предстоит снять швы. Это пятиминутное дело, но оно ждет меня чуть позже, — рассказал Варагян.

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Я следил за Эдгаром не только на контрольных матчах в Минске, но и на тренировках в Магнитогорске. В каждом моменте нападающий включался с огромным желанием. Иногда — это признает и сам Варагян — оно зашкаливало и вредило. Все-таки требуется время, чтобы вернуть игровой тонус и вспомнить, как распоряжаться бьющей через край энергией на льду.

Искренне хочется, чтобы у Эдгара все получилось. Быть может, он не станет звездой НХЛ, но за каждым матчем этого парня в любой лиге лично я буду следить с огромным интересом. Потому что Эдгар не сломался после страшной травмы, не впал в депрессию, а прошел тернистый путь и вернулся в большой спорт.

Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
ВХЛ
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