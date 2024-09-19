Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:45

Посвятил дубль ушедшей из жизни маме. Игрок «Сибири» Кара пропустит ближайшие игры, чтобы с ней попрощаться

Главный тренер «Сибири» объяснил, почему нападающий Кара не играл с «Куньлунем»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Владислав Кара.
Фото ХК «Сибирь»
Telegram Дзен
Трагедия из жизни нападающего сибиряков.

ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Сушко — 1 (Дубакин, Аланов), 8:57 — 1:0. Широков — 5 (Морозов, Коротков), 22:50 — 2:0. Мерфи — 1 (Дубакин), 23:15 — 3:0. Юрчо — 3 (Локхарт), 41:16 — 3:1.
Вратари: Костин — Волков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (8+8+4) — 30 (7+12+11).
Судьи: Раминг, Сидоренко.
19 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10032 зрителя.

19 сентября «Сибирь» обыграла «Куньлунь» (3:1) в матче FONBET регулярного чемпионата КХЛ. В игре не принял участия нападающий Владислав Кара, который в двух предыдущих играх забросил три шайбы. Тренер сибиряков Вадим Епанчинцев на послематчевой пресс-конференции назвал причину отсутствия Владислава.

Кара дебютировал за «Сибирь» 15 сентября в матче с «Авангардом» (4:1), которому забросил первую шайбу за клуб. Через два дня нападающий оформил дубль в ворота «Нефтехимика» (5:2), но не праздновал голы: как оказалось — из-за смерти мамы. Это стало известно после того, как Владислав неожиданно не попал в заявку на игру с «Куньлунем».

Журналист Иван Богун сообщил, что хоккеист пропустит еще несколько ближайших матчей. «Его не было по семейным обстоятельствам. Вы видели, что он не улыбался в прошлых матчах после заброшенных шайб. Он посвятил эти голы маме, которая ушла из жизни», — объяснил тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Что Кара говорил о маме

Владислав появился на свет на Дальнем Востоке — в городе Тында Амурской области, однако в шесть лет переехал с семьей в Салехард. Мать хоккеиста звали Елена, она работала в местной городской администрации. Сообщается, что Кара купил для родителей квартиру в Санкт-Петербурге и в скором времени планировал их туда перевезти.

«Самым сложным был момент в 12 лет: тогда я уехал играть в Тюмень, — вспоминал Кара в интервью «Спорт Бизнес-Онлайн». — Мама всегда волновалась, спрашивала: «Как он там будет жить один?» Конечно, было тяжело. Когда оказался в Тюмени, то много плакал. Звонил родителям, просил их забрать меня домой. Тогда отец сказал: «Если вернешься, то заканчиваешь с хоккеем». Я остался там, решил никуда не уезжать. Со временем привык к переездам».

Фото ХК «Сибирь»

Владислав только в начале сезона стал игроком «Сибири»

Нападающий присоединился к «Сибири» уже после старта сезона — изначально он находился в заявке подольского «Витязя», за который выступал два последних сезона. В начале сентября тренер подмосковной команды Павел Десятков серьезно критиковал игрока, а спустя несколько дней его обменяли в «Сибирь» на денежную компенсацию права на чешского форварда Павла Ениша.

«По Владу у нас такое мнение, что ему нужно просто перезагрузиться. Парень немного подзакис или находится здесь в комфортных условиях. Он перестал выдавать то, что имел, и перестал прогрессировать. Очень большие у него проблемы с физическим состоянием. И это началось, видимо, еще после сезона, а не после предсезонки», — говорил Десятков.

Как «Сибирь» выступает в этом сезоне

«Сибирь» идет в группе лидеров Восточной конференции, набрав восемь баллов в семи играх. Причем команда начала сезон с трех поражений подряд, после чего выдала серию из четырех побед.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя