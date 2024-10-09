Ротенберг сообщил, что Кузнецов готов сыграть с минским «Динамо». Ожидалось, что он пропустит два месяца

Евгения ждут уже в ближайшем матче.

По словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, Евгений Кузнецов восстановился от травмы руки гораздо быстрее ожидаемого и готов 10 октября сыграть против минского «Динамо» в матче FONBET регулярного чемпионата КХЛ. Изначально сообщалось, что нападающий пропустит около двух месяцев.

Что случилось

Информацию о восстановлении Кузнецова Ротенберг сообщил у себя в Telegram-канале. По словам наставника СКА, Евгений сыграет уже в следующем матче армейцев.

«Женя Кузнецов возвращается в игру! — написал Роман Борисович. — Как я и говорил, изначальные сроки восстановления Евгения удалось значительно сократить. Уже завтра он сыграет против минского «Динамо».

Такое феноменально быстрое возвращение нападающего стало возможным благодаря отличной работе нашего медицинского штаба, реабилитологов, диетологов. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд! Высочайший уровень профессионализма показал и сам Евгений Кузнецов, который максимально четко выполнял все пожелания врачей, усердно занимался в зале и на льду и восстановил кондиции в кратчайшие сроки. Ждем Женю в «Ледовом» уже в четверг!»

Что за травма была у Кузнецова

Евгений получил травму 27 сентября в игре против «Северстали» (8:5) — хоккеист покинул лед по ходу матча, причем, как позже сообщил Ротенберг, спортсмен сразу поехал в больницу. Далее главный тренер армейцев рассказал, что восстановление Кузнецова займет около двух месяцев, но не раскрыл точный диагноз, лишь уточнил: травма оказалась достаточно серьезной.

Однако уже 7 октября Роман Борисович обрадовал спортивную общественность новостью о сокращении сроков восстановления Кузнецова. В интервью «Матч ТВ» он выразил надежду увидеть Евгения в дерби с ЦСКА 17 октября и подчеркнул важность не форсировать восстановление хоккеиста.

Незадолго до сегодняшнего заявления Ротенберга о возвращении Кузнецова на лед агент хоккеиста Шуми Бабаев также поделился позитивными новостями о восстановлении нападающего.

«Евгений чувствует себя прекрасно. Восстановление проходит отлично. Существует большая вероятность, что Кузнецов вернется на лед раньше срока. Врачи СКА отработали очень хорошо, они проделали большую работу», — сказал Бабаев «СЭ».

Хоккеисты СКА. Фото ХК СКА

Как его травма повлияла на СКА

СКА провел без Кузнецова четыре игры, в которых лишь раз победил в основное время — как раз минское «Динамо» (3:0). В остальных встречах армейцы уступили «Куньлуню» (4:5) и «Северстали» (3:4), а также вырвали трудовую победу у «Локомотива» в овертайме (4:3). При этом до травмы Евгения команда выдала серию из пяти побед подряд, а сам нападающий отметился голом и четырьмя ассистами за девять матчей.