Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:10

Что творит Демидов! Его гол-шедевр в ворота ЦСКА можно пересматривать бесконечно

Демидов оформил дубль в игре с ЦСКА и продлил голевую серию до пяти матчей
Артемий Кутейников
Корреспондент
Нападающий СКА Иван Демидов (№ 91) сделал дубль в матче против ЦСКА (6:3).
Фото ХК СКА
Telegram Дзен
Новый крутой перформанс 19-летнего нападающего.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)
Голы: И. Демидов — 11 (Деанджело, Заврагин), 3:25 — 1:0. И. Демидов — 12 (Никишин, Плотников), 10:29 — 2:0. Деанджело — 6 (Хайруллин), 32:34 — 3:0. Акользин — 6 (бол., Никишин, Грицюк), 35:07 — 4:0. Мамин — 7 (Карнаухов, Уильямс), 41:34 — 4:1. Уильямс — 1 (мен.), 49:24 — 4:2. Полтапов — 10 (Соркин), 55:48 — 4:3. Плотников — 18 (бол., И. Демидов, Деанджело), 58:07 — 5:3. Грицюк — 13 (п.в., Плотников), 59:19 — 6:3.
Вратари: Заврагин — Просветов (Хомченко, 35:07, 58:57 — 59:19).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 34 (13+12+9) — 28 (6+11+11).
Судьи: Беляев, Наумов.
3 января. Санкт-Петербург. СКА Арена.

СКА распахнул 2025 год победным армейским дерби (6:3), прервав 11-матчевую победную серию соперника. Одним из героев игры стал нападающий Иван Демидов — 19-летний форвард оформил дубль в первом периоде и продлил голевую серию до пяти встреч. Первая шайба нападающего оказалась настоящим шедевром.

Чудо-гол в начале матча

Иван открыл счет на отметке 3.25 первого периода — разрезал оборону соперника сольным проходом, получив шайбу еще на входе в среднюю зону. По пути к воротам Ивана Просветова Демидов сильно разогнался и на дриблинге объехал двух защитников ЦСКА, одним из которых оказался Никита Нестеров — ведущий игрок обороны московских армейцев. С голкипером янгстер разобрался так же хладнокровно.

Второй гол Иван забил в середине первого периода: на 10.29 сориентировался и с лета добил отскочившую от верхней части сетки ворот шайбу. Удивительно, что никто из защитников не помешал ему — Александр Никишин мощно бросил от синей линии, Просветов отбил в борт, от которого шайба несколько секунд левитировала к воротам. Но разобрался в ситуации только проспект СКА.

В самом конце матча Иван еще и оформил голевую передачу. ЦСКА ожил в третьем периоде: остановился в шаге от камбэка, превратив 0:4 в 3:4, но невовремя удалился Максим Соркин. Петербуржцы воспользовались большинством: Демидов, получив шайбу на бросковой позиции, заметил выдвижение голкипера соперника с линии ворот и покатил шайбу дальше на Сергея Плотникова, который в касание прошил Павла Хомченко.

Демидов забивает пятую игру подряд

Дубль в первом периоде продлил голевую серию Демидова до пяти матчей — до этого он по разу забил «Торпедо» (6:4), «Адмиралу» (3:2 ОТ), ЦСКА (5:6) и «Сочи» (5:4). Причем до этого Иван засыхал без результативных действий — 13 игр без заброшенных шайб и лишь один ассист. Всего у петербургского проспекта в этом сезоне 29 результативных действий в 39 матчах — это пятый показатель в клубе.

Иван Демидов. Биография Ивана Демидова: жизнь и карьера талантливого хоккеиста СКА

«С Ваней мы много работаем. Он очень трудолюбивый игрок, и я удивлен, как он работает над собой. По психологии, воспитанию он улучшил многие вещи. Ваня — обучаемый игрок, и требования у него к себе высокие. Все, что я прошу от него, он делает. По-хорошему я удивлен, поэтому он заслуженно играет в первом звене. Он убрал многие вещи из детского хоккея, МХЛ. Демидов может играть лучше. Не буду хвалить его, потому что похвалишь — а после он наденет корону. Сегодня он молодец, как и вся команда», — отметил игрока главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы на «Сочи» в прошлом матче.

Демидов уже забивал в похожем стиле

Первая шайба Демидова ЦСКА получилась очень красивой, но это уже не первый шедевр от нападающего в этом сезоне. Похожий гол он отправил 30 октября «Локомотиву» (2:3) — получил шайбу на входе в чужую зону и снова укатился на дриблинге от двух оппонентов. В тот раз еще и эффектно раздергал вратаря, отправив шайбу в пустой угол.

СКА благодаря победе обогнал «Северсталь» в турнирной таблице Западной конференции и выдвинулся на четвертое место. ЦСКА остался вторым с отставанием девять баллов от лидирующего «Локомотива». Следующий матч петербуржцы проведут 5 января против «Витязя», москвичи в этот же день сойдутся с «Локо».

7
Иван Демидов
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
Запад ужесточает санкции против РФ ради «мира» на Украине. Что пишут СМИ
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
Вечер волшебства от Демидова. Что случилось в матче СКА – ЦСКА
Мэр Рязани пообещал принять меры в отношении устроивших корпоратив чиновников
Сегодня
Вчера
Неделя