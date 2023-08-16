«На СКА все настраиваются по-особенному, все хотят у нас выиграть». Интервью Хайруллина с Хайруллиным

Большой разговор с нападающим петербуржцев Маратом Хайруллиным.

Считаю, что провалил серию против ЦСКА

— В прошлом сезоне ты провел 100 матчей. Насколько это тяжело физически и морально?

— Да, ровно 100 матчей провел, если с предсезонкой брать. В целом все было нормально, не могу сказать, что сильно устал. Классно, что сделали столько игр, из-за этого практически не было тренировок по ходу сезона. В сборной уже немного тяжеловато было, но мы же за страну играли, у нас была дополнительная мотивация.

— У вас закончился сезон в начале апреля, но тебе нужно было еще три недели готовиться к сборной, а потом играть. Насколько тяжело было настраиваться на такие матчи? Это ведь не чемпионат мира.

— После серии ЦСКА нам сразу объявили, что будут сборы, до них оставалось как раз три недели. Я подошел к тренерскому штабу и спросил, нужно ли как-то готовиться к ним. Мне ответили, что в это время можно чуть-чуть расслабиться, поэтому мы пару недель нормально отдохнули. Потом приехали в Новогорск и первые два-три дня тоже отдыхали — были турниры по теннису, поиграли в футбол. После этого пять дней покатались и поехали. Я думал, что будет тяжелее, но, видимо, остался фундамент от предсезонки, поэтому было вообще нормально, мне понравилось, что мой организм хорошо справился с такими нагрузками.

— Давай поговорим о вылете от ЦСКА. У тебя были хорошие серии против минского «Динамо» и «Торпедо», но за шесть матчей полуфинала ты набрал всего одно очко. С чем это связываешь?

— Я сам считаю, что провалил серию против ЦСКА, но это был мой первый финал конференции. Возможно, мне просто не хватило опыта. Будем делать выводы и готовиться к следующему сезону, чтобы такого больше не повторилось.

— Два года подряд мы видим, что ЦСКА всегда включается в самых важных матчах и не дает соперникам шанса на победу. Что такого особенного есть в этой команде?

— У них сильный костяк, который выигрывал и Олимпиаду, и Кубок Гагарина. Они много лет играют практически одним и тем же составом и точечно усиливаются каждый год — для них это большой плюс, потому что они отлично друг друга знают и не паникуют в стрессовых ситуациях.

— Ты говорил, что у них три хорошие пары защитников. Что ты можешь выделить в их обороне?

— Я не могу выделить оборону, потому что они берут свое за счет командной тактики. В серии с ними нам надо было просто реализовывать большинство, тогда бы результат мог быть другим.

Фото ХК СКА

Чак-чак лайн

— Серия с минском «Динамо» была интересной.

— Да, у них было много канадцев в составе, они жестко играли, провоцировали нас. Была интересная заруба.

— Почему так быстро получилось выиграть у «Торпедо»?

— Не сказал бы, что нам с ними было легко, наверное, сказалось наше мастерство и хорошая реализация. У них тоже были моменты, они хорошо играли.

— Ты много лет был лидером «Нефтехимика», а прошлым летом перешел в топ-клуб. Как тебе дался переход в СКА?

— Я переживал, много общался с руководством СКА, они мне сказали, что рассчитывают на меня в топ-6. Я знал, что мне дадут шанс, нужно было просто его использовать. Думаю, что у меня получилось. В прошлом году у нас была сильная команда с большой конкуренцией, поэтому ты никогда не останавливаешься и продолжаешь работать, потому что понимаешь, что твое место могут занять.

— В начале года вы играли в «Чак-Чак лайн». Смеялись над этим в команде?

— Конечно, и с командой, и с тренерами, и даже с болельщиками. Интересная была тройка, мне нравилось так играть, мы чувствовали друг друга. Сейчас у нас пришли новые ребята, мы будем только сильнее.

Неприятно было видеть мнения, что не заиграю в СКА

— Как часто у вас бывают индивидуальные беседы с тренерским штабом?

— Очень часто мы разговариваем и с главным тренером, и с остальным тренерским штабом. Мы разбираем очень много моментов, нам часто показывают видео. До СКА у меня такого никогда не было, мне очень понравился этот подход.

— Ты сразу зашел в основной состав СКА и стабильно набирал очки в течение всего сезона. Когда ты понял, что у тебя получается хорошо играть на таком уровне? Как ты проживал этот момент?

— Я довольно долго шел к такой стабильности, хорошо подготовился летом.

— В «Нефтехимике» у тебя были неплохие партнеры по звену, но в СКА игроки все равно более мастеровитые. Почувствовал ли ты, что они помогают тебе становиться еще лучше?

— Не знаю, но я еще на тренировках почувствовал уровень команды, надо было каждый раз выкладываться как на игре. Думаю, что как раз в такие моменты ты прогрессируешь и становишься сильнее.

— Насколько велика роль помощников Романа Борисовича в тренировочном процессе?

— Они постоянно общаются между собой, всегда остаются после игр и тренировок. Весь тренировочный процесс, все игровые сочетания они определяют вместе, но решения принимает главный тренер.

— Когда Дмитрий Яшкин переходил в «Ак Барс», то появилась информация, что он имел большое влияние на тренерский штаб. Что скажешь по этому поводу?

— Он был капитаном, поэтому какие-то моменты обсуждал с тренерами.

— Как тебе дался переезд из Нижнекамска в Санкт-Петербург в бытовом плане? Насколько тебе было комфортно переезжать из маленького промышленного города?

— В первую неделю мне было непривычно, а потом я познакомился с командой, начал общаться с ребятами, и все стало хорошо. Мы с женой сейчас кайфуем от этого города, нам все нравится.

— Перед сезоном было много скептических мнений, что у тебя не получится заиграть в СКА. Как ты реагируешь на такое?

— Изначально было неприятно такое видеть, но это стало для меня дополнительной мотивацией показать, что я могу хорошо играть.

Фото Global Look Press

Хотелось бы, чтобы все играли как СКА и «Торпедо»

— Когда вы играли в сборной в одной тройке с Порядиным, то в глаза бросилось ваше отличное взаимопонимание, хотя вы не играли вместе год. Как вы к этому пришли?

— Мне кажется, что оно стало даже лучше. Такое ощущение, что мы за год соскучились, и это дало нам дополнительные эмоции. Последние два-три года в «Нефтехимике» мы играли с Пашей вместе. Мы отлично общаемся с ним, плюс у нас одинаковый возраст, возможно, это дало такие плоды. Хотелось бы еще поиграть вместе, надеюсь, что когда-нибудь получится.

— Как считаешь, может ли в КХЛ случиться так, что в финал выйдет команда не с самым большим бюджетом?

— Думаю, что все возможно. Сейчас все команды выровнялись, это чувствуется по уровню сопротивления. Все научились обороняться и играть по системе. Тот же «Нефтехимик» здорово играл в плей-офф, у них были шансы в серии с «Ак Барсом».

— Григорий Панин в недавнем интервью сказал, что «Адмирал» играл в «блевотный хоккей». Как считаешь, имеет место такая характеристика или результат оправдывает все?

— Если результат есть, значит, они все правильно делают. У команд есть свой подбор игроков, от этого зависит и стиль игры. Тяжело преодолевать оборону у таких команд, поэтому они дают результат. Конечно, хотелось бы, чтобы все играли как СКА и «Торпедо», но не все так могут.

— Бывает ли такое, что тебе приходится дополнительно себя настраивать на матчи с не самыми сильными соперниками?

— В Нижнекамске такое бывало, а в Питере я этого особо не замечал. На СКА все настраиваются по-особенному, все хотят у нас выиграть, из-за этого становится сложнее играть, поэтому надо выкладываться в каждом матче. Это хорошо, потому что у тебя вырабатывается дух победителя. Я получил огромное удовольствие от частых побед.

— Часто ли ты сталкиваешься с провокациями на льду?

— Бывает, но я стараюсь не отвечать на них.

Фото ХК СКА

К публикации зарплат отношусь спокойно

— Когда ты был подростком и играл в Волжске, то мог ли представить, что в будущем будешь выступать за сборную и СКА?

— Нет, конечно, такого я себе не мог представить. Я просто мечтал стать хорошим хоккеистом и добиться чего-то.

— Кто дал тебе самый мощный толчок в карьере?

— Я считаю, что каждый тренер что-то дал для моего развития. Детские тренеры заложили фундамент, а взрослые давали более профессиональные советы и доверяли мне. Я стараюсь все слушать, чтобы подчеркивать что-то для себя, ведь тренеры хотят сделать как лучше.

— Как ты позволяешь расслабиться во время такого долгого сезона?

— В выходные стараюсь погулять на свежем воздухе, съездить куда-то в область или посмотреть что-то из достопримечательностей. Также очень люблю ходить в баню, когда есть время.

— Ты рад, что Месси стал чемпионом мира?

— Конечно, я рад, он ведь так долго к этому шел. Финал был очень интересным, в первом тайме Аргентина выигрывала в одну калитку, а после гола Мбаппе я начал уже волноваться.

— Многие топовые футболисты сейчас переходят в клубы из Саудовской Аравии. Как считаешь, возможно ли такое в хоккее?

— А почему нет? Если будут предлагать хорошие деньги и хорошие условия, то туда будут приезжать классные игроки, а чемпионат станет интересным и привлечет болельщиков. Так могло бы и в КХЛ быть, если бы добавили клуб из Дубая. Многие игроки хотели бы там поиграть из-за климата и хорошего города.

— Я знаю, что ты внимательно относишься к своему здоровью и телу. Когда ты пришел к этому?

— Каждый год я смотрю на более взрослых ребят, читаю интервью про топовых игроков в футболе и в хоккее и делаю для себя выводы. Если ты сам по-настоящему захочешь следить за собой, то будешь делать для этого все. Питание тоже очень важно для организма, в СКА у нас еда лучше, чем во многих ресторанах Европы. От всего этого зависит моя карьера. Помню, что один раз в Нижнекамске регулярно ел выпечку и поправился на четыре килограмма. Я тогда вообще ничего сделать не мог, поэтому попросил тренера по физической подготовке скинуть мне индивидуальную программу, чтобы я похудел. После этого я стал себя очень хорошо чувствовать, все сразу стало легко делать.

— Ты не тратишь лишние деньги на какие-то ненужные вещи, хотя у тебя есть возможность их покупать. Ты всегда был таким?

— Раньше я не получал таких больших денег, поэтому не могу сказать. А так я изначально у ребят спрашивал, куда они вкладывают деньги, сам тоже стараюсь что-то изучать. Я никогда не был транжирой и всегда понимал, что нужно откладывать что-то на будущее, потому что после окончания карьеры ты уже не будешь столько получать. Поэтому нужно вкладывать куда-то деньги, чтобы иметь пассивный доход. Недавно получил образование. Понятно, что сейчас я не буду тренером, но в будущем может пригодиться, тем более у меня есть еще два образования. После хоккея нужно будет чем-то заниматься, потому что будет скучно постоянно дома сидеть.

Фото ХК СКА

— Есть у тебя какие-то брендовые вещи?

— Есть, но я не фанат этого. Считаю, что можно и без брендовых вещей хорошо одеваться.

— Что для тебя значат деньги?

— Это хорошая возможность не быть от кого-то зависимым. Приятно, когда ты можешь себе позволить купить что-то. Деньги — это такая вещь, которые сегодня есть, а завтра их уже нет, поэтому я стараюсь к ним относиться с умом. Потратить их можно очень легко и быстро, но зарабатываются они тяжелым трудом.

— Как ты относишься к тому, что зарплаты хоккеистов открыты общественности?

— Отношусь спокойно. Думаю, что болельщикам интересно смотреть на эту информацию.

— Чем бы ты хотел заниматься после окончания карьеры? Что тебе интересно, кроме хоккея?

— Возможно, в будущем я бы хотел открыть свою баню. У меня уже есть определенные знания и опыт, потому что я стараюсь в каждом городе ходить в баню. А так, конечно, хотелось бы заниматься чем-то связанным с хоккеем, я ведь столько лет провел в нем. Возможно, менеджером или скаутом, пока еще не думал. На данный момент хочется играть в хоккей и получать удовольствие.