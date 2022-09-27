Воспитанник «Спартака» стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Можно ли считать его звездой?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Накануне «Академия Михайлова» выкупила у «Спартака» двух игроков. За Даниилу Булыгина и Ивана Гуськова отдали 11 миллионов рублей. Что же происходит, ведь в МХЛ редко платят такие компенсации? Недавно вратарь Максим Майоров был продан из Тольятти в Ярославль за 15 миллионов. А, например, Иван Мирошниченко обошелся Омску всего в 5 миллионов. Но Булыгин и Гуськов — это не звезды первого уровня. Оба выступали в МХЛ, а Иван в этом сезоне даже не понравился клубу ВХЛ, его отправили в «Крылья Советов», куда из системы «Спартака» попадают парни с туманным перспективами. Как можно платить деньги за человека, который в следующем сезоне уже точно не будет играть в МХЛ? Но это типичная ситуация для Тулы. В городе очень любят хоккей, хотя профессиональные команды там появились недавно. Уверен, что владельцы в будущем хотят видеть клуб КХЛ, но пока по разным причинам не решаются на этот шаг. Зато в городе уже есть команда ВХЛ, а с этого сезона заявлено два клуба МХЛ.

Профессиональные команды не имеют отношения к государству, все на плечах генерального спонсора, предприятия, занимающегося строительной химией, весьма успешного в своей отрасли. Частный спонсор, три команды двух лиг — все отлично. Как только появились профессиональные коллективы, то моментально детей повели в секции, да и в городе начинают любить игру, которая была не особо популярна. Минус только один — в клубе то ли нет плана развития, то ли он весьма странный. За два с небольшим сезона в клубе МХЛ сменилось уже чуть ли не десять тренеров. И со всех непременно требуют побед, хотя очевидно, что у команд, не имеющих истории, заведомо меньшие шансы для достижения спортивных результатов. В Туле прекрасные условия для работы, но есть сомнение, что генеральному спонсору четко объясняют те или иные решения.

Что касается «Спартака», то они ровным счетом ничего не потеряли, а, наоборот, «подняли» 11 миллионов на ровном месте. Булыгин вроде бы неплох, но в системе переизбыток молодых защитников, а он не такой уж и безусловный талант. Да, права на него теряются, но ведь за солидную сумму. Лишь бы «Академии Михайлова» все это пошло на пользу. Их задача — перейти в «золотой» дивизион МХЛ, но надо ли столько платить за такое достижение? Не забываем, что в тульской ситуации мы никого осуждать не можем. Хозяин сам решает, как ему тратить свои деньги. Но анализировать шаги нам никто не помешает.

Лидер

Александр Хохлачев стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории клуба. Сделав передачу в матче с ЦСКА, нападающий набрал 178 очков и обогнал Штефана Ружичку. Трудно представить, сколько бы сейчас у него было баллов, если бы не год карьеры в «Авангарде», сезон в СКА и неудачные попытки закрепиться в Северной Америке. Но и так неплохо. Александр комфортно чувствует себя в «Спартаке», а к нему там относятся по-особенному. Слышал историю, что хоккеист иногда просто ставит в известность тренеров, что берет дополнительный выходной, и с ним никто не спорит. При этом форвард явно не злоупотребляет своим положением, стараясь выкладываться в каждом матче. Он и в нынешнем сезоне лучший бомбардир, с семью очками.

Хохлачев мог бы добиться большего, но подвел характер. В молодости он был довольно ершистым с огромным самомнением. Тот же отъезд в Северную Америку — явное тому свидетельство. Но Хохлачев взрослел, научился достойно принимать испытания. Сейчас это действительно один из самых интересных форвардов КХЛ, а в «Авангарде» он проявил себя как разрушитель. Боб Хартли не видел в нем серьезного атакующего потенциала и заставлял Хохлачева обороняться. То, что форвард набрал 34 очка в чемпионате, — настоящее чудо. Но у Александра в жизни есть еще один тренер, с которым он не сработался. Олег Знарок практически выгнал его из СКА, сложности были, когда они вместе работали в «Спартаке». И хотя на словах Хохлачев опровергает какой-то конфликт, на самом деле они на дух друг друга не переносят. Борис Миронов при всей своей суровости быстро разобрался, как нужно вести себя с хоккеистом, чтобы он приносил пользу. И это работает. Нет сомнений, что если не будет травм или других форс-мажорных ситуаций, то Хохлачев станет лучшим бомбардиром команды и в этом сезоне, да и за топ-10 во всей лиге поборется.

Матч

«Локомотив» и «Барыс» выдали какую-то невероятно скучную игру, а гости обыграли соперника в серии буллитов, при этом за 65 минут не было заброшено ни единой шайбы, даже голевые моменты трудно вспомнить. Уже раздаются требовательные голоса, мол, плохой хоккей ставит Игорь Никитин, на это смотреть нельзя, давайте нового. Но к тренеру сейчас нет вопросов. Не Никитин советует играть в такой хоккей. Более того, он-то как раз не ограничивает ребят в атаке. Все от неуверенности самих хоккеистов.

Вот вам одна из последних историй из жизни ярославского клуба. Руководство после неудач в начале сезона решило изменить концепцию поведения. Теперь там отказались от того, чтобы менять тренеров, а наконец-то задумались о том, чтобы спрашивать с хоккеистов. Идея правильная, но исполнение плохое. То ли громко объявили, то ли пустили слух, что менеджеры решают, какого игрока внесут в список отказов или просто уволят. Конечно, все затряслись, ведь предстоящая смена привычного образа жизни негативно сказывается на настрое, все начинают думать: «А не коснется ли это меня?» В матче с «Барысом» все это было видно. Каждый хоккеист волнуется, боится ошибиться и предпочитает не рисковать, принимая слишком простые решения. Как с этим бороться? Тренер старается взбодрить ребят разговорами, отсутствием накачек, но руководство совсем не помогает. Никитин просит брать на себя ответственность, не бояться, обещая, что за творчество их никто ругать не будет. Но попробуй растормошить людей, когда из главного кабинета доносятся только угрозы. «Локомотив» при Никитине играет правильно, но этого мало. Впрочем, типичная история для Ярославля, где руководство считает лишь свои решения правильными и полезными.