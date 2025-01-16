Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:15

Ведущий форвард «Трактора» собрался в НХЛ. Там его ждут серьезные проблемы

Форвард «Трактора» Шабанов собрался продолжить карьеру в НХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Нападающий «Трактора» Максим Шабанов.
Фото ХК «Трактор»
Telegram Дзен
Максим Шабанов собрался продолжить карьеру за океаном.

Максим Шабанов все-таки собрался в Америку. Не было такого дня, когда он встал из-за стола и прекратил переговоры. Однако решение уже принято, в челябинском клубе все понимают, но постараются зацепиться за шанс, если форвард начнет колебаться. Стоит ли ехать Максиму в НХЛ? Не знаю того, кто этому будет действительно рад.

Хорошо жить в парадигме, что за океаном — лучшая лига мира и там должен поиграть любой хоккеист. По мне, так это унижение для российского хоккея и болельщиков. Мы изначально люди второго сорта, а так считать не хочется. Да, НХЛ более развита, но там иные экономические и политические модели. И мы изначально в неравных условиях.

Роман Ротенберг и&nbsp;Максим Шабанов. Почему СКА не доминирует? Кто уедет в НХЛ в следующем сезоне? Инсайды недели

Шабанов хочет испытать себя, хотя в «Тракторе» к нему относятся прекрасно. В клубе уже неоднократно давали понять, что если хоккеист останется, то он не будет обделен в финансовом плане, кроме того, ему безоговорочно будет принадлежать звание главной звезды клуба. Не так уж это и мало.

Но он хочет попробовать себя в другой лиге, и, наверное, нужно уважать его решение. Правда, он должен понимать, что ему мало того что ничего не гарантировано, так еще и придется очень сильно побороться за то, чтобы пробиться в основной состав любой команды.

Шабанов ведь не в каждом матче КХЛ феерит. В январе в шести матчах на его счету лишь одна шайба. И хотя он выглядел круто во встрече с «Торпедо», все-таки нижегородцы сейчас совсем разобранные. А в НХЛ один хороший матч из шести — повод перебраться на трибуну или даже в фарм-клуб. В Челябинске к Максиму никаких претензий даже во время этой серии, никто не оспаривает его место в составе, а он как играл 18-22 минуты каждую встречу, так и продолжает. В Америке за его спиной будут стоять пять голодных парней, ждущих получить шанс.

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов.
Фото Global Look Press

Говорят, что Шабанов изучает английский. Сомневаюсь, что это даст какие-то плоды, так как нужна практика, но в Америке ценится и нечто другое, чего у Максима нет. Он отказывает в интервью даже пресс-службе, про журналистов вообще речи не идет. И если в Челябинске на это закрывают глаза, то в Америке точно не будут. Причем однажды Максим мне сказал: «Мне по большому счету пресса до одного места, если не получится с хоккеем, то буду заниматься чем-нибудь другим». Философия понятная, честная, но если ты собрался в НХЛ, то ее там однозначно не примут.

Многие считают, что если ты такой весь из себя, то ничего страшного. Главное, показывай на льду хоккей высокого уровня. Но разве Максим способен с ходу так рвать НХЛ, чтобы все моментально закрыли глаза на его недостатки? Вы в это верите? Мне приводят в пример Артемия Панарина, который не знал английского и это ему никак не мешало. Но Панарин был компанейский парень, который общался со всеми, даже не зная английского. Он приехал с открытой душой, а не из района, где нельзя вечером показывать, что у тебя есть телефон.

Игроки СКА Александр Никишин (№ 21), Иван Демидов (№ 91) и&nbsp;нападающий &laquo;Металлурга&raquo; Данила Юров. Нас ждет самый массовый отъезд звезд из КХЛ. Лига может стать намного слабее

Недавно Бенуа Гру осторожно заметил, что если Шабанов останется еще на один сезон, то ему будет лучше, а он (или другой тренер) поможет ему обрести уверенность в своих силах. И, может быть, научит иному отношению к окружающим. Гру-то уж сможет доступно объяснить, как важно демонстрировать людям дружелюбие.

Но кроме этого, Максиму нужно очень тщательно подойти к выбору клуба. Хорошо, что он недрафтованный и может выбирать сам. Ошибиться нельзя. Это будет катастрофой. И при этом надо учесть столько вещей, что иногда кажется — в лотерею легче выиграть. А еще есть масса факторов, которые просто не учесть. Например, то, что в Америке никогда не говорят правду в лицо, а ложь не считают обманом.

В Челябинске у Максима такого не было и не будет.

20
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Трактор
Максим Шабанов
Читайте также
Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 млн рублей
В Белоруссии сообщили о планах по захвату радикалами приграничного района страны
Трусова находится на третьем месяце беременности
Сегодня
Вчера
Неделя