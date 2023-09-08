Федотов выиграл первый матч после армии. Но переоценивать победу не стоит

До оптимальных кондиций вратарю ЦСКА еще далеко.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: Абрамов — 1 (Юртайкин, Светлаков), 4:45 — 0:1. Дитц — 1 (бол., Мамин), 26:37 — 0:2. Панкратов — 1 (Окулов, Нестеров), 39:06 — 0:3. Мингачев — 1 (Юртайкин), 39:46 — 0:4. Мамин — 1 (бол., Дитц, Абрамов), 46:53 — 0:5. Бикмуллин — 1 (Купцов), 57:09 — 1:5.

Вратари: Тихомиров — Федотов.

Штраф: 18 — 4.

Броски: 13 (9+2+2) — 46 (9+22+15).

Судьи: Бирин, Гофман.

8 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3799 зрителей.

ЦСКА не стал перегружать Ивана Федотова и после поражения от «Ак Барса» в матче открытия спрятал недавнего матроса в запас. Отслуживший в армии голкипер пропустил от казанцев пять шайб с 38 бросков. Не сказать, что вратарь провалил игру. Уместнее выразиться: Федотов не спас ЦСКА. Не выручил в моментах, которые еще год назад закончились бы сэйвом Ивана, а не пропущенной шайбой. Сергей Федоров после матча заверил, что ошибки Федотова легко поправить, и для пропустившего «большой кусок профессиональной карьеры» вратарь отыграл хорошо.

Федотову, несомненно, потребуется время, чтобы полностью вспомнить все тонкости профессии. Иван на год выпал из большого хоккей. Никакие тренировки не заменят практику с соперниками, тем более в бешеном темпе регулярки. Два матча — с «Адмиралом» и «Магниткой» — Иван смотрел со скамейки. Федоров доверился Александру Шарыченкову, который не испортил погоды с «моряками», но не выручил с «Металлургом». Выход Федотова с «Нефтехимиком» выглядел логичным и читаемым. С кем, если не с нижнекамцами, Ивану возвращаться к делу?

ЦСКА прилетел в Татарстан мотивированным после домашнего поражения от «Магнитки» Андрея Разина. С нижнекамцами не прослеживались вальяжность и расслабленность. Армейцы сыграли по-чемпионски хладнокровно, рассудительно и прибавляли, когда этого требовала ситуация. Тотальное преимущество по броскам отражает разницу в классе команд. Мало того, что ЦСКА многое удавалось в равных составах, так и еще «Нефтехимик» частил с удалениями и позволил москвичам дважды забить в большинстве. Даррен Диц отличился в середине второго периода, а гол Максима Мамина на 47-й минуте окончательно отложил интригу в матче до лучших времен.

Фото ХК ЦСКА

А что Федотов? «Нефтехимик» предложил Ивану катастрофически мало работы. Только в первом периоде голкиперу пришлось вспотеть, отразив девять бросков. За остальные сорок минут шайба долетела до створа ЦСКА лишь четыре раза. По два — во втором и третьем периодах. Федотов откровенно скучал в воротах большую часть матча, пока партнеры издевались над обороной «Нефтехимика». Иван благополучно шел на «сухарь». Статистику испортил настырный форвард нижнекамцев Рафаэль Бикмуллин. Нападающий смело вылез на пятак и буквально занес шайбу в ворота.

Судьям потребовался просмотр, чтобы определить взятие ворот. После короткого совещания арбитры лишили «сухаря» Федотова и признали первый гол Бикмуллина в сезоне. Неправильно выставлять Ивана крайним в пропущенном голе — в том, что Рафаэль оказался на пятаке, виноваты, прежде всего, проспавшие подключение защитники. Можно лишь отметить факт: Федотов остался без шатаута и отразил 12 бросков из 13. Не переоценивайте победу над «Нефтехимиком». До оптимальных кондиций Ивану еще далеко. Выигрыш в Нижнекамске явно добавит уверенности и позитивно скажется на психологии вратаря. Федотов точно истосковался по победным кулачкам от партнеров после матча.

ЦСКА бессмысленно торопить события и ждать, что Иван заблистает с первых матчей. Праймовый Федотов нужен армейцам во второй половине чемпионата и плей-офф. На старте регулярки не рассчитывайте на чудеса от голкипера. После длинной паузы ему нужно войти в игровой ритм. Вот только не забываем, что каждый матч Федотова сопровождается штрафами от ИИХФ. За игру с «Ак Барсом» ФХР выставили счет на 5 тысяч франков. В санкциях предусмотрена прогрессивная шкала, поэтому следующая сумма однозначно вырастет. Максимум — до 150 тысяч франков.