Где будет играть Гусев? Он уедет в США и вернется в ноябре, даже если не подпишет контракт в НХЛ

«Динамо» такое положение дел не по душе.

Ситуация с нападающим Никитой Гусевым и простая, и сложная одновременно. Она может решиться уже 29 июля. В «Динамо» ожидают, что в этот день хоккеист прилетит в Москву, а уже 1 августа отправится с командой на первый сбор в Минск. Но есть вероятность, что игрок не сможет прилететь в Россию до ноября-декабря.

Напомним, что Никита Гусев этим летом отправился за океан с надеждой найти себе клуб в НХЛ. Теперь-то понятно, что его желание было связано не со спортивной мотивацией, а с бытовыми вопросами. Как стало известно, Никита участвовал в лотерее грин-карты и выиграл ее. Конечно, ему было бы удобней остаться за океаном. Отсюда и новости про то, что хоккеист согласен даже на двустороннее соглашение.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Динамо» же четко дают понять, что предложат хороший контракт, о котором договаривались, лишь в случае, если хоккеист прилетит на первый сбор. Если Никита попросил бы подождать его до глубокой осени, то получил бы гораздо более дешевое соглашение, да и вообще бело-голубые бы раздумывали, стоит ли держать место под форварда. Да, он один из лучших в стране, но ведь и команде надо решать спортивные задачи.

Прямо сейчас ничего не понятно. Возник юридический вопрос, на который никто не может дать четкого ответа. Рассказывают, что в «Динамо» консультировались, имеет ли право человек, выигравший грин-карту, покидать территорию США? Те специалисты, с которыми разговаривал клуб, заверяли — никаких проблем нет, если существует контракт, то это является аргументом для иммиграционной службы и они не посчитают Никиту Гусева тем, кто хочет получить вид на жительство просто для галочки, не собираясь при этом находиться на территории страны.

Однако по другим источникам, Гусев, уехав в первые полгода после выигрыша в лотерею, потеряет шанс на законный статус в США. То есть все это время он обязан находиться на территории Америки и если покинет страну, то это самым негативным образом скажется на дальнейшем рассмотрении нового статуса.

Обе стороны считают себя правыми, так что осталось ждать меньше недели, прежде чем мы получим правильный ответ.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Никто не осуждает Гусева за желание получить грин-карту. В конце концов, он поступает так, как лучше для него и семьи. Сколько Никита еще будет играть в хоккей? Никому не известно. А, видимо, в Америке он знает, чем именно можно заняться. Правда, ума не приложу, как хоккеист за океаном найдет применение своим навыкам, но это уже не наш вопрос.

Играть в хоккей не получится. По имеющимся данным, представитель Никиты с весны пытается найти для хоккеиста контракт. На финишной прямой были два клуба, но оба отказались от такого варианта даже до открытия рынка свободных агентов. Мол, ни по каким параметрам Никита не подходит НХЛ.

В какой-то момент пошли разговоры, что Никиту устроит даже двусторонний контракт. Он готов начать в фарм-клубе и доказать свою полезность. В принципе, никакая команда ничего не теряла бы в таком случае. Деньги вообще не значили ничего, Гусев бы согласился на минимальную зарплату. Примерная зарплата составила бы 775 тысяч в первой команде и 80 тысяч в АХЛ. Но почему-то и при такой сговорчивости хоккеиста желающих предложить ему контракт не нашлось. Пошли разговоры, что Гусев даже готов на односторонний контракт с клубом АХЛ. С расчетом, что через пару месяцев на него обратят внимание и дадут шанс уже в каком-нибудь клубе НХЛ.

Видимо, и этот вариант оказался сложным. В итоге Гусев должен вернуться в КХЛ, провести сезон за «Динамо», а через год снова уехать за океан. Но почему это может не получиться, мы описали выше.

Осталось подождать пять дней.