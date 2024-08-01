Гусев остается в «Динамо»! Отличная новость для бело-голубых и КХЛ

Российский нападающий подписал новый контракт с московским клубом на один сезон.

На фоне возвращения Евгения Кузнецова в КХЛ, которое стало самым шумным, ярким и резонансным за последние годы, история его ровесника Никиты Гусева и «Динамо» незаслуженно осталась на втором плане. Хотя больше радоваться последним новостям должны в Москве, а не в Санкт-Петербурге. Легко объяснить почему.

Дело даже не в том, что с окончательным решением игрок затянул, держа всех в напряжении почти до конца июля, и счастливая развязка сама по себе уже несет положительные эмоции. Гусев — проверенный временем форвард, стабильно выдающий высокое качество игры. Настоящая машина по набору очков. Он сохраняет приличный уровень из года в год вне зависимости от силы соперников и качества собственных партнеров. В прошлом сезоне нападающий установил рекорд результативности в рамках отдельно взятого регулярного чемпионата (89 очков).

Дополнительным преимуществом для «Динамо» станет лояльный для клуба контракт своего лучшего бомбардира. По информации «СЭ», Гусев заработает 70 миллионов рублей за сезон. Еще есть разные бонусы. Привычные 10 процентов (7 миллионов) за выполнение простых условий и около 40 за попадание в тройку лучших по отдельным показателям. Суммарно 32-летний форвард может заработать в районе 120 миллионов. Это не космическая цифра на фоне конкурентов за звание самого результативного игрока КХЛ — Кузнецова, Дмитрия Яшкина, Рида Буше.

У меня никаких сомнений в честности контракта и отсутствии подводных камней. Надо учитывать определенные факторы. Предложение в районе 100 миллионов рублей, которое лежало на столе перед нападающим весной, было актуально тогда. Сейчас — нет. «Динамо» не могло ждать до бесконечности, зарезервировав такую большую сумму. Хотя известно, что у менеджмента бело-голубых был план Б на случай, если Гусев останется в Северной Америке.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не знаю, на что форвард надеялся, уехав еще весной в США. Реальных вариантов, гарантирующих, что он будет играть в НХЛ, а не смотреть за матчами из ложи прессы или кататься на автобусах по бескрайним просторам АХЛ, так и не появилось. Попытка догнать уезжавший поезд заведомо казалась обреченной на провал. Тихоходному Гусеву при всем его мастерстве сложно убедить потенциальных работодателей за океаном в своей боеспособности. Вернуться в США, если ему там захочется осесть по окончании карьеры, никогда не поздно.

Никита — взрослый человек, к мнению которого надо относиться с уважением. Он основные деньги в своей карьере уже заработал и может позволить себе выбирать, что лучше для семьи и для него самого. Поэтому осуждать его за последний шанс найти себя в НХЛ никто не должен. Сейчас, когда в «Динамо» подобралась очень серьезная по именам команда, Гусев может завоевать еще один титул, заодно улучшив свой банковский счет. КХЛ только выигрывает от его нынешнего решения. Поводы чему-то огорчаться отсутствуют. Кажется, и сам Никита это тоже понимает.