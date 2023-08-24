Бывший игрок КХЛ Никита Квартальнов — о Дмитрии Квартальнове, скандалах из-за клиентов и прогрессе молодых игроков.

Никита Квартальнов после окончания игровой карьеры стал хоккейным агентом, и с каждым годом количество его клиентов увеличивается. В интервью «СЭ он рассказал о том, как относится к разговорам о покровительстве отца, бывшего тренера «Северстали», ЦСКА, «Локомотива» и «Ак Барса», ныне работающего в минском «Динамо» Дмитрии Квартальнове, об отношениях с другими агентами, переговорах с иностранцами, и оценил шансы команд в предстоящем сезоне КХЛ.

Не предлагал контракт Рейдеборну

— Ближе к началу сезона большинство хоккеистов уже находят свою работу. Как сейчас проходят будни агента?

— Сейчас больше идет общение с ребятами о том, как идет предсезонная подготовка, кто-то находится на просмотре. Где-то клуб недоволен хоккеистом, возможно, придется искать обмен. Не могу сказать, что есть такая напряженность, как в апреле или мае, когда идет постоянная работа по трудоустройству хоккеистов.

— Стало ли меньше бессонных ночей?

— Бессонные ночи у меня по другой причине — сын недавно родился. В плане работы редко кто-то звонит. Если только с Северной Америкой какие-то моменты связаны.

— Самый сложный вопрос, с которым к вам обращался клиент?

— В прошлом году были большие проблемы с формой у одного хоккеиста. Формы не было ни у него, ни у клуба. Фамилию говорить не буду, но парень достаточно известный.

— Это вратарь?

— Да.

— В минском «Динамо» главным тренером стал ваш отец Дмитрий Квартальнов. Вас обвиняли в том, что вы пользуетесь этой ситуацией и пытаетесь пристроить туда своих игроков. Что вы можете ответить на это?

- Я отвечу на это достаточно просто. Это классика. Классика общественного мнения. Так было в «Локомотиве», когда я только начал свою агентскую карьеру. Так было в «Ак Барсе». И так сейчас в минском «Динамо». Только с каждым переходом Дмитрия Квартальнова вся эта история больше раскручивается, больше об этом пишется. Все это я воспринимаю с улыбкой. Писали, пишут и будут писать. Я не выбирал свою фамилию.

Дмитрий и Никита Квартальновы. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хороший пример и известный, когда три-четыре года назад, когда я только начинал в агентской сфере, Никиту Дыняка купил «Ак Барс». Помните сами, что только ленивый не писал, что он блатной. Только самое смешное, что парень по итогу стал топовым игроком. После Квартальнова были два тренера, и у обоих Никита играл в основном составе. Я думаю, сейчас мало кто скажет, что он играет по блату.

Я как-то в интервью говорил, что все то, чего я добился в агентской сфере за короткий срок, — это сугубо моя работа. Отец мне в этом плане не помогает. Какого-то блата и чернухи здесь близко нет.

Просто у нас принято, что если одна и та же фамилия, будь то руководитель клуба или тренер, сразу ассоциируется с блатным. Только я всегда говорю, что семья у нас большая. Наша фамилия часто фигурирует в СМИ. Есть ряд фамилий, которые всем известны, только про них не пишут. Пацаны играют под руководством своих отцов. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Как-то написали разочек, и все как-то забылось. А когда Квартальнов — сразу хайп.

— Алеша Пилко обвинил вас в том, что вы звонили его клиенту Адаму Рейдеборну и пытались уговорить его перейти в минское «Динамо».

— Что касается ситуации с Адамом, то я его знаю еще со времен «Ак Барса», когда я приезжал в Казань. Когда я узнал, что к нему есть определенный интерес со стороны «Динамо», я просто ему позвонил. Из разряда: «Интересен ли тебе этот вариант?» Уверен, никто в это не поверит, но, честно скажу, смысл был в том, чтобы хороший иностранный хоккеист остался в нашей лиге. К сожалению, их немного. Приезжает очень много своеобразных спортсменов. Сами, думаю, видите и понимаете. Поэтому здесь был просто задан вопрос: «Интересен ли тебе вариант с минским «Динамо»?» На что я услышал, что ему интересно. Я ответил: «Пусть твой представитель связывается с клубом и договаривается». После этого буквально через несколько дней он подписывает контракт с «Берном», если я не ошибаюсь.

Не знаю, чья была эта пиар-акция. Решили на этом жестко так хайпануть. В моей ситуации этот хайп был «левым». Честно скажу, я это расценил как плюс. С точки зрения того, что я иду какой-то верной дорогой, что люди чувствуют во мне определенного конкурента. Я не говорю, что я самый сильный и мощный агент в мире. Но понимаю, что иду куда надо.

Я ничего не сделал криминального, не предлагал ему ни агентский контракт, ни контракт с клубом. Юридически я полностью чист. Но эту ситуацию раздули так сильно... Видимо, это кому-то было нужно. Здесь под раздачу попал я. Я скажу, что принял удар и пошел дальше своей дорогой. И звонили мне, и угрожали. Такое было. Эта ситуация была для меня шоковой, на самом деле. Наверное, хотел как лучше, но получилось как всегда. Коммерческого интереса здесь не было никакого.

— Приходилось ли вам сталкиваться с ситуациями, когда вашим клиентам звонили и проявляли интерес?

— Такие моменты были, реагировал спокойно. Если это повторялось, то мог выйти на связь с агентом и по-мужски поговорить. В нашем агентском бизнесе так принято, а не вбрасывать что-то в интернет. Здесь все-таки дело в игроке. Одному из моих клиентов звонили, наверное, все агенты, на что получили отказ. После этого я понял, что парень будет со мной работать и все будет нормально.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Я не базовый агент минского «Динамо»

— Сколько сейчас ваших клиентов в минском «Динамо»?

— Три игрока, это все молодые ребята. Фамилии называть не буду, чтобы лишний раз ребятам об этом не напоминали. Подчеркну только, что все три хоккеиста были подписаны до назначения главного тренера Квартальнова.

— Есть ли среди них Звягин и Мороз?

— Нет.

— Были хоккеисты, которых хотели привезти в минское «Динамо», но не получилось? И где проходят рамки вашей работы с клубом?

— Я не генеральный менеджер клуба. Давайте с этого начнем. Я могу владеть какой-то определенной информацией. Но использовать ее в своих каких-то целях ни в коем случае я не буду. То, что я, грубо говоря, базовый агент минского «Динамо», — это бред, если честно.

— «Ак Барс» подписал трех нападающих. Как это может сказаться на игровом времени Дыняка?

— Не думаю, что это должно как-то на нем сказаться. Никита находится в своей нише, в которой он — один из сильнейших игроков КХЛ. Он одарен физически, закончил сезон на втором месте по силовым приемам. Новички «Ак Барса» — это игроки под топ-6. Не говорю, что Дыняк — не игрок топ-6, но в этой команде по объективным причинам ему тяжело туда попасть. Даже если что-то будет не так, мы найдем команду для продолжения карьеры. Но Никите все нравится, все отлично.

— У него контракт заканчивается после этого сезона. Были переговоры с руководством «Ак Барса» о продлении?

— Конкретных переговоров не было, но диалог есть. Думаю, должно быть все нормально.

— Андрей Кареев перешел в «Спартак». Что ждете от этого перехода и как оцениваете вероятность того, что он станет первым номером?

— Рыбар — хороший вратарь, думаю, что игровое время будет делиться поровну. Зная характер и отношение к делу Андрея, он может стать первым номером. С этой целью мы и переходили в «Спартак».

— Была вероятность, что он останется в «Салавате»?

— Предложение нам поступило. Но на рынке свободных агентов самым настойчивым был «Спартак». У них достаточно сильная команда, в этом сезоне может пошуметь.

— Как приход Козырева на пост главного тренера «Северстали» скажется на перспективах Никиты Гуслистова?

— Думаю, скажется в лучшую сторону. Система игры поменялась — у ребят больше развязаны руки. Никита неплохо начал прошлый сезон, потом была просадка. Наверное, это один из самых сильных двусторонних нападающих. У него высокий процент выигранных вбрасываний.

— Как вы стали работать со словенским нападающим Яном Дрозгом из «Амура»? Приходилось ли убеждать его остаться в КХЛ?

— Уговаривать его не пришлось, Дрозг сразу сказал, что хочет остаться в КХЛ. Это тот иностранец, который без понтов и без нытья. В курсе, с каким трудом приезжают иностранцы, как им страшно, что тут медведи ходят. Постоянно ищут причины, чтобы не ехать. Есть такое чувство, что многие иностранцы ждут предложений из КХЛ, чтобы использовать их как козырь при переговорах с клубами из других лиг. С Дрозгом было все четко и без проблем.

— Много ли иностранцев у вас сорвалось?

— Человека два-три. Причем люди из Европы и Северной Америки присылают списки хоккеистов, которые готовы приехать, начинается работа, и человек дает заднюю. В России эти игроки заработали бы раза в четыре больше, чем в любой другой лиге. В моей голове это не укладывается. Ребята достаточно взрослые, от 29 лет и выше — в таком возрасте уже нужно зарабатывать. С иностранцами работать сложнее всего.

— Предлагали ли вы легионеров в «Локомотив»?

— Был один легионер, которого предлагал «Локомотиву». Контракт, который мы обсуждали, был настолько солидный, что когда я услышал от хоккеиста «нет», то очень удивился. Жду одобрения от пары хоккеистов, которые готовы приехать в КХЛ.

— Насколько усложнил работу лимит на легионеров? Предлагали ли Дрозгу получить российское гражданство?

— Мы говорили об этом, но Ян не захотел. В Словении нельзя иметь двойное гражданство, к тому же он постоянно играет на чемпионате мира.

Фото Павел Волков, Известия

Фавориты сезона — ЦСКА, «Ак Барс» и СКА

— Почему Павел Гоголев остановил выбор на «Сибири»? Слышал, что у него было много предложений.

— Было пять предложений, к Гоголеву был большой интерес. В КХЛ он был неограниченно свободным агентом, мы воспользовались этой ситуацией. Почему «Сибирь»? Паша 10 лет играл в Северной Америке — по менталитету он уже отличается от нас. Поэтому поехал к Дэвиду Немировски. Плюс система его игры позволяет хоккеистам развиваться.

— Герман Рубцов считался талантливым хоккеистом, «Филадельфия» выбирала его в первом раунде. Что не так пошло у него в карьере? И какие сейчас у него перспективы?

— В первом раунде игрока просто так не выбирают. У Германа была очень серьезная травма. Мы стали работать вместе полгода назад. В «Спартаке» освободилось место центра в третье-четвертое звено, на которое Рубцов может рассчитывать. Я думаю, что он может перезагрузить свою карьеру. Все скилы для этого у него есть.

— Станислав Яровой продлил контракт с «Витязем». Мог ли он перейти в СКА или уехать в Северную Америку?

— Мы знали, что Ярового задрафтуют. Были мысли поехать туда, но лучше это сделать попозже. Есть четыре примера — Панарин, Капризов, Зайцев и Кузьменко. Это те ребята, которые приехали в 22 года или старше, открыли дверь в НХЛ с ноги и порвали эту лигу напрочь. Туда лучше ехать готовым хоккеистом. Мы недолго вели переговоры с «Витязем», быстро договорились об условиях. Знаю, что интерес со стороны СКА был, но пока никаких обменов не назревает.

— Были ли клубы НХЛ, которые принципиально не хотели драфтовать игроков из России?

— Демонстративно об этом не говорили. Но есть пара клубов, которые внутри организации приняли решение, что русских выбирать не будут.

— Кого считаете фаворитом предстоящего сезона в КХЛ?

— Наверное, ЦСКА. Хоть и непонятно, как разрешится ситуация с Иваном Федотовым. Это опытная команда, остался костяк ребят, выигравших кубки. И в ЦСКА есть дух победителя. Сам играл в этой команде, прекрасно понимаю, как это — выходишь на матч и понимаешь, что вряд ли проиграешь. Также «Ак Барс» и СКА существенно усилились — так что классическое трио фаворитов.

— Федотов пропустил больше года. Насколько тяжело возвращаться в хоккей после такой большой паузы?

— Уверен, что физически он готовился. Огромное желание должно перевесить все остальное. И даже по контрольной игре с минским «Динамо» было заметно, что он ничего не растерял. Как был в порядке, так и остался. Очень хочу, чтобы эта ситуация разрешилась, и ближайшие два сезона Федотов будет украшать нашу лигу.

— Минское «Динамо» попадет в плей-офф в предстоящем сезоне?

- У меня нет сомнений. Я видел команду на предсезонке, прекрасно понимаю, в какой хоккей они будут играть. Будет достаточно неприятная команда для соперников. Приход главного тренера — это одно из главных усилений минского «Динамо», где есть четкое понимание, что и как делать. Много есть примеров, когда достаточно средние хоккеисты превращались в игроков хорошего уровня. В минском «Динамо», я уверен, это количество увеличится. Я бы даже поставил на то, что эта команда сможет пройти первый раунд плей-офф.