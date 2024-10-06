Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:45

Замены вратарей (даже после двух голов!) — фишка Ротенберга. Они очень сильно вредят СКА

Вратарь Серебряков в ближайшее время может покинуть СКА
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист СКА Никита Серебряков
Никита Серебряков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
Главный тренер армейцев утомил голкиперов частыми перестановками по ходу матчей.

Отношения главного тренера СКА Романа Ротенберга с игроками — сюжет для отдельного фильма. Последние сезоны армейцы активно используют ротацию. От ссылок в запас не застрахован никто, даже звезды первой величины по меркам лиги. В каком еще клубе Сергей Толчинский получал бы по 11 минут игрового времени? Каждый хоккеист, переходя в СКА, должен понимать, что столкнется с высоким давлением. Особенно сильно это почувстовали вратари армейцев на старте нынешнего сезона.

На первый взгляд, у СКА не было дилеммы по выбору основного голкипера. Ротенберг еще в прошлом сезоне приложил большие усилия, чтобы организовать переход из «Адмирала» Никиты Серебрякова. Вместе с лучшим на тот момент вратарем КХЛ из Владивостока в Санкт-Петербург переехал тренер Юрий Ключников, повлиявший на прогресс Серебрякова. Прошел год: Никита уже не считается безальтернативным номером один в СКА, а Ключникова вовсе пересадили в ложу. На лавке армейцев остался другой тренер вратарей — Максим Соколов.

Евгений Набоков, Илья Ковальчук и&nbsp;Сергей Зубов. Провал Набокова, феерия Ковальчука, легендарный Зубов. Рейтинг новичков СКА из НХЛ

Кейс Серебрякова показывает, как быстро Ротенберг может разочароваться в хоккеисте. Существует версия, что в поражении в плей-офф от «Автомобилиста» обвинили именно голкипера. В межсезонье армейцы даже изучали варианты с приглашением нового вратаря. И это при том, что в системе играют Артемий Плешков, Павел Мойсевич, Глеб Саранчук, а Сергей Иванов и новичок Егор Заврагин на правах аренды перебрались в «Сочи». Неопределенность с голкиперами началась на предсезонке и продолжилась в регулярке. Замены вратарей по ходу игр становятся тренерской фишкой Ротенберга. Букмекерам пора открывать линии на это событие.

В четырех из 12 матчей регулярки главный тренер СКА менял голкипера. Все началось с первой игры с «Металлургом», когда Серебрякова отправили на скамейку после двух пропущенных шайб к началу второго периода. Отчасти ход сработал: армейцы уступили действующему чемпиону только в овертайме. Однако на дистанции решение Ротенберга точно не укрепило уверенность Серебрякова. После того матча (а на самом деле еще с предсезонки) больше времени получает Плешков, отыгравший на начало октября вдвое больше конкурента.

Замены вратарей СКА в сезоне-2024/25

Не обошлось без замены голкипера в последней игре с «Северсталью». После двух пропущенных шайб вместо Плешкова появился Серебряков, но армейцы все равно проиграли. Ротенберг объяснил замену желанием взбодрить команду и добавил, что «Никите дали шанс проявить себя». С таким подходом обоим голкиперам СКА необходимо на каждый матч брать с собой ново-пассит. Психологической устойчивости подобные метания тренера не добавляют. К началу октября Ротенберг прилично утомил обоих голкиперов частыми и не всегда логичными заменами.

Вратарская психология очень тонка. Неслучайно многие главные тренеры на пресс-конференциях уходят от обсуждения их игры. Одно резкое действие или неуместно сказанная критика могут вывести голкипера из равновесия. Ротенберг активно менял вратарей еще на старте прошлого чемпионата, когда СКА получил Серебрякова. Год назад так присел в запас швед Юхан Маттссон. Запомнилась ноябрьская игра с «Витязем», которую сам Ротенберг пропустил из-за дисквалификации. Серебрякова заменили на восьмой минуте, когда Никита пропустил две шайбы с трех бросков. Появившийся на льду Мойсевич не пропустил и помог армейцам выиграть по буллитам.

Опасный момент у ворот Никиты Серебрякова
Опасный момент у ворот Никиты Серебрякова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ситуативно резкие замены голкиперов приносят пользу СКА. Однако на дистанции вратарская бригада становится менее уверенной. Фактически Плешков и особенно Серебряков, отношение к которому изменилось еще после прошлого плей-офф, лишены права на ошибку. Волнение автоматически передается всей команде. Чем быстрее Ротенберг поймет, что к голкиперам нужен особый подход, тем надежнее будут играть Плешков и Серебряков (если последний вообще останется в Санкт-Петербурге — по информации «СЭ», есть вероятность его обмена). По именам бригада СКА — одна из лучших в лиге. Но резкие решения главного тренера, тестирующие на прочность нервную систему вратарей, мешают им поймать кураж и уверенность.

Никита Серебряков
ХК СКА
Роман Ротенберг
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
Все популярные статьи
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 12 8 4 18
3 СКА 12 7 5 15
4 ЦСКА 13 6 7 15
5 Северсталь 13 7 6 14
6 Торпедо 12 6 6 13
7 Динамо Мн 10 6 4 12
8 Динамо М 12 5 7 11
9 Витязь 11 5 6 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 11 4 7 8
И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Ак Барс 11 8 3 16
4 Сибирь 12 7 5 14
5 Нефтехимик 12 5 7 13
6 Металлург Мг 13 6 7 12
7 Сал. Юлаев 9 6 3 12
8 Адмирал 11 5 6 12
9 Авангард 13 5 8 11
10 Лада 12 4 8 10
11 Амур 11 4 7 9
12 Барыс 13 2 11 5
Подробная таблица
03
окт
04
окт
05
окт
06
окт
07
окт
08
окт
09
окт
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
03.10 16:30
Авангард
Локомотив
3
5
03.10 19:00
Витязь
Куньлунь РС
7
2
03.10 19:10
Динамо Мн
СКА
0
3
03.10 19:30
Динамо М
Трактор
1
4
03.10 19:30
Сочи
Адмирал
5
0
03.10 19:30
Спартак
Барыс
4
2
03.10 19:30
ЦСКА
Металлург Мг
0
7
04.10 19:00
Ак Барс
Амур
1
2
05.10 14:00
Авангард
Барыс
4
0
05.10 14:30
Лада
Адмирал
Б
1
0
05.10 15:00
Автомобилист
Сибирь
0
4
05.10 17:00
Северсталь
СКА
4
3
05.10 17:00
Спартак
Металлург Мг
2
5
05.10 17:00
ЦСКА
Трактор
0
4
06.10 14:00
Витязь
Динамо М
-
-
06.10 17:00
Нефтехимик
Амур
-
-
06.10 17:00
Сочи
Динамо Мн
-
-
07.10 17:00
Автомобилист
Барыс
-
-
07.10 18:00
Лада
Адмирал
-
-
07.10 19:00
Ак Барс
Сибирь
-
-
07.10 19:30
Локомотив
СКА
-
-
07.10 19:30
Торпедо
Куньлунь РС
-
-
08.10 17:00
Металлург Мг
Динамо М
-
-
08.10 19:00
Нефтехимик
Амур
-
-
08.10 19:30
Северсталь
Динамо Мн
-
-
08.10 19:30
Сочи
Витязь
-
-
08.10 19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
-
-
09.10 17:00
Трактор
Адмирал
-
-
09.10 18:00
Лада
Сибирь
-
-
09.10 19:30
Локомотив
Куньлунь РС
-
-
10.10 17:00
Барыс
Авангард
-
-
10.10 17:00
Металлург Мг
Торпедо
-
-
10.10 19:30
СКА
Динамо Мн
-
-
10.10 19:30
Сочи
Витязь
-
-
10.10 19:30
Спартак
Салават Юлаев
-
-
10.10 19:30
ЦСКА
Автомобилист
-
-
11.10 19:00
Нефтехимик
Сибирь
-
-
11.10 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
12.10 14:00
Спартак
Ак Барс
-
-
12.10 14:00
Трактор
Торпедо
-
-
12.10 14:30
Металлург Мг
Авангард
-
-
12.10 17:00
Динамо М
Салават Юлаев
-
-
12.10 17:00
СКА
Автомобилист
-
-
12.10 17:00
Сочи
Локомотив
-
-
13.10 10:30
Амур
Лада
-
-
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
-
-
14.10 17:00
Трактор
Авангард
-
-
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
-
-
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
-
-
15.10 12:00
Амур
Лада
-
-
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
-
-
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
-
-
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
-
-
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
-
-
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
-
-
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		12 14

Абрамов Виталий

ЦСКА

12 14

Шабанов Максим

Трактор

 		11 14

Мерфи Тревор

Сибирь

 		11 13

Гутик Даниил

Адмирал

 		10 13

Аймурзин Данил

Северсталь

 		12 12
Статистика / Бомбардиры
И Г

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		12 8

Барак Дерек

Витязь

 		11 7

Абрамов Виталий

ЦСКА

12 7

Аймурзин Данил

Северсталь

 		12 7

Широков Сергей

Сибирь

 		9 6

Пинчук Виталий

Динамо

 		10 6
Статистика / Снайперы
И П

Гутик Даниил

Адмирал

 		10 11

Пресс Робин

Металлург Мг

 		12 11

Мерфи Тревор

Сибирь

 		11 10

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		12 10

Петан Ник

Ак Барс

 		10 9

Бучельников Дмитрий

Витязь

 		11 9
Статистика / Ассистенты

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
В Азербайджане депутаты попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США
В СМИ рассказали о даче Чекалиной признательных показаний на первом допросе
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Сегодня
Вчера
Неделя