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Сегодня, 15:30

Лучший игрок «Спартака» прошлого сезона не попадает в состав. Причина — конфликт тренера и руководства

Николай Голдобин объяснил свое отсутствие в составе «Спартака»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Нападающий «Спартака» Николай Голдобин
Николай Голдобин не попадает в состав «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Что будет с Николаем Голдобиным — его воспитывают или готовят к обмену?

Очередная сложная история возникла с нападающим «Спартака» Николаем Голдобиным. То ли его меняют, то ли его воспитывают, но в матче против «Салавата Юлаева» хоккеист не попал в заявку, и сразу же пошли разные слухи.

В субботу появилась информация о том, что хоккеист может быть отправлен в другой клуб. Комментарий представителя игрока был расплывчатый. На вопрос, возможен ли обмен хоккеиста, он ответил: «Дыма без огня не бывает». Позже на пресс-конференции Алексей Жамнов отметил, что Николай попал в ротацию, а поздним вечером выступил и сам Николай.

«Не переживайте, получил небольшой отдых. Буду готовиться к матчу с «Автомобилистом», — написал он в своем канале.

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Красно-белые вышли на лед в Уфе после двух поражений, но главный тренер оставляет в запасе хоккеиста первого звена и впервые в сезоне получает третий проигрыш подряд. Хорошее ли время для ротации? Так себе. Есть подозрение, что начался воспитательный процесс Николая. Правда, пока непонятно, с какой стороны.

Ни для никого не секрет, что между менеджерами и главным тренером весьма прохладные отношения. Алексей Жамнов вошел в клуб слишком самостоятельно, сразу же запретил кому-либо из начальства появляться в раздевалке, влиять на хоккеистов и разговаривать с ними. Но раньше же все было иначе, и это очень сильно не понравилось некоторым людям в клубе. Однако в прошлом сезоне команда выступала здорово, показывала результат, и Жамнов мог на любом уровне доказывать эффективность своих правил. Но было очевидно, что любой промах, любую оплошность ему не простят.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Довольно ранний вылет в плей-офф в прошлом чемпионате понизил акции главного тренера. В конце концов, во второй раунд команда выходила и два года назад (никто же не помнит, что за счет снятия с турнира «Йокерита»), так что формально результат не улучшен. Хорошая регулярка? Да, было. Но задача-то — выиграть кубок, а любой другой результат будет считаться неудачным.

Уже с лета начались попытки вернуть в клубе то положение дел, к которому привыкли. Что значит «менеджеры не могут разговаривать с игроками»?! Почему это только тренер должен влиять на состав? Так не пойдет. И хотя правила Алексея Жамнова идеальные, в российском хоккее все работает немного не так. Директора и менеджеры очень сильно расстраиваются, когда их заставляют заниматься исключительно своими прямыми обязанностями. Им нужно влезать во все, чтобы почувствовать себя в хоккее. Сейчас нечто подобное происходит в «Металлурге», но об этом в другой раз.

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А тут еще и «Спартак» в этом сезоне стал не такой сильный и красивый, как был в прошлом сезоне. Да, вроде бы положение в турнирной таблице отличное, красно-белые почти на самом верху, показывают зрелищный хоккей. Но, во-первых, не всегда. А во-вторых, поражения слишком громкие.

Наступление на позиции Жамнова началось с самого начала чемпионата. И увольнение Игоря Уланова — это месть главному тренеру за излишнюю самостоятельность. Мы не можем войти в раздевалку, но помощника уволить способны. И второе место в Западной конференции не станет препятствием.

Так при чем же здесь Голдобин-то? Да все при том же. Слишком много начальников. Николай каждый сезон переживает сложные периоды в карьере, были они и в прошлом сезоне, но Алексей Жамнов с этим умел справляться, и потому хоккеист набрал 87 очков. Сейчас же Николая стараются «воспитывать» посторонние, и кризис затягивается, так как парень он впечатлительный и, когда на него начинают давить со всех сторон, может занервничать. Никто не спорит, что Голдобин выступает не так, как в прошлом сезоне, но такое бывает. И если бы все зависело от главного тренера, то кризис был бы непродолжительным.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Может ли быть обмен? Что-то в него не верится. Какая же компенсация должна быть за такого форварда? Кто готов предложить что-то серьезное за нападающего, у которого не всегда стабильное настроение? Все же помнят, что он даже согласился на понижение зарплаты, чтобы играть в Москве. Если его отправить в Хабаровск или в Череповец, то Голдобин вообще прекратит играть.

Очень сложная и мутная история. Надо бы отстать от главного тренера и команды. Пусть они работают и готовятся к плей-офф. Но легко раздавать такие простые советы. В «Спартаке» все работает не так, как кажется правильным на первый взгляд.

Николай Голдобин
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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