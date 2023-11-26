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Николай Голдобин — один из лучших игроков КХЛ на старте регулярного чемпионата. Нападающий в межсезонье сменил клуб и подписал контракт с московским «Спартаком». Адаптация в новой команде прошла быстро: сейчас Голдобин лидирует в гонке бомбардиров лиги. За 36 игр форвард набрал 50 (24+26) очков. После матча в Магнитогорске Николай пообщался с корреспондентом «СЭ» и рассказал о секретах невероятного начала сезона.
— Перед матчем зрители в Магнитогорске тепло вас встретили. Приятно?
— Конечно. По дороге к арене подходили болельщики, фотографировались. Заметил, что все рады меня видеть. Я тоже рад снова приехать в Магнитогорск. Он стал для меня родным. Приятно, что болельщики не забыли обо мне. В «Металлурге» я отыграл три года — чувствую их любовь.
— Огорчились, что не получилось обыграть бывшую команду? Такая принципиальность всегда присутствует.
— Конечно, она есть. Это же хоккей: мы выходим на лед, чтобы победить в каждом матче. Чуть-чуть обидно, но «Магнитка» хорошо играла. Мы, если честно, совсем не играли в наш хоккей. Делали все то, что не должны были делать.
— С чем это связано? Чувствуете, что после классного старта сезона на «Спартак» серьезнее настраиваются?
— Да. Нас разбирают, смотрят видео. И настраиваются, думаю, по-другому. Не как в прошлом сезоне, когда команда не попала в плей-офф. Сейчас мы идем в топе таблицы. Конечно, играть сложнее, но мы должны находить выход из ситуации. Не зря нас называют одной из лучших команд — мы должны выигрывать.
— Как сильно ваша игра изменилась после травмы Ивана Морозова?
— Без Вани тяжело, не скрою. Он — важная часть нашей тройки. Привыкли играть втроем. Ваня — быстрый, скоростной нападающий, может затащить шайбу в зону или меня найти передачей дополнительно. Без него, конечно, тяжеловато.
— После матча, когда с вами играл Александр Бурмистров, вы говорили, что он не испортил картину в тройке.
— Конечно! Саня — хороший игрок, как он может испортить что-то?
— А как играется с Андреем Локтионовым?
— Он тоже классный игрок. Мы забили в прошлом матче, хоть и не выиграли. Андрей отличился и в матче с «Металлургом». Молодец, хорошо играет.
— Есть объяснение, как родилась «химия» в тройке с Морозовым и Порядиным?
— Честно, это необъяснимо. Пашку Порядина я знаю давно. Ваню не знал. Он приехал из Северной Америки. Нас поставили вместе, и появилась «химия».
— Прям с первой тренировки?
— Да. Нас не разбивали. Очень обидно, что Ваня сейчас не играет из-за травмы. Ждем его возвращения.
— Как вам работа с Алексеем Жамновым? Большая личность для мирового хоккея, столько сезонов отыграл в НХЛ!
— Работать с ним — одно удовольствие. Но мы не должны расслабляться и как-то пользоваться его добротой. Сейчас мы играем не очень хорошо. Ужасный выезд — надеюсь, хотя бы возьмем следующий матч. Играть так, как сейчас, нельзя. Ведь нам дают много свободы в действиях.
— Свободы действительно много?
— Много. Впервые так кайфую от хоккея.
— Серьезно?
— Да. Я всегда, конечно, кайфовал от хоккея, но в «Спартаке» это получается по-особенному. Да, иногда я ошибаюсь, бывает. Но ошибаются все — мне ничего не говорят и не посадят за ошибку. Наоборот, в меня больше верят. После этого я выйду и забью или отдам хороший пас на гол. Такое доверие придает уверенность.
— Уже ощущаете себя лидером и звездой «Спартака»?
— Я стремлюсь быть лидером в любой команде. Но ни в коем случае не ставлю себя выше других. Это командный результат. Я работаю на команду, чтобы говорили не обо мне, а об успехах «Спартака». Приятно, конечно, когда и обо мне говорят, но об этом я почти не думаю. Главное — результаты команды.
— Вы быстро интегрировались в красно-белую культуру: ходите на футбол, посещаете мероприятия. Футбольный «Спартак» вам близок?
— Москва — мой родной город. Нас часто приглашают на футбол. Мне понравилось. Последнее время хожу на «Спартак», поддерживаю ребят. Знаком с футболистами. Можно классно провести время.
— Раньше вы играли за ЦСКА, а теперь — в «Спартаке», да и еще на футбол ходите. В отношениях с армейцами чувствуете принципиальность?
— Особо нет. Для меня это просто московское дерби, и все.