«В «Спартаке» кайфую от хоккея по-особенному». Лучший бомбардир регулярки — о невероятном старте сезона

Интервью лучшего бомбардира КХЛ и лидера московского «Спартака» Николая Голдобина.

Николай Голдобин — один из лучших игроков КХЛ на старте регулярного чемпионата. Нападающий в межсезонье сменил клуб и подписал контракт с московским «Спартаком». Адаптация в новой команде прошла быстро: сейчас Голдобин лидирует в гонке бомбардиров лиги. За 36 игр форвард набрал 50 (24+26) очков. После матча в Магнитогорске Николай пообщался с корреспондентом «СЭ» и рассказал о секретах невероятного начала сезона.

— Перед матчем зрители в Магнитогорске тепло вас встретили. Приятно?

— Конечно. По дороге к арене подходили болельщики, фотографировались. Заметил, что все рады меня видеть. Я тоже рад снова приехать в Магнитогорск. Он стал для меня родным. Приятно, что болельщики не забыли обо мне. В «Металлурге» я отыграл три года — чувствую их любовь.

— Огорчились, что не получилось обыграть бывшую команду? Такая принципиальность всегда присутствует.

— Конечно, она есть. Это же хоккей: мы выходим на лед, чтобы победить в каждом матче. Чуть-чуть обидно, но «Магнитка» хорошо играла. Мы, если честно, совсем не играли в наш хоккей. Делали все то, что не должны были делать.

— С чем это связано? Чувствуете, что после классного старта сезона на «Спартак» серьезнее настраиваются?

— Да. Нас разбирают, смотрят видео. И настраиваются, думаю, по-другому. Не как в прошлом сезоне, когда команда не попала в плей-офф. Сейчас мы идем в топе таблицы. Конечно, играть сложнее, но мы должны находить выход из ситуации. Не зря нас называют одной из лучших команд — мы должны выигрывать.

— Как сильно ваша игра изменилась после травмы Ивана Морозова?

— Без Вани тяжело, не скрою. Он — важная часть нашей тройки. Привыкли играть втроем. Ваня — быстрый, скоростной нападающий, может затащить шайбу в зону или меня найти передачей дополнительно. Без него, конечно, тяжеловато.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин и защитник «Металлурга» Егор Яковлев. Фото ХК «Спартак»

— После матча, когда с вами играл Александр Бурмистров, вы говорили, что он не испортил картину в тройке.

— Конечно! Саня — хороший игрок, как он может испортить что-то?

— А как играется с Андреем Локтионовым?

— Он тоже классный игрок. Мы забили в прошлом матче, хоть и не выиграли. Андрей отличился и в матче с «Металлургом». Молодец, хорошо играет.

— Есть объяснение, как родилась «химия» в тройке с Морозовым и Порядиным?

— Честно, это необъяснимо. Пашку Порядина я знаю давно. Ваню не знал. Он приехал из Северной Америки. Нас поставили вместе, и появилась «химия».

— Прям с первой тренировки?

— Да. Нас не разбивали. Очень обидно, что Ваня сейчас не играет из-за травмы. Ждем его возвращения.

— Как вам работа с Алексеем Жамновым? Большая личность для мирового хоккея, столько сезонов отыграл в НХЛ!

— Работать с ним — одно удовольствие. Но мы не должны расслабляться и как-то пользоваться его добротой. Сейчас мы играем не очень хорошо. Ужасный выезд — надеюсь, хотя бы возьмем следующий матч. Играть так, как сейчас, нельзя. Ведь нам дают много свободы в действиях.

— Свободы действительно много?

— Много. Впервые так кайфую от хоккея.

Николай Голдобин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Серьезно?

— Да. Я всегда, конечно, кайфовал от хоккея, но в «Спартаке» это получается по-особенному. Да, иногда я ошибаюсь, бывает. Но ошибаются все — мне ничего не говорят и не посадят за ошибку. Наоборот, в меня больше верят. После этого я выйду и забью или отдам хороший пас на гол. Такое доверие придает уверенность.

— Уже ощущаете себя лидером и звездой «Спартака»?

— Я стремлюсь быть лидером в любой команде. Но ни в коем случае не ставлю себя выше других. Это командный результат. Я работаю на команду, чтобы говорили не обо мне, а об успехах «Спартака». Приятно, конечно, когда и обо мне говорят, но об этом я почти не думаю. Главное — результаты команды.

— Вы быстро интегрировались в красно-белую культуру: ходите на футбол, посещаете мероприятия. Футбольный «Спартак» вам близок?

— Москва — мой родной город. Нас часто приглашают на футбол. Мне понравилось. Последнее время хожу на «Спартак», поддерживаю ребят. Знаком с футболистами. Можно классно провести время.

— Раньше вы играли за ЦСКА, а теперь — в «Спартаке», да и еще на футбол ходите. В отношениях с армейцами чувствуете принципиальность?

— Особо нет. Для меня это просто московское дерби, и все.