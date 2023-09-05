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Сегодня, 11:00

Новая суперзвезда «Спартака»: Голдобин сделал хет-трик и затмил ушедшего капитана

Отдел хоккея «СЭ»
Николай Голдобин.
Фото ХК «Спартак»
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У Николая уже четыре гола в двух матчах.

Обмен Александра Хохлачева из «Спартака» в «Амур» наделал много шума перед стартом сезона — нечасто клубы меняют капитана и лучшего бомбардира прошлого сезона, тем более накануне первого матча регулярки. Заменить Хохлачева в качестве лидеров атаки должны новички Павел Порядин и Николай Голдобин, и у них это неплохо получается. В первом матче сезона против «Куньлуня» (3:4) оба забили по голу, но не смогли вытащить победу для команды. А вот в игре с «Северсталью» ударная тройка красно-белых разошлась не на шутку.

Началась домашняя игра с череповчанами для «Спартака» с холодного душа — уже на третьей минуте Дмитрий Моисеев открыл счет. Отыгрались хозяева только в начале второго периода благодаря точному броску нового капитана Дмитрия Вишневского в большинстве, а вскоре Голдобин после передачи Савикова и неудачной смены соперника вышел один на один с Шугаевым и забросил свою первую шайбу в матче.

Гости отыгрались, но вскоре «Спартак» снова вышел вперед после красивого гола Германа Рубцова. А под занавес второй двадцатиминутки Голдобин оформил дубль, воспользовавшись удачным отскоком от лучшего бомбардира череповчан Пилипенко.

Самый красивый гол в матче Голдобин приберег на третий период. Убежав в контратаке от Седова, он эффектно переиграл Шугаева и завел шайбу в ворота. На лед полетели кепки, одну из которых Голдобин даже надел поверх шлема прямо на скамейке.

Уровень мастерства Голдобина никогда не вызывал сомнений. Чего только стоит его игра в плей-офф-2021/22, когда «Магнитка» дошла до финала. Если бы уральцы все-таки дожали ЦСКА, Николая наверняка признали бы самым ценным игроком Кубка Гагарина. Но нестабильность — главная проблема Голдобина. Играй он каждый матч так же, как вчера против «Северстали», точно бы стал главной звездой КХЛ. Пока же остается только надеяться, что Николай сохранит заданный на старте сезона темп. Четыре гола в двух матчах — это очень мощно.

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
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