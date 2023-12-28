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Сегодня, 17:45

Ковалев, Мозякин и Попов: кто из ветеранов может возобновить карьеру, как Ковальчук и Хабибулин?

Ковалев, Мозякин и другие ветераны, которые могли бы вернуться в клубы КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Алексей Ковалев, Сергей Мозякин, Александр Попов.
Фото «СЭ»
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Ждем возвращения легенд?

Работа некоторых клубов в дедлайн показывает, как на флажке можно закрыть проблемные позиции и заходить в концовку сезона с большей уверенностью по составу. «Авангард» собрал вторую тройку нападения в поддержку компании Владимира Ткачева. «Трактор» продлил Максима Шабанова, скинул проблемный актив — Мэдисона Бауи — и добавили составу глубины. Некоторые клубы сыграли на ностальгии и помогли возобновить карьеры звездам прошлого. И если возвращение в «Спартак» Ильи Ковальчука предсказывалось заранее, то подписанный контракт Николая Хабибулина с «Торпедо» серьезно удивил. Хотя Игорь Ларионов уже анонсировал задумку, но верилось в ее реализацию с большим трудом.

Хабибулин и Ковальчук — игроки разных поколений. Николай Иванович в 1992 году выиграл Олимпиаду в Альбервилле, когда Илья Валерьевич еще ходил в школу. Смелый эксперимент «Торпедо» позволит игрокам встретиться на льду в матче КХЛ. Голкиперу в январе исполнится 51 год. Возраст солидный во всех смыслах. Достижение Вячеслава Фетисова, вернувшегося на одну игру в КХЛ, когда ветерану ЦСКА было 51 год 7 месяцев, Хабибулин не превзойдет. Для этого придется продлевать контракт с нижегородцами и выйти на матч еще и в следующем сезоне. Запущенная тенденция на перерождение ветеранов заставляет пофантазировать: а кто еще из завершивших карьеру игроков мог бы снова ворваться в большой хоккей?

Хоккеист «Спартака» Илья Ковальчук.
Илья Ковальчук.
Фото ХК «Спартак»

Теперь уже не кажутся абсурдными заявления Максима Сушинского, который — то ли хайпа ради, то ли на полном серьезе — размышлял о возвращении в КХЛ как игрок. Су-33 на год моложе Хабибулина, хоть и закончил с хоккеем на сезон раньше — и сделал это не в НХЛ, а в чемпионате Швейцарии. «Спартак» мог продолжить поддержку ветеранов и помимо Ковальчука заявить Алексея Ковалева, помощника Алексея Жамнова. Легендарный форвард прямым текстом говорил, что готов сыграть за красно-белых при необходимости. Несмотря на давнее завершение карьеры (в 2017 году), АК-27 держит себя в форме, что подтверждали сами игроки «Спартака». Они рассказывали, как тренер накручивал их во время игровых тренировок.

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Понятно, что зеленый свет ветерану, который намеревается еще пошуметь в КХЛ, дадут только в случае яркого сюжета. Как возвращение Ковальчука в родной «Спартак». Как контракт Хабибулина с «Торпедо», ведь Николай не успел провести прощальный матч. Сезон-2013/14 голкипер досрочно завершил из-за травмы, а летом предложений не поступило. Так и закончил — но, как выяснилось, никогда не поздно отмотать время назад и переиграть обстоятельства.

Николай Хабибулин на своем примере покажет молодежи, как надо защищать ворота.
Фото ХК «Торпедо»

Красиво уйти из хоккея не получилось Сергею Мозякину. Лучший снайпер отечественных чемпионатов рассчитывал продолжить карьеру после сезона-2020/21, но не договорился с «Металлургом» и закинул коньки на дальнюю полку. В силу разных причин срывались прощальные матчи Мозякина — мешали то ковид, то реконструкция аэропорта в Магнитогорске. Сейчас Сергей Валерьевич входит в тренерский штаб «Металлурга». Возвращение бомбардира на лед восприняли бы спокойнее, чем тот же контракт Хабибулина с «Торпедо». Неизвестно только, в какой сейчас форме Мозякин.

ЦСКА проиграл пять матчей подряд, а перед дедлайном отказался от масштабных сделок, за исключением расторжения вратаря Александра Шарыченкова. Раз уж «Торпедо» перевело Хабибулина из тренеров во вратари, то и армейцам стоило задуматься: а не реанимировать ли карьеру Александра Попова, который входит в штаб Сергея Федорова? Последний плей-офф, когда ЦСКА обыграл в финале «Магнитку», нападающий доигрывал на смеси уколов и морально-волевых качеств, а после победы не вышел на награждение. Вряд ли Попову позволило бы сыграть здоровье, но взбодрить раздевалку такая задумка могла.

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Конечно, в таких экспериментах больше пиара, чем спортивного смысла и логики. Никто не ждет, что Ковальчук поведет за собой «Спартак», несмотря на два гола в двух матчах подряд, а Хабибулин подвинет своих учеников — Адама Хуску и Ивана Кульбакова. Шумихи, впрочем, обе истории соберут едва ли меньше, чем легендарный Фетисов, спустившийся в 2011 году из вип-ложи на лед. Последуют ли примерам Ковальчука и Хабибулина другие ветераны — узнаем только в межсезонье. Переходы в КХЛ до 1 мая официально запрещены.

Алексей Ковалев
Илья Ковальчук
Николай Хабибулин
Сергей Мозякин
Хоккей
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