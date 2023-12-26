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Сегодня, 21:40

Мощный трансфер «Авангарда»: в Омск едет один из лучших центров лиги

Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Михаил Зислис
Обозреватель
Николай Прохоркин.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Николай Прохоркин.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Николай Прохоркин меняет клуб.

Менеджмент омского клуба взорвал бомбу за день до закрытия трансферного окна. Не самую громкую, но вполне весомую. Обмен получился каноническим, если говорить о медийной составляющей. «Авангард» играл в Новосибирске, и сам Николай Прохоркин перешел из одной раздевалки в другую. Возможно, форвард уже не тот, каким был несколько лет назад, когда считался одним из ведущих игроков СКА. Но выцепить качественного игрока на безжизненном рынке КХЛ — это крупный успех. Почти магия.

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Любой центральный нападающий с таким набором качеств и с русским паспортом сейчас котируется дороже золота. Почти все стоящие игроки этого амплуа находятся на контрактах. Во вторник продлил свое соглашение до 2026 года с ЦСКА Владислав Каменев. Минус один классный центрфорвард с потенциального рынка свободных агентов КХЛ. После 30 апреля заканчиваются контракты у Дениса Зернова, Андрея Светлакова, Максима Шалунова и Кирилла Семенова. По этим игрокам прогноз тоже очевиден. Все должны остаться в своих нынешних клубах. При самом оптимистичном раскладе на рынке окажется один человек из списка. Для него наверняка попросят астрономические деньги.

Сейчас «Авангард» и Прохоркин имеют возможность заново присмотреться друг к другу, прежде чем заводить диалог о будущем. Хотя привезти классного центрального нападающего со стороны в межсезонье тоже будет сложно. Нынешнюю сделку уже можно считать победой. Сумма компенсации оказалась очень умеренной и не станет ударом по трансферному бюджету омского клуба.

Николай Прохоркин.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В пользу «Авангарда» сыграли два фактора. Первый — после смены главного тренера в «Сибири» имеющий свое мнение Прохоркин не нашел контакта с Сергеем Кривокрасовым и с какого-то момента лишился места в первой бригаде большинства. Сложно понять, чем руководствовался спортивный отдел новосибирцев, но, кроме финансовой экономии, расставание с игроком ничем другим объяснить нельзя.

Второй фактор — позиция самого игрока, который имел право выбирать. В его услугах был очень заинтересован «Трактор», предлагавший шикарные условия. Однако нападающий отказался от варианта с возвращением в родной город. Вероятно, Прохоркин считает кубковые перспективы «Авангарда», где он не так давно играл и имеет множество знакомых, выше. Это можно будет проверить через два месяца. Пока же омский клуб выглядит теневым победителем дедлайна. Помимо приобретения Прохоркина у сибиряков есть договоренность с опытным иностранным крайним нападающим под второе звено. Кроме того, клуб работает еще по нескольким кандидатам и может удивить одной-двумя сделками в последний день.

Николай Прохоркин
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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