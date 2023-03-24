Почему топ-клуб снова провалился в плей-офф? Объясняет главный тренер

Интервью Николая Заварухина из «Автомобилиста».

Нынешний сезон стал уже вторым для Николая Заварухина на посту главного тренера «Автомобилиста». В большом интервью «СЭ» он рассказал о причинах поражения от «Магнитки» в первом раунде плей-офф, подписании нового контракта с екатеринбуржцами, селекции клуба и прогрессе молодежи.

Николай Заварухин. ХК «Автомобилист»

Нас подвела игра в овертаймах

— Не было ли мысли, что вам могут не простить поражение от «Магнитки»?

— Наверное, больше переживал за последнюю игру с Магнитогорском. Честно, не думал о контракте. Тем более что нужно было каждый день настраивать и восстанавливать ребят. Хотелось дать результат. Мне не стыдно за всю серию и за проделанную работу. Многие журналисты писали, что у «Автомобилиста» в серии с «Металлургом» вообще нет шансов, ставили на 1:4. Но мы отыграли здорово. У нас получилась интересная серия и для тренеров, и для болельщиков.

Где-то нас подвела игра в овертаймах. Скорее всего, здесь сказалось психологическое состояние команды после того, как соперник сравнивал. А так, мне было очень приятно находиться в этой атмосфере. Считаю, что самое главное в этом нелепом поражении — это вратарская тема. У нас травмировался Матссон, который набрал хорошую форму. Думаю, что с ним бы мы прошли дальше и дали бы бой следующему сопернику.

— У Бобкова, которому вынужденно пришлось стать стартером, больше были проблемы с психологией или «физикой»?

— Физическое состояние у него было хорошим. Наверное, он просто не попал в эту серию из-за психологического состояния.

— Были ли у клуба особые условия, при которых вам предлагали продлить контракт в плане подготовки или тренерского штаба?

— Пока на эту тему мы не разговаривали. Пока ни мы, ни руководители не понимаем, когда начнется летняя подготовка. Просто был предложен контракт, и я принял его, осознавая, какая большая ответственность лежит на мне. Все равно считаю себя молодым тренером. Конечно, во главе всегда стоит результат. Если бы не чувствовал, что могу его дать, или были бы какие-то сомнения, не согласился бы подписать контракт.

— Ваш тренерский штаб сохранится?

— Все в процессе переговоров. Пока команда и тренеры ушли на выходные. Думаю, понимание в этом вопросе наступит к старту небольшого тренировочного лагеря, на котором будет много молодых ребят из МХЛ и «Горняка».

— Понятно, что вам в этом вопросе сковывает руки новый лимит. Но есть ли у вас желание по максимуму сохранить этот состав?

— Вы не первый год в хоккее — сами знаете, какой сейчас рынок. Можно сказать, что сейчас его практически нет. Да, наша главная задача — по максимуму сохранить этот состав. Плюс хочется взять качественных опытных русских игроков — это тоже очень важно. Возможно, это будут даже какие-то возрастные игроки, которых можно назвать кубковыми бойцами.

Если говорить про сокращение лимита, то я считаю этот шаг неправильным. Самая оптимальная цифра — 5 качественных легионеров. Молодые ребята все равно должны смотреть на них и учиться.

Я уже как-то вспоминал этот пример. В свое время к нам в «Салават Юлаев» приезжал на закате карьеры Сергей Гомоляко, когда большинству ребят было 25-26 лет. И мы постоянно смотрели на него и брали что-то хорошее. Нам нужно больше людей такого уровня, нужна такая преемственность. Все равно болельщики ведь приходят смотреть не на беготню, а на мастеров уровня Да Косты, на красивые голы и комбинации.

На сегодняшний день заменить этих легионеров российскими ребятами тяжеловато. Я понимаю, что есть СКА и ЦСКА, у которых много российских мастеров. Но остальным командам будет тяжело.

— Кого бы вы в нынешнем составе назвали таким учителем, кроме очевидной фигуры Сергея Широкова?

— У нас ребята смотрят на профессионализм тех же Брукса Мэйсека, Кертиса Волка, Ника Эберта. В этом году все легионеры показывали хороший уровень. Не было такого, что кто-то филонил. Многие играли в плей-офф с температурой и травмами. Никто не говорил, что не будет играть. Тот же Да Коста провел хороший сезон — это мастер, от которого всегда ждешь чего-то большего.

Волк вообще себя не жалеет. Кертис — красавчик! Всегда ходит в зал, занимается дополнительно. Иной раз спросишь у него: «Что-нибудь болит? Может, дать паузу?» В ответ всегда: «Нет-нет. Я буду играть». Вообще никаких вопросов.

Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста. ХК «Автомобилист»

В «Автомобилисте» довольны легионерами

— Этот плей-офф доказал, что Мэйсек и Да Коста — кубковые игроки?

— Мэйсек — боец, и я знаю это. У Стефана тоже получился хороший плей-офф. Конечно, они все равно способны на большее. Надеюсь, что если Да Коста останется, то он покажет еще более удачную игру. Если возвращаться к Бруксу, то он забил очень хорошие голы. К нему нет никаких вопросов.

— При Мартемьянове все говорили, что «Автомобилисту» не хватает качественных защитников и глубины в обороне, при Питерсе — классных игроков нижних звеньев. Чего не хватает команде сейчас?

— Прежде всего, центральных. Пока непонятно, останется ли в команде Патрис Кормье. Понятно, что сейчас хочет поехать в НХЛ Никита Трямкин. Но мы в любом случае будет ждать его и будем рады видеть в любое время. Плюс у нас уже есть на карандаше крайний нападающий. Однако пока непонятно, захочет ли он ехать к нам или нет.

А так, хочется пополняться и молодыми игроками. Сейчас езжу и смотрю голодных ребят с ВХЛ. Некоторые из них должны залезть и отобрать место в составе. Все равно наша система работает, и в том же «Горняке» есть очень неплохие ребята, которым мы будем давать шанс. Хочу, чтобы они завоевали уже твердое место в составе.

— Из ближайшего резерва Неучев ближе всех к стабильному месту в основе?

— Если говорить про молодежку, то у нас очень много равных игроков. Есть интересный защитник 2005 года рождения Никита Ишимников, Ярослав Трофимов, Егор Плитин, который в конце сезона отыграл не так удачно в МХЛ. Постараемся взять на сборы максимальное количество молодых ребят — за ними будущее. Главное, чтобы они были готовы к этой роли.

Также смотрим и за «Горняком». Рады, что ребята из ВХЛ очень сильно помогли нам, когда у нас была эпидемия травм. Тот же Дима Жукенов очень здорово играл, хотя его уже и не назовешь молодым игроком. Также могу назвать Егора Баранова, Василия Филяева, Владимира Кузнецова и Максима Рассейкина. Здорово, что система сработала и помогла нам в тяжелое время.

— В чем нужно добавлять Неучеву?

— Если он собирается ехать за океан, то ему нужно научиться играть в мужской хоккей, подтянуть физическое состояние. Он должен быть готов к жесткому хоккею, к удержанию шайбы за счет корпуса. Да, Витя очень быстрый и техничный игрок. Но если он добавит в этих компонентах, то вырастет в очень хорошего игрока.

На сегодняшний день он еще не совсем созрел для поездки в Северную Америку. На мой взгляд, еще год-два ему нужно отыграть в России. У нас есть понимание, как его развивать. Я вижу его в составе в хорошем звене и готов дать ему игровое время. Теперь главное, чтобы он взял его.

— Что мешает наконец-то закрепиться в КХЛ двумя праворуким защитникам Александру Щемерову и Александру Севостьянову, к которым стабильно в межсезонье есть интерес от других клубов?

— Вчера смотрел, как Севостьянов сделал дубль за «Горняк» в матче против «Кузни» и очень здорово действовал. Мне он очень нравится своим отношением. Но у нас много праворуких защитников: Эберт, Василевский, Зборовский, Блэкер — на сегодняшний день они сильнее. Понятно, что мы ребят не сбрасываем со счетов.

Тот же Щемеров сыграл бы в этом году больше, не будь у него болезней и травм. Хотели побольше дать ему сыграть во время последнего дальневосточного выезда в регулярке. Но он там отыграл не очень, а после заболел ангиной. Не хотелось бы ни с кем расставаться. Хочется держать ребят при команде и чтобы они завоевывали место в составе.

— Почему остановился в прогрессе Сергей Зборовский, от которого так фанател Билл Питерс?

— Наоборот, он в этом году сыграл даже лучше, чем в прошлом, еще немного окреп. Просто получилось так, что он в плей-офф провел только одну игру, когда мы проиграли в Магнитогорске. Но его вины в поражении не было. Уже потом мы с тренером по защитникам Олегом Ореховским сделали ставку на шесть защитников, которые отыграли всю оставшуюся серию. Думаю, он еще будет добавлять. У него есть все данные для этого: хорошее катание, умение работать.

Нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев. ХК «Автомобилист»

«Есть люди, от которых ожидал большего»

— Если сравнивать с предыдущими сезонами, «Автомобилист» возмужал как клуб с претензией на приставку «топ»?

— Могу сказать, что здесь всегда была топ-организация. У нас хороший спонсор, который делает все для команды. Ребята возмужали, у них появился опыт. Все равно седьмая игра плей-офф — это немного другая жизнь. Здорово, что мы ее прожили, хоть и не выиграли.

Этот сезон вообще был необычным для всех. В КХЛ еще никогда не проводилось столько матчей. И чувствовалось, что во время сезона у нас был хороший коллектив. Очень неприятно проигрывать в такой серии. Особенно перед болельщиками, которые очень здорово нас поддерживали.

— Кто для вас главный прорыв сезона?

— Считаю, что вся команда сыграла здорово. Многие сыграли на своем уровне. Тот же Серега Широков классно помог нам. Но мы и брали его на эту роль — я очень хотел, чтобы он был в команде, просил руководителей подписать его. Нам нужен был такой мужик в команду, который и Олимпиаду выигрывал, и Кубок Гагарина брал. Сразу сказал, на какую роль мы берем его. Ребята сами выбрали его капитаном. Он очень достойно провел сезон. Да, где-то помешала сыграть больше и ярче травма. Многие пишут, что у него уже такой возраст. Но он реально хорошо двигается. Надеюсь, в следующем сезоне он поможет команде еще больше.

А если говорить про прорыв, то мне понравилось, как вырос Витя Неучев. Надеюсь, он больше возьмется за такой взрослый хоккейный ум. Хочется, чтобы он играл не только в комбинационный хоккей, но и блокировал броски, играл в тело, становился универсальнее. Я всегда говорю ему: «Посмотри на того же Да Косту. Посмотри, сколько у него силовых приемов. Сейчас все играют в тело и ловят шайбу на себя».

— С Да Костой общаетесь по-русски, судя по видео из Хабаровска?

— И по-русски, и по-английски.

— После истории с новосибирскими легионерами вы стали жестче по отношению к ним?

— Здесь немного другие ребята. С ними легче, чем с одним новосибирским финном. Конечно, с них огромный спрос. Проводили собрание с ними, говорили, что они должны вести команду своим примером.

Приведу реальный случай. У нас в плей-офф по вечерам были некоторые занятия по желанию. И иностранцы приходили не только вечером, но и утром дополнительно заниматься. На такое отношение к себе, к хоккею и к команде очень приятно смотреть.

— Есть ли у вас план развития для Владимира Галкина?

— Хочу, чтобы он стал твердым вратарем уровня КХЛ. Я не ставлю на нем крест. Он довольно много играл вначале и пользовался шансами. Многие пишут о том, как здорово Володя играет в ВХЛ, и я только рад за него. Однако там немного другой уровень. Понятно, что у него есть свои амбиции. Но парню только 23 года — его вратарская карьера только начинается. У него хорошие данные.

— Олег Ли очень здорово начал сезон с Волком и Мэйсеком. Почему вторая половина регулярки у него пошла по нисходящей?

— Для меня это тоже неожиданность. Может быть, все дело в количестве матчей. Олег ведь очень сильно зависим от движения и скорости. Наверное, нужно было дать ему паузу на пару игр. По самоотдаче к нему нет претензий.

— Вам понравилось играть так много в регулярке?

— Сезон пролетел без огромных перерывов, словно за месяц. Понятно, что было тяжело. Но мне очень понравилось. Много игр, много эмоций, много новых нюансов подготовки. В это время как раз и выходит на первый план ротация, которая помогает ребятам оставаться свежее и играть в более быстрый хоккей.

— Ваш коллега Алексей Кудашов на пресс-конференции сказал, что в «Динамо» были игроки, которые его откровенно разочаровали в плей-офф. У вас были такие примеры?

— Есть люди, от которых ожидал большего. Не буду их озвучивать. Все-таки регулярка и плей-офф — это разные турниры в плане психологии. Но есть и те, кто порадовал. Многие выходили с температурой и играли на уколах.

Николай Заварухин. ХК «Автомобилист»

«С прашиваю мнение Дацюка по многим вопросам»

— Вы на связи со своим учителем Владимиром Крикуновым?

— Да, мы созванивались. Он поздравлял нас с победами. Делился своим мнением по регулярному чемпионату, говорил, что ему не понравилось. Это нормально. Владимир Васильевич помогал мне. Почему бы не послушать опытного специалиста? Плюс мне помогали и другие старшие тренеры. Здорово, что есть возможность выслушать совет от них.

— Многие журналисты писали, что вы нагрузили команду в декабрьскую паузу и из-за этого словили довольно длительный спад после Нового года.

— Нет, этого не было. Да, помню, как писали про какие-то баллоны. Но это неправда. Некоторые в декабрьскую паузу поехали на Матч звезд. Кто-то поехал домой, потому что люди по полгода не видели свои семьи, кто-то приболел. В итоге получилось, что у ребят около недели не было игровой практики и льда. Думаю, команда немного расслабилась. Может, даже наоборот нужно было чуть подгрузить ее.

У нас не было спада, чтобы мы вообще не двигались. Опять же, очень много проигрывали в овертаймах, после которых ребята теряли уверенность. В паузу мы подошли к процессу более лояльно. Недавно разговаривал с одним знакомым, и он спросил: «Ты им баллоны давал что ли?» Только какой смысл давать баллоны, когда у тебя 68 матчей в регулярном чемпионате? Мы уже отошли от этого.

— Как часто взаимодействуете с Павлом Дацюком?

— Павел занимается молодежной командой. Мы с ним видимся и разговариваем. Не скрою, спрашиваю его мнение по некоторым моментам. Опять же, он опытный человек. Почему нет? Информация от него для меня важна, ее никогда не бывает много. У нас хорошие отношения с ним. Всегда могу позвонить ему.

— Вы отработали сезон с Биллом Питерсом. Что взяли от него за период совместной работы? Тот же Евгений Шалдыбин говорил, что очень многое почерпнул в плане продвинутой статистики.

— Соглашусь с Женей, что у Питерса было много полезной статистики. Наверное, взял от него моменты в плане игры команды после вбрасывания: как играет команда соперника, как должна строиться твоя система. Плюс были упражнения на эту тематику.

— Кто-нибудь, кроме Ларионова, в этом сезоне из коллег задает тренды?

— Если за исключением Ларионова, то сложно сказать. У него такой хоккей — постоянное движение, постоянный накат, атака. Игорь взял ребят, которые очень хорошо катаются. В остальном смотришь на другие команды в плане той же обороны, прессинга и не видишь чего-то нового: кто-то может пойти активно, кто-то откатиться по схеме «1-4». Условный ЦСКА играет «1-1-3», «Локомотив» — «1-3-1». Все уже знакомо нам.

Все-таки «Торпедо» — это открытие сезона. Они бегут в прессинг, хорошо владеют шайбой. Кстати, Питер в похожий хоккей играет.

— У вас было предубеждение относительного того, что стиль «Торпедо» в плей-офф не будет работать?

— Не скажу, чтобы я сильно сомневался в нем. Да, в нем есть много авантюрных моментов — тот же бег на встречном движении. Но он дает результат. Значит, Ларионов работает правильно.

Игорь очень импонирует мне как игрок. Я рос на его примере. Для меня он был иконой. Когда играл сам, то мне больше всего нравилось именно его понимание хоккея.

— За кого будете болеть дальше?

— Больше буду болеть за хороший хоккей. Посмотрел первые игры полуфиналов конференций. Но пока команды выглядят тяжелыми. Даже Казань двигалась не так, как в конце регулярки. Питер с Нижним сыграл на равных.

У меня больше фаворитов среди игроков. Не скрываю, что буду болеть за Костю Окулова. Мы работали с ним в «Сибирских снайперах». Мне приятно, что он растет. Плюс импонирует омская тройка Ткачев — Найт — Буше.

— Стоит ли Окулову ехать в НХЛ или он упустил свое время для отъезда?

— Мое мнение — надо ехать. Да, может быть, это будет последний шанс. Однако не сомневаюсь, что он может там играть.