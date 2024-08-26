«Это был лучший сезон за историю «Автомобилиста». Он выбил «Ак Барс» и СКА из последнего плей-офф

Интервью главного тренера уральцев Николая Заварухина.

«Автомобилист» удивил многих в прошлом сезоне, обыграв поочередно в плей-офф двух фаворитов — «Ак Барс» и СКА. У екатеринбуржцев были отличные шансы выйти в финал, но в серии с «Магниткой» они проиграли в седьмом матче. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью «СЭ» рассказал о трансферах клуба и задачах на новый сезон.

С Макеевым не совпали по финансам

— Накладывает ли удачный прошлый сезон дополнительную ответственность на «Автомобилист»?

— Конечно, у нас получился удачный сезон, лучший сезон за всю историю. Ответственность всегда была. Сейчас подняли планку, хочется ее удержать и подняться выше. Давления пока не ощущаем. И ребята, и тренерский штаб понимают, что надо двигаться вперед.

— В команде не так много изменений по сравнению с прошлым сезоном. Это было ваше пожелание?

— Это совместная работа тренерского штаба и руководства клуба. Мы не видели большого смысла менять команду. Она долго собиралась, ребята понимают систему игры и устраивают нас. Плюс рынок был не таким богатым — те хоккеисты, которых мы подписали, нам пригодятся.

— Вы понимаете, почему у Лайпсика не получилось в СКА?

— Он — мастер, мы знаем, как он играл в ЦСКА, «Магнитке», НХЛ. Быстрый игрок, хотели придать скорости команде. А то, что не подошел СКА — такое бывает. У таких игроков после плохих сезонов бывают очень удачные.

— Чем приглянулся Ник Меркли?

— Нам нужен был праворукий нападающий под большинство. Может забить, отдать, неплохо отрабатывает в обороне. Меркли не первый год играет в КХЛ, надеемся, что не будет долгой адаптации.

— В прошлом сезоне он играл нестабильно в минском «Динамо».

— У каждого спортсмена бывает черная полоса, которая рано или поздно должна перейти в белую. В первый год он нам понравился. Был другой тренер, может быть, были другие требования.

— Лайпсик и Меркли — по сути, замена Макееву и Широкову. Почему решили расстаться с ними?

— Макееву было сделано предложение, видимо, не совпало видение с ним и агентом по финансовой стороне вопроса. А дальше появился вариант с Лайпсиком — подписали его. Что касается Широкова, то решили немного омолодиться. Попрощались с ним адекватно, пожал ему руку, поблагодарил за работу.

— Обмен Леонтьева на Кашникова в «Нефтехимик» — на перспективу?

— Обмен назревал, Леонтьев давно хотел играть в Нижнекамске, но нам нужна была равноценная компенсация. Кашников — боец, с характером, он не только на перспективу, но и сейчас должен составить конкуренцию основным защитникам.

— В плей-офф на первый план вышли Хрипунов, Обидин, которые давно были на вторых ролях?

— Мы много разговаривали с ними. Сказался фактор Алексея Бывальцева, который был центром их тройки. Рабоче-крестьянское звено, которое может забить. Они первыми выходили, задавали тон игре. Обидина знаю давно, еще когда был помощником у Крикунова, у Андрея были неплохие данные. Надеюсь, он заиграет еще сильнее.

— Стефан Да Коста заработал репутацию некубкового игрока, но в минувшем плей-офф был лидером команды.

— Все знали, что он мастер. В прошлом сезоне он доказал, что может в плей-офф играть. После повреждения выходил против СКА в четвертом звене. Когда набрал форму, у него уже была другая роль, классно взаимодействовали с Голышевым.

— Понятно, что в плей-офф все играют с травмами. Но поразили Волк, который играл с разорванной губой, и Воробьев после перелома челюсти.

— Я знал, что они бойцы. У Волка не только губа была разорвана, было и повреждение нижней части тела. Возможно, поэтому он и сыграл не так ярко. Предлагали ему взять паузу на матч, но он отвечал, что может играть. Как не поставить такого хоккеиста?

Евгений Кузнецов. Фото ХК СКА

СКА есть СКА, берут лучших игроков

— «Автомобилист» сначала выбил «Ак Барс», потом СКА. Как удавалось избежать эйфории?

— После первой игры с «Ак Барсом» команда поверила в себя, зажила. Похожий момент уже был у меня в карьере. Коллектив единомышленников, которые и таскали рояль, и играли на нем. Тренерский штаб был уверен в команде. Здорово поработали, разобрали соперников.

— Чего не хватило, чтобы выиграть седьмой матч у «Магнитки» и выйти в финал?

— Наверное, эмоций, довольно тяжелая сетка была. Конечно, это не оправдание, надо рационально использовать свои силы. «Магнитка» здорово выглядела, не зря они выиграли Кубок.

— Не удивились тому, что «Металлург» обыграл в финале «Локомотив» 4-0?

— Не скажу, что в одну калитку игры были. Где-то больше повезло «Магнитке». Думал, будет немного по-другому.

— Можете назвать трех героев плей-офф, если не брать в расчет своих игроков?

— Понравилось, как сыграл вратарь «Магнитки» Набоков. Зернов понравился — мобильный, с травмой играл.

— То, что предсезонка в этот раз короче, идет на пользу?

— Наверное, когда-то это должно было случиться, ведь мы берем все из НХЛ. Но я считаю, надо было все-таки пообщаться с тренерами. Не хочется ускорять подготовку, давать сразу большую нагрузку. Где-то убрали тяжелые тренировки, хочется, чтобы ребята подошли к сезону в хорошей форме и с эмоциями.

— Удивила ли вас мощная трансферная кампания СКА — возвращение Кузнецова, Зайцева?

— СКА есть СКА, они берут лучших игроков. Есть возможность, почему бы и нет? Конечно, не ожидал, что вернется Кузнецов, насчет Зайцева было понятно. ЦСКА тоже неплохо усилился — хочется посмотреть, насколько перспективные игроки из АХЛ проявят себя в КХЛ. Многие команды хорошо усилились, уровень еще больше подравнялся. Тот же «Куньлунь» подписал сильных иностранцев, Якупова — это будет хорошее усиление.

Николай Заварухин. Фото ХК «Автомобилист»

Раньше тренер мог уволить игрока

— Самое яркое воспоминание для вас, связанное с «Салаватом Юлаевым» — чемпионство 2008-го. Что больше всего повлияло тогда на успех?

— Сергей Михалев смог объединить ребят. Город болел, поддерживал команду, в тот сезон переехали из дворца на Зорге на «Уфа Арену». Никогда не забуду, как весь город гулял. До сих пор люди помнят тот год, подходят, вспоминают.

— Какое было главное качество Михалева?

— Прежде всего он был Человек, доверял ребятам, был тонким психологом. Мог и пожурить.

— Были жесткие разносы?

— Прям очень жестких не было. Наругать мог, но в основном по отечески подходил к игрокам.

— От какого тренера взяли больше всего?

— Наверное, от всех понемногу. От Крикунова, Михалева, Ишматова, Тихонова. Хоккей меняется в быстроте, а комбинации остаются примерно теми же.

— Как меняется профессия тренера? В 90-е тренеры набирали игроков, сейчас этим занимаются менеджеры.

— Раньше тренер мог уволить игрока, добавить ему зарплату. Сейчас хоккеисты более защищены, европейский подход. Больше общения с игроком, больше анализа игры. Раньше были огромные нагрузки, тренировки были совсем другими.

— Стало ли больше доверия игрокам?

— Конечно. Раньше ходили по комнатам, проверяли, все ли вернулись в гостиницу, а сейчас есть расписание, все следуют ему. Ребята понимают, что игры через день, где-то нарушишь режим — и это будет видно на площадке.

— Часто ли приходится мотивировать игроков, особенно молодых?

— В принципе, для молодых дорога открыта. Есть парни, которых не надо мотивировать, они приходят заряженными. Считаю, раньше молодежь была более нацеленной на борьбу за место в составе.

— Развращает ли денежный фактор?

— Раньше не думали о деньгах. Надо было попасть в команду, а деньги приходили потом. Сейчас, думаю, деньги все-таки развращают молодых.

Фото ХК «Автомобилист»

В «Автомобилисте» нет печенья и шоколада

— Три лучших тренера, на ваш взгляд?

— Билялетдинов, Крикунов, Белоусов.

— Если брать только тех, кто работает сейчас?

— Никитина выделю — нравится его система игры. Ларионов внес в хоккей много нового — много молодых ребят открыл. Мне нравилось, как работал Федоров — ЦСКА при нем играл в гибкий хоккей.

— Что главное для спортивного долголетия игроков?

— Чем старше становишься, тем больше надо за собой следить. Тренер по физподготовке много внимания уделяет индивидуальной подготовке каждого игрока. Ну и тренеры должны понимать: если человек играет головой, не надо заставлять его биться в борт.

— Есть ли у вас диета?

— У нас нет печенья, шоколада. Не то чтобы мы взяли пример с того же «Торпедо», у нас давно это было. Исключаем майонез.

— Как меняется хоккей в лиге?

— Он стал быстрее. Стали более динамичные смены, ребята быстрее катаются. Меньше пробросов, меньше вбросов в зону. Наверное, это тоже заслуга Ларионова.

— Кто будет капитаном «Автомобилиста»?

— Мы решили отдать это на откуп ребятам, они будут голосовать.

— Наверное, главный кандидат — Анатолий Голышев. Насколько важно для клуба то, что он подписал новый пятилетний контракт?

— Сохранили своего воспитанника на долгие годы, Анатолий сам захотел такой контракт. Говорил ему, что он может играть лучше, чем в регулярке, и в плей-офф он это доказал.