Громил отель, буянил в Барвихе, кидал ЦСКА. История главного дебошира российского хоккея

Николай Жердев прославился не только на льду.

КХЛ знает много скандальных хоккеистов, но самым талантливым и мастеровитым дебоширом можно смело назвать Николая Жердева. Он добился немалого, но с учетом его одаренности мог стать куда более звездным хоккеистом.

Большие надежды

Начало взрослой карьеры у Николая вышло отличным, уже в 17 лет форвард перебрался в ЦСКА и с ходу стал лидером команды Виктора Тихонова. В своем дебютном сезоне (2002/03) в Суперлиге нападающий провел 44 матча и набрал 24 (12+12) очка. Жердев считался одним из самых перспективных игроков не только российского, но и мирового хоккея. На драфте НХЛ 2003 года «Коламбус» выбрал российского хоккеиста под общим четвертым номером.

Говоря о потенциале Жердева, можно сказать, что под более поздними пиками на том драфте ушли такие игроки как: Томаш Ванек, Кори Перри, Райан Гецлаф, Зак Паризе, Милан Михалек и Райан Сутер. Спустя два месяца российский форвард подписал трехлетний контракт с «Блю Джекетс», но пообещал руководству армейцев провести следующий год в московском клубе.

Побег из ЦСКА

Начало сезона-2003/04 у Николая не задалось — в 20 матчах нападающий набрал всего 4 очка, а его игровое время постепенно снижалось. Тихонов был недоволен качеством игры Жердева, а сам форвард считал, что ему специально не дают играть. В итоге Николай решил не сдерживать обещание, данное перед сезоном, и в ноябре он улетел в Канаду, не сказав об этом даже своему агенту.

Там благодаря помощи «Коламбуса» Жердев быстро получил американскую рабочую визу и прибыл в расположение команды. Руководство ЦСКА было в ярости из-за поступка молодого форварда. «Мы не собираемся спускать это дело на тормозах. Будем бороться, ведь речь идет о чести клуба и всего российского хоккея. По большому счету, произошедшее напоминает самое настоящее воровство. Всем известно, что Жердев — военнослужащий. Заключать с ним контракт нельзя, иначе последуют соответствующие санкции», — говорил вице-президент ЦСКА Валерий Гущин.

Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Сам Жердев считал себя виноватым только перед Евгением Гинером, которому он лично давал обещание провести в армейской команде еще один год. «Я ниоткуда не убегал. Зачем? Просто уехал в клуб, с которым у меня еще 15 августа было подписано соглашение. И сделал это только потому, что в ЦСКА мне не давали играть. Стыдно за поступок? Только перед Евгением Гинером. Летом у нас был разговор, и он выполнял все, что обещал. Я же, получается, свое обещание не выполнил. Позвонил ему из США и извинился», — рассказывал хоккеист.

Стороны долгое время спорили за игрока, но в итоге арбитражный суд в Лозанне встал на сторону «Коламбуса» и не нашел оснований для возвращения форварда в ЦСКА. Удивительно, но на время локаута в сезоне-2004/05 нападающий вернулся в армейский клуб.

После окончания локаута Жердев стал одним из лидеров «Коламбуса» и любимцем болельщиков, но в это же время у хоккеиста начали проявляться проблемы с дисциплиной. Генеральному менеджеру «Блю Джекетс» даже пришлось нанять частного детектива, чтобы проследить за Жердевым и получить отчет обо всех действиях хоккеиста. В итоге нападающий пропустил несколько матчей, но позже вернулся в состав.

После сезона-2005/06 контракт нападающего истек, обе стороны хотели заключить новое соглашение, но Николай потребовал серьезного увеличения зарплаты, а «Коламбус» запросы молодого форварда не устроили, поэтому Жердев заключил контракт с «Химиком» и вернулся в Россию. Впрочем, возвращение на Родину получилось мимолетным — Николай провел за подмосковный клуб всего 8 матчей, после чего все-таки заключил новое трехлетнее соглашение с «Блю Джекетс».

Фото photo.khl.ru

Споры с «Рейнджерс»

Следующий скандал с участием Жердева произошел летом 2009 года, в то время Николай выступал за «Рейнджерс». После успешного сезона (58 очков за 82 матча) руководство «Нью-Йорка» захотело оставить российского хоккеиста у себя и сделало ему квалификационное предложение с зарплатой в 3,25 миллиона долларов. Сторону Жердева такое предложение не устроило, поэтому хоккеист обратился в арбитражный суд. «Вопрос с контрактом остается открытым. Я подал документы в арбитражный суд, теперь мы с агентом ждем заседания, которое состоится 31 июля. После вынесенного решения можно будет говорить о чем-то более конкретно. Если «Рейнджерс» согласится на мои условия — подпишу контракт, если нет — придется искать варианты с другими командами. Удивляет ли, что проблемы с контрактом возникли после успешного сезона? Конечно, удивляет! Честно говоря, думал, что с клубом мы легко договоримся, ведь прошлый сезон был одним из лучших в моей карьере. В Нью-Йорке у меня дела действительно шли очень неплохо — набрал 58 очков. Хотя за год до этого в «Коламбусе» удалось набрать еще больше очков — 61», — рассказывал Жердев.

Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

В итоге арбитражный суд постановил, что зарплата нападающего должна составить 3,9 миллиона долларов за сезон. Клуб решил, что Жердев не стоит таких денег, поэтому форвард вышел на рынок неограниченно свободных агентов. Сообщалось, что позже агент Николая предлагал «Рейнджерс» заключить контракт с зарплатой в 3,25 миллиона долларов, но платежная ведомость команды на тот момент была заполнена, поэтому Жердев был вынужден искать себе новый клуб. Долгое время нападающий вел переговоры с несколькими командами НХЛ, но в итоге форвард подписал контракт с мытищинским «Атлантом».

Отыграв один сезон за подмосковный клуб, Николай решил снова попробовать свои силы в НХЛ и подписал соглашение с «Филадельфией». В 64 играх за «Летчиков» Жердев набрал 25 (17+8) очков, а после сезона не сумел договориться с клубом о продлении контракта и в очередной раз вернулся в Россию.

Дебоши в Барвихе

В то время Николай был одним из самых ярких нападающих КХЛ, но проблемы с дисциплиной становились все серьезнее. В мае 2011 года хоккеист устроил пьяный дебош возле одного из ресторанов в подмосковной Барвихе. Сообщалось, что форвард позвонил жене и в грубой форме сказал забрать его из ресторана. Когда девушка приехала на место, она начала провоцировать Жердева, сдавая на машине то вперед, то назад, а когда хоккеист попытался открыть дверь, она оказалась заблокированной — это стало последней каплей терпения хоккеиста. После этого Николай схватил дорожный треугольник и начал бить по машине.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Через 2 года нападающий вновь устроил дебош в Барвихе. Жердев поселился в элитном отеле и каждый день устраивал громкие вечеринки, которые мешали другим постояльцам отдыхать. «Николай Жердев давно живет у нас в номере 211. Но в последние несколько дней он настолько загулял, что его пьяные дебоши надоели уже всем соседям. Шумные вечеринки нарушают порядок в нашем респектабельном отеле. Он постоянно приглашает к себе разных девушек и вместе с ними развлекается до утра. А потом наши горничные тратят практически весь день на уборку его апартаментов», — говорила одна из сотрудниц отеля. После такого поведения хоккеиста его жена решила подать на развод, а соседи по отелю нацарапали на машине Жердева различные оскорбления.

После этого инцидента карьера нападающего пошла на спад. Топовые команды КХЛ не хотели брать к себе хоккеиста с испорченной репутацией, поэтому Николай был вынужден выступать за клубы второго эшелона. За 5 сезонов в КХЛ Жердев успел поиграть за 7 клубов, после чего отправился в ВХЛ. В текущем сезоне российский нападающий играл за «Динамо-Молодечно», но в конце марта клуб расторг контракт с игроком.