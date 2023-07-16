Новое правило КХЛ разозлило тренера «Адмирала». Чем недоволен Тамбиев

Небольшие поправки нацелены на увеличение зрелищности игры.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказал недовольство по поводу нового правила в КХЛ. Ему не нравится, что за воротами нельзя стоять более трех секунд, а если хоккеист затянет владение шайбой, то получит две минуты штрафа.

— Считаю, что таким образом мы вмешиваемся в сам ход игры. Мне это не очень нравится, — подчеркнул специалист.

Но из дальнейшего текста становится ясно, что Тамбиеву не нравится больше то, что арбитры могут влиять на ход встречи, выписывая удаления на ровном месте. И он волнуется, что у судей будет повод дать лишний штраф. Нужно успокоить тренера — его опасения беспочвенны.

Ровно год назад подобное правило ввели в Молодежной хоккейной лиге. Перед стартом турнира я побывал на пресс-конференции «Красной Армии», и главный тренер Ринат Хасанов говорил практически ровно то, о чем сейчас переживает Тамбиев. Он жаловался на то, что меняется система игры, а подобные нововведения нужно обсуждать со специалистами, да и потом, на одном из выставочных матчей армейцы получили две минуты на ровном месте.

Фото ХК «Адмирал»

Но начался сезон, и в МХЛ никто уже не вспоминал о том, что изменилось. Штрафы за нахождение с шайбой за воротами были очень редкие, кажется, еще в сентябре их выписывали, но во время регулярного чемпионата нужно было уже постараться, чтобы наткнуться на такое.

Дело в том, что у арбитров-то нет задачи оставлять команды в меньшинстве. Как только хоккеист заходит в опасную зону, ему начинают мгновенно напоминать о том, что время пошло, и спортсмен просто не может упустить то, что он на грани. Да, иногда полезно встать с шайбой, чтобы партнеры сменились, надо оценить обстановку, но большинство тренеров и хоккеистов нашли выход. Теперь они делают небольшую паузу, останавливаясь рядом с вратарем, а это не нарушение. Если накрывают, то можно уйти за свои ворота и разогнаться.

Не слишком-то и поменялись раскаты, просто хоккеисты стали соображать быстрее. Но ровно за сезон до этого была совсем иная картина. За воротами могли находиться и по десять секунд, вы не представляете, как это замедляет игру и делает ее неинтересной.

Тамбиев говорит о вмешательстве в «ход игры», словно другие правила не преследуют таких целей. Отменили же «пиджаки», серьезно наказывают за задержку руками, клюшкой, а это сказалось на хоккее гораздо серьезнее, чем нынешние изменения. Раньше никто не смотрел, что твоя рука на сопернике и он не может разогнаться. Теперь обороняющиеся применяют совершенно другие методы. Да, во времена Тамбиева и удар плечом в голову не считался нарушением.

Фото ХК «Адмирал»

У нового правила вообще нет никаких минусов. Все направлено на увеличение темпа игры. Я бы сравнил это нововведение с баскетбольным правилом «трехсекундной зоны». До него большие и тяжелые становились под кольцо и просто ждали передачу. Стал ли после этого хуже баскетбол? Конечно, нет.

Вот если бы КХЛ ввела другое баскетбольное правило — по ограничению времени нахождения на своей половине площадки (не говоря уж об ограничении на владение шайбой без броска), то можно было бы говорить о революции. А так все сделано для того, чтобы болельщик не скучал. Понимаю Тамбиева. Ему интересы болельщиков побоку, он думает о другом. Но в КХЛ хотят, чтобы зрители не скучали.

Еще бы убрали из регламента дисквалификацию за вторую драку. Бессмысленное наказание.